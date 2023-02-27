Депутат Свищев о броске банана в Вендела: «Хулиганство отдельного фаната. На волне русофобства любой инцидент можно раздуть до атомной войны»
Депутат Дмитрий Свищев высказался об инциденте с Венделом в Ульяновске.
В матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.
– Случившееся в Ульяновске – это расизм?
– На мой взгляд, это хулиганство отдельного болельщика, провокационная выходка. Наказание должно быть жестким, в том числе по отношению к «Волге». Надо следить за своими болельщиками.
– Как скандал скажется на имидже российского футбола?
– На волне русофобства любой инцидент можно раздуть до атомной войны.
Не стоит на все это обращать внимание, но пресекать подобные выходки надо сразу, – считает глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска
В каждом интервью им будут задавать вопрос в следующей постановке "Не собираетесь ли приостановить контракт и покинуть Зенит?" и расстраиваться с ответа "Нет".
Просто клуб не будет бразильцев возить в Зажопински всякие, где даже на четвертый день некому предъявить за "перформанс". Будут только на нормальных стадионах играть, где принимающая сторона может обеспечить безопасность, а если не может - то будет с кого спросить.
А причем тут Волга? Фрукты на стадион не запрещено проносить. Чем кинутый банан отличается от кинутого мандарина, помидора, шарфа или пробки от кока-колы? Ничем. Тут админ состав один - 8.2 КоАП РФ. Выбросил мусор в неположенном месте. И то... подпадет ли несъеденный банан под понятие "отходы".
Расизм ты никак не докажешь.
А вот я о другом - руководство рфс и РПЛ не справляются со своими должностными обязанности и в том числе в том числе в том числе и до бесконечности и в том числе за безопасность на стадионах.
Депутат Свищев, а Митрофанова и Алаева вообще то не пора отправить в отставку- каких «чудес» в нашем футболе. ещё ждать
А то, что искоренили не причину, а следствие, так когда у нас иначе было?
То, что сейчас происходит, не называется раздором? Муслимы, качающие права в городах РФ, богачи и чинуши, которые воруют и жируют, па(у)триоты, которые орут "Za воблу!" и не принимают другого мнения – не раздор?
Хотя я бы не стал переоценивать аудиторию «Свищевых». Тут давеча один уже писал, что банан кидали «выходцы из соседней страны».