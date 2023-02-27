Депутат Дмитрий Свищев высказался об инциденте с Венделом в Ульяновске.

В матче « » против ульяновской « » (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

– Случившееся в Ульяновске – это расизм?

– На мой взгляд, это хулиганство отдельного болельщика, провокационная выходка. Наказание должно быть жестким, в том числе по отношению к «Волге». Надо следить за своими болельщиками.

– Как скандал скажется на имидже российского футбола?

– На волне русофобства любой инцидент можно раздуть до атомной вой­ны.

Не стоит на все это обращать внимание, но пресекать подобные выходки надо сразу, – считает глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска