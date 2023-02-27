Депутат Свищев о броске банана в Вендела: «Хулиганство отдельного фаната. На волне русофобства любой инцидент можно раздуть до атомной вой­ны»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Государственная дума Волга Ульяновск Дмитрий Свищев Политика Вендел дискриминация Футбол

Депутат Дмитрий Свищев высказался об инциденте с Венделом в Ульяновске.

В матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

– Случившееся в Ульяновске – это расизм?

– На мой взгляд, это хулиганство отдельного болельщика, провокационная выходка. Наказание должно быть жестким, в том числе по отношению к «Волге». Надо следить за своими болельщиками.

– Как скандал скажется на имидже российского футбола?

– На волне русофобства любой инцидент можно раздуть до атомной вой­ны.

Не стоит на все это обращать внимание, но пресекать подобные выходки надо сразу, – считает глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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38 комментариев

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MosFzz
Фанаты, авторы расистского письма про "в цветах Зенита нет черного", где они сейчас?
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igor.igorev
Ответ Виктор Литвинов
Так не смотри. Не смотри их футбол, продай мерседес, выброс смартфон. И лекарства, лекарства их не принимай И надо запретить детей там лечить
Я и не смотрю их футбол и это мне никак не мешает прекрасно жить. А ты поскачи на одном колене и слезу пусти.
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айболит 66
а банан обиделся и прослезился почему же он не попал в этого выходца из джунглей..
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Правда России
100% заказуха
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Злодей Спб
На волне Зенитофобии вы с этим бананом будете шаховать наших бразильских легов еще месяц.

В каждом интервью им будут задавать вопрос в следующей постановке "Не собираетесь ли приостановить контракт и покинуть Зенит?" и расстраиваться с ответа "Нет".

Просто клуб не будет бразильцев возить в Зажопински всякие, где даже на четвертый день некому предъявить за "перформанс". Будут только на нормальных стадионах играть, где принимающая сторона может обеспечить безопасность, а если не может - то будет с кого спросить.
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snegoviq
Обожаю этого чувака. Даже подписался на его тэг, чтобы иногда после трудовых будней открыть новости и хорошенько повеселиться. Еще на Терюшкова подписался. Вообще улет!
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buiyan@mail.ru
"Наказание должно быть жестким, в том числе по отношению к "Волге".
А причем тут Волга? Фрукты на стадион не запрещено проносить. Чем кинутый банан отличается от кинутого мандарина, помидора, шарфа или пробки от кока-колы? Ничем. Тут админ состав один - 8.2 КоАП РФ. Выбросил мусор в неположенном месте. И то... подпадет ли несъеденный банан под понятие "отходы".
Расизм ты никак не докажешь.
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Max Zhomkov
я хорошо помню "спасибо за верность традициям" от малой части фанатов зенита когда Малкома подписывали. Так что своих дураков внутри страны хватает
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Виктор Литвинов
Ответ igor.igorev
Может пора прекратить смотреть на Европу где боготворят педерастов и лесбиянок?
Так не смотри. Не смотри их футбол, продай мерседес, выброс смартфон. И лекарства, лекарства их не принимай И надо запретить детей там лечить
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Пётр Смирнов
Ответ Вечно в бане
Ну чел толсто накинул, но в чем-то оказался прав. Благодаря работе нашего правительства, получилось почти искоренить желание выражать недовольство этим самым раздором. Больше не будет не только Манежной, а и Болотной, и любой прочей площади. А то, что искоренили не причину, а следствие, так когда у нас иначе было?
Вот только благодарить за это Путина и власть – признавать себя рабом и слугой этой власти.
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Дмитрий Турецкий
Ответ skyintothesea
Так а может и в Европе к россиянам нормально относятся? Тоже единичные случаи русофобии бывают, м?
Да неее, бред какой-то 🙄
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СИ
Свищев прав - это мелкое мелкое хулиганство - ведь никто из игроков Зенита не подскользнулся на банане и все обошлось.
А вот я о другом - руководство рфс и РПЛ не справляются со своими должностными обязанности и в том числе в том числе в том числе и до бесконечности и в том числе за безопасность на стадионах.
Депутат Свищев, а Митрофанова и Алаева вообще то не пора отправить в отставку- каких «чудес» в нашем футболе. ещё ждать
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GullitRuud
Это основа пропаганды . В каждой ! стране происходят плохие и хорошие вещи . Первые нужно подчеркивать , а вторые не замечать или вот ещё способ рядом с информацией о воровстве , убийствах и т.п прицепить слово русский или Россия . Скажем не просто мужчина по пьяни прирезал жену , а русский мужчина- в России и т.д . ) Простенько и со вкусом .)
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Вечно в бане
Ответ Пётр Смирнов
> "не допустит раздора в обществе" То, что сейчас происходит, не называется раздором? Муслимы, качающие права в городах РФ, богачи и чинуши, которые воруют и жируют, па(у)триоты, которые орут "Za воблу!" и не принимают другого мнения – не раздор?
Ну чел толсто накинул, но в чем-то оказался прав. Благодаря работе нашего правительства, получилось почти искоренить желание выражать недовольство этим самым раздором. Больше не будет не только Манежной, а и Болотной, и любой прочей площади.
А то, что искоренили не причину, а следствие, так когда у нас иначе было?
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мутятя
Скоро будут бананы кидать с квадрокоптера. что бы не вычислили кто.
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ЭлектроВеник
очень интересно, как проводятся эти границы между хулиганством и русофобией?
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Виктор Литвинов
Ответ skyintothesea
Так а может и в Европе к россиянам нормально относятся? Тоже единичные случаи русофобии бывают, м?
А знаешь, почему?
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Добрый Ретроград
Ответ igor.igorev
Может пора прекратить смотреть на Европу где боготворят педерастов и лесбиянок?
Это кто сказал, свищев?
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Добрый Ретроград
терюшковы и свищевы - имена нарицательные. Имя им легион.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Tun
Атомная война… давайте поменьше таких слов в текущей обстановке, пожалуйста
Вообще-то у нас слово «в**на» под запретом. На Свищева пора бы дело завести.
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Пётр Смирнов
Ответ За Путина, за родину
Благодаря работе нашего правительства, получилось почти искоренить вражду на почве национальной ненависти. Данный случай должен строго караться, а виновный наказан. Больше не будет никакой Манежной площади и пр нетерпимости. Россия - великая и многоциональная страна. И наш президент не допустит раздора в обществе
> "не допустит раздора в обществе"

То, что сейчас происходит, не называется раздором? Муслимы, качающие права в городах РФ, богачи и чинуши, которые воруют и жируют, па(у)триоты, которые орут "Za воблу!" и не принимают другого мнения – не раздор?
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Ковид 07.10.52
Это протест бедного ульяновца против засилия легионерами на госсредства одного клуба из одного города ...Другие легионеры играют в других клубах и в них не бросаются...
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Вечно в бане
Ответ Влад Путман
Почему ещё ни один депутат не сказал, что этот бросок банана подстава от засланного казачка, завербованного англо-саксами?
Потому что даже те, на кого рассчитаны бредни наших депутатов, такое не схавают.
Хотя я бы не стал переоценивать аудиторию «Свищевых». Тут давеча один уже писал, что банан кидали «выходцы из соседней страны».
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igor.igorev
Может пора прекратить смотреть на Европу где боготворят педерастов и лесбиянок?
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fedorbazaykin
Ну так и замолчи🤣
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