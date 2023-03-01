Губернатор Ульяновской области о броске банана в Вендела: «Наказать этого человека – дело чести правоохранительных органов и настоящих болельщиков «Волги»
Губернатор Ульяновской области высказался об инциденте на матче «Волги» и «Зенита».
Напомним, в матче Фонбет Кубка России между этими командами болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.
«К сожалению, событие было омрачено расистской выходкой одного из зрителей. Считаю делом чести всех правоохранительных органов и региональной власти, настоящих болельщиков «Волги», найти этого человека и наказать», – сказал Алексей Русских в среду на заседании штаба по комплексному развитию области.
Губернатор поручил министру Ульяновской области Геннадию Неробееву оказать необходимую помощь сотрудникам правоохранительных органов, а также попросил держать в курсе общественность.
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Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня с бананом
Лет двадцати.