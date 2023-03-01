Губернатор Ульяновской области о броске банана в Вендела: «Наказать этого человека – дело чести правоохранительных органов и настоящих болельщиков «Волги»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Политика Вендел Р-Спорт дискриминация Футбол

Губернатор Ульяновской области высказался об инциденте на матче «Волги» и «Зенита».

Напомним, в матче Фонбет Кубка России между этими командами болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.

«К сожалению, событие было омрачено расистской выходкой одного из зрителей. Считаю делом чести всех правоохранительных органов и региональной власти, настоящих болельщиков «Волги», найти этого человека и наказать», – сказал Алексей Русских в среду на заседании штаба по комплексному развитию области.

Губернатор поручил министру Ульяновской области Геннадию Неробееву оказать необходимую помощь сотрудникам правоохранительных органов, а также попросил держать в курсе общественность.

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5 комментариев

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ster3
а что болельщика так и не нашли?
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-Ancient-
Ну это просто песня для госдуры,что бы фануйди и на кубок вляпать.
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Андрей-ДК
По ходу МВД Ульяновской области потеряет честь, ну или крайнего назначат
+1
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Назар Игорь
Что-то долго они раскачиваются. Есть проверенный способ - озвучить в СМИ размер награды за указание его места жительства, нашли бы через пару часов.
+2
-1
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Ебздрогыч
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня с бананом
Лет двадцати.
+14
-1
+13
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