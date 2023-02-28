КДК рассмотрит бросок банана в Вендела 3 марта: «Есть видео с камер наблюдения. Пригласим представителей «Волги» и «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига КДК РФС Волга Ульяновск Артур Григорьянц Матч ТВ Вендел Футбол

КДК РФС рассказал о рассмотрении броска банана в хавбека «Зенита» Вендела.

В матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

«Мы изучили документы с матча «Волга» – «Зенит», поступившие в распоряжение КДК РФС накануне. Есть рапорт, есть видео с камер наблюдения.

Будем рассматривать как эпизод с бананом, а также эпизоды с бросанием посторонних предметов, а именно снежков. Как указано в рапорте, они попадали и в игроков, и в судей, и в стюардов.

Заседание, посвященное всем кубковым матчам, в том числе игре в Ульяновске, проведем 3 марта в очном формате. Пригласим на заседание представителей «Волги» и «Зенита», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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10 комментариев

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Zenith forever
Интересно, а что обсуждать собираются, что бросаться - это плохо? А кто-то иначе думает? Вот же бездельники в этом КДК - видимость своей нужности постоянно демонстрировать пытаются и каждый раз неудачно.
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Злодей Спб
Вон Зарема утверждает, что Зенит не самая популярная команда страны, хотя даже не долетевший до игрока Зенита банан уже неделю не сходит с передовиц новостных лент мира. Ха! :)
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Виталик Украинский
Ответ Александр Жердин
Если честно, эта тема уже надоела. Безусловно надо выявить этого псевдо болельщика и возложить именно на него уплату штрафа, который по регламенту должен будет выплатить ФК Волга. Ну чтобы другие думали.
В любом случае скудоумие должно быть наказано. Ну, а реальность такова что СМИ, как и наш Спартак, не могут жить без скандалов и постоянно подпитывают эту тему.
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Виталик Украинский
Ответ </c/>
считаю, расформировать зенит будет хорошим решением...
Считаю, у тушинских обострение не сезонное, а круглогодичное...
+2
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считаю, расформировать зенит будет хорошим решением...
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Raybay
за бросок бананом сажать на банан
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Дмитрий9779
Ответ Александр Жердин
Если честно, эта тема уже надоела. Безусловно надо выявить этого псевдо болельщика и возложить именно на него уплату штрафа, который по регламенту должен будет выплатить ФК Волга. Ну чтобы другие думали.
При чем по максимуму(2 млн)
+1
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Семён Жуйло
Бросок банана затмил на ### весь футбол на долгое время.
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Александр Жердин
Если честно, эта тема уже надоела. Безусловно надо выявить этого псевдо болельщика и возложить именно на него уплату штрафа, который по регламенту должен будет выплатить ФК Волга. Ну чтобы другие думали.
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+4
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porosenochek
Банановая КДК...
+4
-2
+2
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