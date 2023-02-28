КДК рассмотрит бросок банана в Вендела 3 марта: «Есть видео с камер наблюдения. Пригласим представителей «Волги» и «Зенита»

КДК РФС рассказал о рассмотрении броска банана в хавбека «Зенита» Вендела.

В матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

«Мы изучили документы с матча «Волга» – «Зенит», поступившие в распоряжение КДК РФС накануне. Есть рапорт, есть видео с камер наблюдения.

Будем рассматривать как эпизод с бананом, а также эпизоды с бросанием посторонних предметов, а именно снежков. Как указано в рапорте, они попадали и в игроков, и в судей, и в стюардов.

Заседание, посвященное всем кубковым матчам, в том числе игре в Ульяновске, проведем 3 марта в очном формате. Пригласим на заседание представителей « » и « », – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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