Анчелотти о 0:1: «Барса» не заслужила победу. Было немного удивительно видеть такую их игру»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

Карло Анчелотти удивлен стилем игры «Барселоны» в матче с «Реалом» (1:0).

Каталонцы в первом матче полуфинала Кубка Испании владели мячом 35,3% времени. Это худший результат команды с сезона-2013/14.

«Я не думаю, что «Барселона» заслужила победу. Это была одна из лучших наших игр в плане контроля. Если мы сыграем так в ответном матче, то у нас будут шансы – не думаю, что «Барселона» позволит себе так играть дома.

Было немного удивительно видеть такую игру «Барсы». Они научились очень хорошо обороняться. «Барселона» очень сильна в этом аспекте. «Реал» допускал много потерь, и это не очень хорошо для нас», – сказал главный тренер «Мадрида».

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127 комментариев

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Ответ Andrey Maximkin
если что, автор этих строк = автор текста песни "такого как путин" от виа "поющие вместе"
Мда... некий Максимкин бочку на Елина катит...
Можно к нему по разному относиться, но уж то , что Елин в своей области больший профи, чем Максимкин в своей - это факт. Ну или озвучь свои достижения в своей профессии.)
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Wasilij Petrow
А могли еще и 2:0 выиграть, если бы не спина Фати.
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Kasilas__1
Ответ vcaireac
А Мадрид заслужил?Я хоть и болельщик Реала со стажем,но тут Карло явно не прав... Абсолютно по делу проиграли,владение что в итоге дало?Ничего!Ни ударов встало,даже опасных выстрелов не было!Что уж говорить про моменты...Хави полностью переиграл вас мистер Анчелотти ...
Заслужил, ты не болельщик Реала
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Nasyranaldu krish
Ответ Leo
Карло, почувствуй себя на месте тренеров, которых вы чудом обыграли в прошлом плей-офф ЛЧ
Проигрывать уметь надо разочорован в Анчи.
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Kasilas__1
Ответ доломит
по сути Анчелотти сейчас сам признал что Реал не заслужил победу в ЛЧ 21/22
Что за бред?
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Блуждающий странник
В прошлом году когда Реал на характере выгрызал проход в ЛЧ на каждом этапе как раз именно футболисты и поклонники Реала говорили о заслуженности, бесились с такой формулировки. Вчера Реал даже моментов толком не имел, но уже заявления в стиле не заслужили, а если бы Реал как Ман Сити играл в полу-финале боюсь представить какие заявления мы бы слышали после матча
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Kasilas__1
Ответ gvo
Какое неуважение к Анчелотти - сыграть автобусом против его команды, когда он сам собирался это сделать.
Анчелотти никогда в автобус не играли 🤡
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Kasilas__1
Ответ yulay
Барса в любом случае должна была выигрывать вчерашний матч. Скажите спасибо Фати, что не 0:2 закончилось. Ни разу в створ не попали, а ноют как будто упустили 10 голевых моментов и обстучали все штанги.
Забили случайный гол. У Реала было пол десятка моментов
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Большой Сэми
Ответ blaugrano
От кого-кого, а от папы Карло не ждёшь такого лицемерия. Мадрид очень часто играет в схожий футбол, добиваясь результата. Хоть раз слышали от него после игры, что его команда не заслужила победу?
Так он и удивлен, что Барса играет в такой трусливый футбол, ведь Барса обычно так не играет, в отличие от его команды
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rpr6hv9ysn
Чудной тренер какой то, говори о том, как играла твоя команда, что она заслуживает, почему он не комментирует поведение своего любимчика Винни пуха, какой он 🤡, я уважаю Реал, как клуб и его игроков, но вот тренера какие то омерзительные, при всем уважении к успехам лично Карло, так же было и при Моуре, всегда зациклены на сопернике
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Kasilas__1
Ответ доломит
Реал не заслужил победу в ЛЧ 21/22 по такому же принципу
Заслужил
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Kasilas__1
Ответ Dm Laz
По его логике реал не заслужил чемпионство лч в прошлом году
Заслужил.
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Kasilas__1
По факту
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kidur
Ответ Robs8n Madrid
С игрой все понятно. Барса свое забила, встала всей командой в оборону, но зачем жаловаться на это? В нынешних реалиях это был ее единственный шанс. Меня другое взбесило. Вини кидает на прогиб Де Йонга, получает заслуженную карточку и начинает орать на судью. Я бы на месте судьи удалил бы его нахрен. Что за поведение. Все силы и эмоции как будто он отдал в этом кипише. Надеюсь ему старшие товарищи объяснят, что эти истерики только портят все. Такие дела.. ждем ответку, что сказать. Дома то Барса врядли будет сидеть в обороне. Вера в дальнейший проход огромная лично у меня, будет интересно.
Думаю, что и дома Барса не откажется от подобного футбола, т.к. явно уступает в физике мадридцам.
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mudskipper
В футболе нет "заслужила", но в этой логике Мадрид точно не заслужил победу: ни одного момента, ни одного удара. По большому счету, ну было бы 0-0 -- это мало что меняет перед ответным матчем.
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Dowlet Gurbannazarow
Скажи прямо:" Мы мячом владели а они нас на х..... вертели"
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Emin Aliev
А я как хейтер Хави был приятно удивлён, его тактикой под соперника!
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StanFromPerm
Как болельщик Барселоны, абсолютно согласен с Карло
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kidur
А Барса, скорее всего, и не рассчитывала на победу в этой встрече, приехав в Мадрид за ничьёй...
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AurelioDeLaurentis
Ответ Кирилл.С-Пб
Седого шарлатана обманули )))
🤣🤣🤣
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AurelioDeLaurentis
Ответ Donald Subanov
Ахахах, даже у гиперспокойного папа Карло бомбануло. А по факту нужно благодарить Фати за спасенную интригу в ответном матче. Ансу сыграл надежнее Милитао в защите
абсолютно точно
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Born is the King
Ответ Dm Laz
По его логике реал не заслужил чемпионство лч в прошлом году
У реала просто дичайшие отскоки были в прошлом сезоне против Челси, ПСЖ и Сити. Да ещё и Марчиняк спас реал от 0:4 не засчитав чистейший гол Алонсо
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Спортивный костюм
Интересный матч был
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FanRocstar
Анчелотти должен сказать спасибо ещё Фати то что спас а так бы 2-0 так что выиграли по делу
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AurelioDeLaurentis
Анчелотка поплыл, а я все это время уважительно относился к итальянцу 🤌
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