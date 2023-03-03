Анчелотти о 0:1: «Барса» не заслужила победу. Было немного удивительно видеть такую их игру»

удивлен стилем игры «Барселоны» в матче с «Реалом» (1:0).

Каталонцы в первом матче полуфинала Кубка Испании владели мячом 35,3% времени. Это худший результат команды с сезона-2013/14.

«Я не думаю, что « » заслужила победу. Это была одна из лучших наших игр в плане контроля. Если мы сыграем так в ответном матче, то у нас будут шансы – не думаю, что «Барселона» позволит себе так играть дома.

Было немного удивительно видеть такую игру «Барсы». Они научились очень хорошо обороняться. «Барселона» очень сильна в этом аспекте. «Реал» допускал много потерь, и это не очень хорошо для нас», – сказал главный тренер « ».

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