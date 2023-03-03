Главный тренер « » подвел итоги матча с «Барселоной» (0:1).

«Результат очень плохой, мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя «Барселоне» действовать так, как она хотела. Она низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим. Но нам не хватало успеха в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У «Барселоны» очень сильная оборона. Мы много шли вперед, однако не забили.

Этот матч вселяет в меня уверенность перед ответным. Если мы сможем играть так же, то шанс у нас будет. Мы не заслуживали поражения», – сказал Анчелотти.

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