Анчелотти про 0:1 с «Барселоной»: «Реал» не заслуживал поражения. Будем так играть в ответном матче – шанс есть»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Барселоной» (0:1).

«Результат очень плохой, мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя «Барселоне» действовать так, как она хотела. Она низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим. Но нам не хватало успеха в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У «Барселоны» очень сильная оборона. Мы много шли вперед, однако не забили.

Этот матч вселяет в меня уверенность перед ответным. Если мы сможем играть так же, то шанс у нас будет. Мы не заслуживали поражения», – сказал Анчелотти.

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18 комментариев

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Иван Иванов
При Анчелотти Реал временами бывает плюшевым ,чего не было при Зидане.
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_Amelina_ Landau
Ответ atomio
Главное чтобы винисиуса усмирили хоть как то. Реально какойто гопник футбольный, ужас.
Безусловно ты прав. С самого начала сезона больше "разговоров" ...соперники тоже не дураки, выжимают максимум из ситуации.
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_Amelina_ Landau
Абсолютно по делу Барса выиграла. Против скоростей Барсы выпускать Кросса - самоубийство. Кто "додумался" наделить Рюдигера полномочиями подавать с правого фланга? Сколько передач дошли до адресата? Ни одного! Непонятный гибрид в центре поля - полностью нивелировал достоинства Модрича. Камавинга вообще не знал за что он отвечает... Академическим футболом сейчас ни один топ клуб не обыграет другой топ...Одни и те же грабли...
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Mirazhik
Ответ Александра Александрова
Да прям так и играйте , тогда шансов точно не будет )))
Однозначно. От себя добавлю, что Карвахаль отвратительный матч провёл. Все навесы - вникуда, тупо на шару. Как будто матч РПЛ посмотрел. В такой игре Азар с Асенсио ничего бы не испортили.
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Real_v_dushe
Играли без ворот, остроты не было, агрессии тоже. Лучше бы дал части основы отдохнуть с такой игрой.
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Евгений Якутов
🤡
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atomio
Главное чтобы винисиуса усмирили хоть как то. Реально какойто гопник футбольный, ужас.
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Ramil Usmanov
Вот победы не заслужил, это точно.
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AdequateMan
Вы так играли до 80 минут против, Челси, Ман Сити, Ливерпуля и так оказывается вы тогда тоже не заслуживали выиграть эти матчи?! Если Хави такое говорит, то все на него наговаривают пишут, что физрук не умеет смирится с результатом, а как другой то это нормально?!
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wodziegg
Ответ h4ww7xkqkz
Глорье путы по ходу забыло,что будет ответный матч?😂Или вы давно так далеко никуда не заходили,что уже правила забыли?
После ответного матча напишешь, что кубок вам и не нужен был, Класико!
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llolishe
Фартом избежал поражения 2-0 - не заслуживал поражения
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Brigant
играйте так, нам такая игра нравится!
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h4ww7xkqkz
Глорье путы по ходу забыло,что будет ответный матч?😂Или вы давно так далеко никуда не заходили,что уже правила забыли?
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wodziegg
Тактично, лаконично, умеет Карло, могёт
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Дмитрий Калашников
что он несёт боже, как можно хорошо играть если ты не 1 удара в створ не нанёс!
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King_X
Поражения не заслуживал
Но и победы тож
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GuruFutbola
Загадка Жако Фреско: сможет меньше чем клуб пробить хотя бы один раз в створ за 2 матча или хотя бы навесить меньше 40 раз?)
+5
-6
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Александра Александрова
Да прям так и играйте , тогда шансов точно не будет )))
+16
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