Модрич о поражении от «Барсы»: «Реал» был лучше. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лука Модрич Класико Футбол

Лука Модрич подвел итоги проигранного матча против «Барселоны» (0:1).

«Сегодня мы играли хорошо, жаль. Нам не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов. Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей. Мы должны быть спокойны и надеяться на лучшее – на победу в ответной игре.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они забили с помощью шального гола. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», – сказал хавбек «Реала».

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23 комментария

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Евгений Фатьянов
Что он имеет ввиду? Барса играла интереснее Реала. Разве нет?
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messi_leo
Ждем таких же лучших в следующем матче. Комментарий после может быть такой: мы были лучше во всем, но проиграли. ))
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Iamliam
Были лучше по владению это да) Но голевых моментов не создали ни одного, даже в ворота ни разу не пробили. Барса 1 забила как забила и 1 раз простила(спасибо Фати). И по голам и по моментам оказались лучше.
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Футбол_это_жизнь
Насколько же убог Ливерпуль в этом сезоне что умудрились пропустить 5 от этих
Лол
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Burel
Ответ wodziegg
Модрич о поражении от «Барсы»: "Они нас сегодня обыграли точно так же как мы всегда выигрываем других, как же это несправедливо, боже, за что?"
не совсем так, точнее совсем не так. Соперники реала создают моменты, а реал сегодня - нет
+2
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Футбол_это_жизнь
Модрич против Диверпуля лучший игрок матча. Молоты против Барсы пасы назад и поперёк
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Burel
Ответ TAGAY
башкой у меня проблемы? я не могу вспомнить НИ ОДНОГО МОМЕНТА у ворот Барсы.. может Фати спас свою ворота а не Реала? я перепутал?
для автобусного полит проекта и такие моменты сойдут, видать
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Strateg 7
Да хоть миллион моментов можно создать, но если все удары летят мимо створа, то доминирование выходит каким-то картонным...
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Дмитрий Калашников
Лука какие моменты, самый опасный это дальний удар родриго, всё это 1 более менее опасный момент! Просто скажите, что вы обделались!
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turcanudima87@gmail.com
Какие моменты)))
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Леван Сиукаев
о каких моментах говорит Модрич? если ни разу по воротам не пробили.а так сливочные давили знатно,с этим не поспориш
+1
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Бестрофейник 19/20
Лучший защитник Реала сегодня - Ансу Фати
а лучший нападающий Милитао
+8
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+8
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Александра Александрова
Модрич мы просто не умеем играть в позиционный футбол от слова совсем , навесы , навесы , навесы ! А Барселона в таком стиле выигрывала 6 трофеев за сезон , поэтому победы Гвардиолы в футболе можно умножать на три , самое сложное в футболе побеждать играя постоянно в атаку и играя в позиционный футбол , потому что ты все время рискуешь !
+5
-1
+4
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Си Эм Панк
Ответ h4ww7xkqkz
Да в ответном матче просто спустите эту помойку с небес на землю,дали им выиграть и хватит )
Чей аккаунт?)
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TAGAY
башкой у меня проблемы? я не могу вспомнить НИ ОДНОГО МОМЕНТА у ворот Барсы.. может Фати спас свою ворота а не Реала? я перепутал?
+19
-3
+16
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llolishe
Модреч говорит про шальной гол

Так Риаль засчет шальных голов и в ЛЧ типо камбэчит или гол Радриги против Сити был не шальным?
+7
-1
+6
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h4ww7xkqkz
Да в ответном матче просто спустите эту помойку с небес на землю,дали им выиграть и хватит )
+1
-5
-4
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GuruFutbola
Согласен, 42 навеса + 0 ударов в створ, так может только модридское шапито 🤣
+13
-2
+11
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wodziegg
Модрич о поражении от «Барсы»: "Они нас сегодня обыграли точно так же как мы всегда выигрываем других, как же это несправедливо, боже, за что?"
+16
-2
+14
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Black Phoenix
Для создания моментов надо хотя бы в створ ворот попадать, да и по самим воротам бить, а у Реала с этим были большие проблемы.
+3
-1
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Бестрофейник 19/20
Лучший защитник Реала сегодня - Ансу Фати
+22
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ДЖИН
Согласен, Сегодня Кесье был в кармане у Фати.
+3
-1
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Barsa! bolshe chem klub
Спортс.ру, пожалуйста пока все не поплачут не останавливайся...

особенно хочется увидеть чёрные слезы Винни...
+5
0
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