Модрич о поражении от «Барсы»: «Реал» был лучше. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить»

подвел итоги проигранного матча против «Барселоны» (0:1).

«Сегодня мы играли хорошо, жаль. Нам не хватило немного точности впереди, хотя мы создали несколько моментов. Думаю, мы играли довольно неплохо. Жаль, что не удалось забить хотя бы гол и добиться ничьей. Мы должны быть спокойны и надеяться на лучшее – на победу в ответной игре.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но не сделали этого. Они забили с помощью шального гола. Мы были лучше, я верю в команду и в то, что мы сможем это изменить», – сказал хавбек « ».

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