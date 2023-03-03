«Реал» с 1970 года не обыгрывает «Барселону» на своем поле в Кубке Испании
«Барселона» продлила серию без поражений на стадионе «Реала» в Кубке Испании.
Сегодня команда Хави одолела соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0.
В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» на своем поле в 1970 году на четвертьфинальном этапе. С тех пор у «Реала» 3 ничьих и 3 поражения.
Всего за последние 11 матчей у «Мадрида» одна домашняя победа над «Барселоной» в Кубке Испании.
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Великолепный век(с) эпичного Эль Классицизма.
А вообще конечно Позорище как оно есть, да. Ответок-то нет. Тупо ноль по сути.
Когда Барса в форме, ждите 5:0, 5:1, 4:0, 3:0 и т д
Последний раз Реал громил Барсу в 2008, когда барсуки чемпионский коридор устроили
Я еще в школе тогда учился
Уже второй десяток лет жду, когда Реал соберется как следует и порвет им задницу
В эль классико у них слабый характер, как ни крути
Это не лига чемпионов
Играют с большим опасением... пф
Ну это какой-то.... позор(с)
Мюнхен 1860
Реал Мадрид 1970
Но я пойду спать)
Всех с победой 🔵🔴
Я даже удивлен, что Реал так беспомощен в домашних матчах в кубке против Барселоны.