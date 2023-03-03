«Реал» с 1970 года не обыгрывает «Барселону» на своем поле в Кубке Испании

« » продлила серию без поражений на стадионе «Реала» в Кубке Испании.

Сегодня команда одолела соперника на « » со счетом 1:0.

В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» на своем поле в 1970 году на четвертьфинальном этапе. С тех пор у «Реала» 3 ничьих и 3 поражения.

Всего за последние 11 матчей у « одна домашняя победа над «Барселоной» в Кубке Испании.

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