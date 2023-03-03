«Реал» с 1970 года не обыгрывает «Барселону» на своем поле в Кубке Испании

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Сантьяго Бернабеу Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений на стадионе «Реала» в Кубке Испании.

Сегодня команда Хави одолела соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0.

В последний раз мадридцы обыгрывали «блауграну» на своем поле в 1970 году на четвертьфинальном этапе. С тех пор у «Реала» 3 ничьих и 3 поражения.

Всего за последние 11 матчей у «Мадрида» одна домашняя победа над «Барселоной» в Кубке Испании.

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24 комментария

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Александр Суряев
Ответ aim
Стоп, а как же тот финал с голом Бейла Пинту ?
Он был на "Месталье".
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Universal1000
Ответ BananaMantana
Чтобы потом что? Опозориться очередной год в главном клубном турнире?
3-0, 3-0, 6-2, 5-0, 4-0, 3-0, 5-1, 3-0, 4-0......

Великолепный век(с) эпичного Эль Классицизма.

А вообще конечно Позорище как оно есть, да. Ответок-то нет. Тупо ноль по сути.
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aim
Стоп, а как же тот финал с голом Бейла Пинту ?
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Gravdaar Iyaad
Когда Реал в форме, он побеждают Барса с отрывом в 1, максимум 2 мяча
Когда Барса в форме, ждите 5:0, 5:1, 4:0, 3:0 и т д
Последний раз Реал громил Барсу в 2008, когда барсуки чемпионский коридор устроили
Я еще в школе тогда учился
Уже второй десяток лет жду, когда Реал соберется как следует и порвет им задницу
В эль классико у них слабый характер, как ни крути
Это не лига чемпионов
Играют с большим опасением... пф
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Александра Александрова
Реал гроза в своих кубках какаши , все боятся его судей , но для Барселоны это ручной песик , даже ручные судейки ничего не могут сделать , судью сегодня они прессовали, так, как будто , он их подчинённый на зарплате , а там следовало удалить и Винисуса и Анчелотти за разговоры , Хави только открыл рот сразу желтую получил !
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BananaMantana
Ответ Burel
Барса заехала проверить, как идёт ремонт её тренировочной базы
Чтобы потом что? Опозориться очередной год в главном клубном турнире?
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Supreme Allah
Ответ wodziegg
Я сегодня поймал себя на мысли, что обыграть реал это уже как-то буднично, больше эмоций после победы над "Осасуной".
Реал у них как «дежурная» тёлка
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Burel
Ответ wodziegg
Я сегодня поймал себя на мысли, что обыграть реал это уже как-то буднично, больше эмоций после победы над "Осасуной".
Барса заехала проверить, как идёт ремонт её тренировочной базы
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Верховный Лорд
Ответ wodziegg
Я сегодня поймал себя на мысли, что обыграть реал это уже как-то буднично, больше эмоций после победы над "Осасуной".
А ты не ловил себя на мысли, что ты очень много выпендриваешься?)
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Абдул Абакаев
у Бускетса ещё рекорд по победам в класико. Легендище!
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jerry40
Надо же, за 53 года всего 6 раз встречались с Барселоной в кубке на своем поле
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Kyancey
Зато 2 главных матча в Кубке Короля взяли - финалы 2011 и 2014 гг!
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ДЖИН
В Ответке традиция продолжится. Когда у Барсы будет вся основа на поле. 🤣🤣🤣
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Владимир Владимирович
Что здесь удивительного, Реал это постоянный клиент Барселоны . 5:0, 6:2, 4:0 ….
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Футбол_это_жизнь
Барса даже в таком состоянии обыгрывает Реал на бернабеу. Лол
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Universal1000
53 года муахаха.

Ну это какой-то.... позор(с)
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llolishe
Шальке 04
Мюнхен 1860
Реал Мадрид 1970
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Barsa! bolshe chem klub
так держать!!!
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AdequateMan
Не будем язвить, просто будем надеятся, что Барса выиграет, Ла Лигу и Кубок и что Барса выиграет оба оставщихся матча, в Эль Классико.
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Си Эм Панк
Новости всё лучше и лучше)))
Но я пойду спать)
Всех с победой 🔵🔴
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GuruFutbola
Все стабильно
+4
-2
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Кирилл
Очень интересная, конечно, статистика )
Я даже удивлен, что Реал так беспомощен в домашних матчах в кубке против Барселоны.
+3
0
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turcanudima87@gmail.com
Да похер на ту статистику, главное пройти их и взять кубок и чемпионат.
+8
-1
+7
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wodziegg
Я сегодня поймал себя на мысли, что обыграть реал это уже как-то буднично, больше эмоций после победы над "Осасуной".
+15
-5
+10
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