Бускетс – рекордсмен по победам (22) в класико. Он обошел Хенто

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Серджи Бускетс Франсиско Хенто Класико Футбол

Хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:0).

34-летний игрок одержал 22-ю победу в класико и вышел на первое место в истории, обойдя Франсиско Хенто (экс-«Реал»), на счету которого 21 выигранный матч.

Третье место в списке с 19 победами делят Лионель Месси и Жерар Пике (оба – экс-«Барселона»).

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2 комментария

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mastadon
Давайте будем объективны, Альмерия создала Барселоне больше проблем, чем мадридский середнячок
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Black Phoenix
Бускетсу для закрепления величия осталось только больше всего матчей за сине-гранатовых провести, но для этого надо продлеваться.
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