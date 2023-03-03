Бускетс – рекордсмен по победам (22) в класико. Он обошел Хенто

Хавбек «Барселоны» принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с « » (1:0).

34-летний игрок одержал 22-ю победу в класико и вышел на первое место в истории, обойдя (экс-«Реал»), на счету которого 21 выигранный матч.

Третье место в списке с 19 победами делят Лионель Месси и Жерар Пике (оба – экс-« »).

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