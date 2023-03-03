Бускетс – рекордсмен по победам (22) в класико. Он обошел Хенто
Хавбек «Барселоны» Серджи Бускетс принял участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:0).
34-летний игрок одержал 22-ю победу в класико и вышел на первое место в истории, обойдя Франсиско Хенто (экс-«Реал»), на счету которого 21 выигранный матч.
Третье место в списке с 19 победами делят Лионель Месси и Жерар Пике (оба – экс-«Барселона»).
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