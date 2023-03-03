Куртуа про 0:1 с «Барсой»: «Реал» доминировал. Они не заслуживали победы»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Тибо Куртуа Эдер Милитао Класико Футбол

Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в Кубке Испании.

«Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я сделал сэйв, но мяч отскочил в Милитао.

Они выиграли тогда, когда не заслуживали этого. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов.

Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», – сказал вратарь «Реала».

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63 комментария

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AF007
Ответ Kyancey
Вы так «Реал» только что обыграли :)
Долго будешь как дурачок переводить стрелки по кругу?) Владение - туфта. Владение - ключевой показатель того, кто был лучше в матче.

Будь мужиком и выбери что-то одно
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Garre Garre
Еще один носатый доминатор
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Iuasanotu
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахахахах 0 удара в створ - "доминация" 🤣🤣🤣🤣
Хави: над нами доминировали
Что скажешь?))
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AdequateMan
Ответ Denys Govdyak
В чем? В том, что тогда они играли в свой ,, философский,, футбол и проиграли, а сейчас так как обычно их обыгрывал Реал? Я ведь не говорю, что это незаслуженно и так далее. Мы так выиграли ЛЧ. Просто для Барсы такая игра с их слов - это позор, а получается, что нет.
Я не буду рад такой игре, если мы постоянно будем так играть против Реала, но сегодня это было необходимо, просто тупо весь основной костяк наш в лазарете, а полурезрвом играть в быстрый футбол против Реала, это самоубийство) с Кессиэ, Торресом, Ансу, Раньей(жестко тупить в 1 на 1)и Алонсо уж точно
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AstaAsta
Ответ blaugrano
Получается, Мадрид не заслужил победу в ЛЧ? А нет, это другое.
А это же классическая история:
любая другая команда играет вторым номером, забивает с контратак - «автобус», «не заслуживают»;
Реал делает то же самое - «характер» «настоящие чемпионы».
Не понимаю, зачем ещё и игроки их, да ещё и сам Анчелотти в это лезут. Нет более явного способа выставить себя идиотом, чем послематчевые комментарии о «заслужил - не заслужил»
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Denys Govdyak
Ответ AdequateMan
Согласись, та Барса и эта большая разница.)
В чем? В том, что тогда они играли в свой ,, философский,, футбол и проиграли, а сейчас так как обычно их обыгрывал Реал?
Я ведь не говорю, что это незаслуженно и так далее. Мы так выиграли ЛЧ. Просто для Барсы такая игра с их слов - это позор, а получается, что нет.
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AdequateMan
Ответ Denys Govdyak
А игра в первом туре, вроде все были, но нет, это другое...
Согласись, та Барса и эта большая разница.)
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buFFon
Ответ blaugrano
Получается, Мадрид не заслужил победу в ЛЧ? А нет, это другое.
😀👍🏻
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Denys Govdyak
Ответ AdequateMan
Как бы вы играли, без Бензема, Модрича, Винисиуса и Милитао? На это были причини, таких причин в прошлом матче не было, там и сыграли по "философски")))
А игра в первом туре, вроде все были, но нет, это другое...
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sedric
Куртуа ли не знать про то, как можно обслуживать девушку, а переспит она с другим. Так что нечего жаловаться.
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Амир Габидуллин
Полностью согласен с Тибо Куртуа. Барселоне ужасно повезло, что Реал Мадрид им авоську не накидал.
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AdequateMan
Ответ Denys Govdyak
А как же философия и тд и тп. Барса ведь так не играет😄😄😄
Как бы вы играли, без Бензема, Модрича, Винисиуса и Милитао? На это были причини, таких причин в прошлом матче не было, там и сыграли по "философски")))
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ДЖИН
Носатый, нос ещё длинней будет. Аха-ха
+1
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Max Payne
Как можно выиграть не попадая в створ? беды с головушкой у куртоиса
+3
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Ortego
Фати не забудь проставиться, доминатор нoсатый:)
+2
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Tristan...
Что то я не помню, чтоб хоть один игрок Реала после прошлогоднего финала ЛЧ, да и любого матча в плей офф тоже говорил «Они доминировали над нами. Мы забили из за большого везения.
Мы выиграли тогда, когда не заслуживали этого»...
+4
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Caterina
Ответ Catalonia is the independent republic
Как и 2-0 не стал счет из-за невезения...
Пусть Фати спасибо скажут, спас их от второго гола.
+7
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Kyancey
Ответ Leo
Вы так ЛЧ взяли.
Вы так «Реал» только что обыграли :)
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Kyancey
Ответ AdequateMan
Так вы же всегда смеялись над владением мяча, говорили что это туфта без ударов в створ и что это ничего не решает,главное счет на табло и все такое. мнение поменялось или, что? На игру от обороны были причины и вы это прекрасно понимаете. В прошлом матче таких причин не было)
Фанаты «Барсы» во время финала ЛЧ: фууу, посмотрите на статистику, «Ливерпуль» должен был выносить этот автобус!
Фанаты «Барсы» после 1 матча Кубка Короля: владение - ничего не решает, удары - ничего не решают, счёт на табло
:)))
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-7
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Leo
Ответ Kyancey
Владение 64-36 Удары 13-4 Угловые 11-2 Атаки 156-72 Но автобус - «Реал Мадрид», не путайте!
Вы так ЛЧ взяли.
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rich.
Хави: «Нельзя давать так доминировать над нами»
Куртуа: «Реал доминировал»

Позовите главного эксперта по доминации - Артету, выяснить что как
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Brigant
доминаторы хреновы
+1
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Catalonia is the independent republic
Как и 2-0 не стал счет из-за невезения...
+9
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Winnie the Pooh
ахаха. пинцет. не заслужили, когда сити отдоминировал реал, они не кричали, как они не заслужили
+3
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Ramil Usmanov
Униженые доминаторы!
+1
0
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