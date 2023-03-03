прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в Кубке Испании.

«Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я сделал сэйв, но мяч отскочил в Милитао.

Они выиграли тогда, когда не заслуживали этого. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов.

Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», – сказал вратарь « ».

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