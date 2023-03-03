Куртуа про 0:1 с «Барсой»: «Реал» доминировал. Они не заслуживали победы»
Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в Кубке Испании.
«Мы доминировали в игре. А они хорошо оборонялись. Мы пропустили гол из-за большого невезения. Я сделал сэйв, но мяч отскочил в Милитао.
Они выиграли тогда, когда не заслуживали этого. У нас были сложности с ударами по воротам соперника и созданием моментов.
Мы хорошо контролировали матч, но не нашли своего момента», – сказал вратарь «Реала».
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Будь мужиком и выбери что-то одно
Что скажешь?))
любая другая команда играет вторым номером, забивает с контратак - «автобус», «не заслуживают»;
Реал делает то же самое - «характер» «настоящие чемпионы».
Не понимаю, зачем ещё и игроки их, да ещё и сам Анчелотти в это лезут. Нет более явного способа выставить себя идиотом, чем послематчевые комментарии о «заслужил - не заслужил»
Я ведь не говорю, что это незаслуженно и так далее. Мы так выиграли ЛЧ. Просто для Барсы такая игра с их слов - это позор, а получается, что нет.
Мы выиграли тогда, когда не заслуживали этого»...
Фанаты «Барсы» после 1 матча Кубка Короля: владение - ничего не решает, удары - ничего не решают, счёт на табло
:)))
Куртуа: «Реал доминировал»
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