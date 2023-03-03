«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме класико, у «Барсы» всего один удар

«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме класико.

Всего у « » было 5 ударов, «Барса», в свою очередь, лишь раз пробила по воротам – именно этот удар и пришелся в створ.

По владению было 60% на 40% в пользу «Реала». После первого тайма счет 0:1 в пользу «Барсы».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию класико.

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