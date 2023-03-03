«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме класико, у «Барсы» всего один удар

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме класико.

Всего у «Мадрида» было 5 ударов, «Барса», в свою очередь, лишь раз пробила по воротам – именно этот удар и пришелся в створ.

По владению было 60% на 40% в пользу «Реала». После первого тайма счет 0:1 в пользу «Барсы».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию класико.

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33 комментария

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andr d
Ответ Кирилл
Араухо просто взял и в очередной раз положил Винисиуса к себе в карман )
Скоро будет как мелочью ими звенеть
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Волына+колына
Ответ марк макаров
позорище, конечно... но и судейство в 1м тайме оставляло желать лучшего. у Гави 4-5 желтых в запасе остались 👌
Ага, особенно интересно, куда делать вторая карточка Винисиусу в моменте, когда ее получил Гави.
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jnvljn
Все течёт, все меняется, только Винисиус по-прежнему в кармане у Араухо
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Maksim1302
Ответ AAgha
Потому-что он идиот
Согласен, там 0:2 было бы
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Parce
Ответ PavelK22
Барса ужас по игре . Ноль. Бей беги ( Реал вообще без ворот играет, хотя по игре лучше .
Использовали тактику Реала против них же
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Фёдор Кузнецов
Интересно что испанская пресса набросилась на Винисиуса, но пропускает хамство Гави
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otchim kaloeda
Ответ Moscwow
Давненько Реал с таким автобусом не играл
Ну а че?
Счёт на табло,истериниуса успокоили..
Барса без Левандовского,Педри и Дембеле и Кристенсена играли.
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Волына+колына
Ответ Moscwow
Давненько Реал с таким автобусом не играл
Ну когда это был не автобус, вы вынимали 3 мяча. Щас одним отделались, а ты всё недоволен.
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Gasan Gasanov
Реал как попрошайки пенальти просят весь матч, храмой Барсе с игры не смогли забить.
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AAgha
Ответ Maksim1302
Зачем Фати тронул мяч при ударе Кессье?
Потому-что он идиот
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truboprovodchik2019
Ответ Moscwow
Давненько Реал с таким автобусом не играл
Ещё и проиграть умудрился, прикинь!
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марк макаров
позорище, конечно...
но и судейство в 1м тайме оставляло желать лучшего. у Гави 4-5 желтых в запасе остались 👌
+2
-2
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Bob Ganiev
что с лицом "сегадня пабеда наклассе" ?
+10
-3
+7
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Dark.Babysitter
Реал - ни одного удара в створ за матч.
Это фиаско, братан...
+11
0
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PavelK22
Барса ужас по игре . Ноль. Бей беги ( Реал вообще без ворот играет, хотя по игре лучше .
+2
-2
0
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Alar Asus
Одни навесы че за футбол
В чемпионшип интереснее
+1
-1
0
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DolJun
Ответ Никита Кожемяка
арабскую премьер лигу потеряли?)) ветка "бей-беги" не здесь!
что?
0
-3
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Родя Раскольников
Ответ доминация Артеты
Времена жарких Эль-Класико времен Моуриньо и Пепа закончилось( такое нельзя было представить в их времена, сейчас команды играют в УГ((
Этим комментарием ты как раз себя выдал, что времена "жарких класико" ты не застал, ибо то, как Реал Моуринью играл против Барсы - и было самое настоящее УГ.
+36
-5
+31
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Никита Кожемяка
Ответ DolJun
теперь понятно почему ла лига по популярности тикток футболу проигрывает
арабскую премьер лигу потеряли?)) ветка "бей-беги" не здесь!
+2
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Аталанта расправила плечи
У Хави появляется индивидуальный почерк. Успешные матчи с Реалом и провалы в еврокубках, как у Конте.
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mr kovalsky
Ответ Moscwow
Давненько Реал с таким автобусом не играл
С Мальоркой недавно
+2
-3
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Slavnov
тошниловка,а не футбол...
+9
-4
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Терминатор///Айлбибекович
Во втором тайме Реал так то давит.Барсе нужно обязательно еще гол забить.Тем более контратаки острые получаются.И да,Фати зря 10-й номер дали.Как то все кисло у парня после этого стало.Возможно реально десятка давит...
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-1
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Maksim1302
Зачем Фати тронул мяч при ударе Кессье?
+3
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Его Величество Златан
Реал контролит и хорошо жмет, но последнего пара не хватает. Ну а хави сегодня хороший автобус парканул
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