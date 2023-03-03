«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме класико, у «Барсы» всего один удар
«Реал» ни разу не пробил в створ в 1-м тайме класико.
Всего у «Мадрида» было 5 ударов, «Барса», в свою очередь, лишь раз пробила по воротам – именно этот удар и пришелся в створ.
По владению было 60% на 40% в пользу «Реала». После первого тайма счет 0:1 в пользу «Барсы».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию класико.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Счёт на табло,истериниуса успокоили..
Барса без Левандовского,Педри и Дембеле и Кристенсена играли.
но и судейство в 1м тайме оставляло желать лучшего. у Гави 4-5 желтых в запасе остались 👌
Это фиаско, братан...
В чемпионшип интереснее