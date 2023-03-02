Судья после ВАР засчитал автогол Милитао – 13-й в истории класико. Сперва была отмена из-за возможного офсайда у Кессиэ

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании судьи Хосе Мунуэра Монтеро видеоповторы Франк Кессиэ Эдер Милитао Футбол

Хосе Мунуэра Монтеро после общения с видеоассистентом засчитал гол «Барселоны».

На 26-й минуте главный судья полуфинальной игры Кубка Испании принял решение отменить автогол защитника «Реала» Эдера Милитао из-за нахождения хавбека каталонцев Франка Кессиэ вне игры в ходе атаки.

Рефери проконсультировался с помощником, но сам смотреть повтор не стал. Он изменил свое решение и засчитал взятие ворот.

Это 13-й автогол в истории противостояния «Реала» с «Барселоной». 9 из них забиты мадридцами.

«Реал» – «Барселона» – 0:1. Милитао забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

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33 комментария

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mqh9pzrxgf
Ответ b_arfa
Кто нибудь может сказать хоть одну причину почему сВинисиус еще на поле? Это что за позорище афро-американское вообще в футболе появилось
А почему афро-Американское?
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Alibi Tasbau
Ответ Фанат Лионеля Месси
Араухо хозяин Винисиуса
Один непопулярный факт, в матчах в которых Араухо ставят против Винисиуса счет 8-1 в пользу Барсы, сейчас 9-1
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xDe xDe
Барса хорошую атаку провела, но гол - несчастный случай, повезло с рикошетом. Не беда, со всеми бывает. Печальнее то, что у Мадрида с игрой не клеится, словно запчасти какой-то в механизме не хватает. Барса пока ничего особенного на поле не показала, но у них потери в составе серьёзные, а Реал просто какой-то вялый вышел.
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Slavanya
Что вообще происходит с приложением sports?
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Jimkerry
Что случилось с комментами
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Артём Околович
заголовок такой будто Милитао сам эти 13 голов забил
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ßd ßy
Ответ Руслан Султанов
Рубятся две команды! Барса в защите хороша! Для судьи тяжёлый матч!
Так он уже заслужил 100% карточку когда влетел в Милитао локтем в шею.
Зато судейка дал ЖК Винисиусу, хотя первым в том моменте нарушали именно на Вини.
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otchim kaloeda
Винисиус в себя прищел после того,как врезался в Араухо)))
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Maksim1302
Ответ Игорь Новиков
За что ему дали карточку? Можешь адекватно объяснить?
За фол, кратко и ясно
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Игорь Климов
Ответ John nesh
год легитимный, да!
И гоД тоже.
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ДЖИН
Мы красавчики от обороны наказываем
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Игорь Новиков
Ответ Сэмвел Тарли
Должен был вторую жёлтую получить за саркастический большой палец в адрес судьи.
За что ему дали карточку? Можешь адекватно объяснить?
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John nesh
Ответ Игорь Климов
Это был легитимный гол!
год легитимный, да!
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Сэмвел Тарли
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Какой же все таки этот Винт мерзкий, хуже даже чем Пепе
Должен был вторую жёлтую получить за саркастический большой палец в адрес судьи.
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Сэмвел Тарли
Ответ N1ghtwolf
Чистый оффсайд. Барса опять купила судью
Очки потерял?
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Фанат Лионеля Месси
Араухо хозяин Винисиуса
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Руслан Султанов
Рубятся две команды! Барса в защите хороша! Для судьи тяжёлый матч!
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AAgha
Надеюсь в перерыве Чави даст по шее Гави. Два тупых и ненужых фола, за которые мог спокойно получить желтую
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Игорь Климов
Это был легитимный гол!
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Igor Shalamov
гол честный, а вот где пенальти на рюдигере не ясно
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Какой же все таки этот Винт мерзкий, хуже даже чем Пепе
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ljolik888
Сто процентный гол - всем удачи
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turcanudima87@gmail.com
Негрейро виноват
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Иван Иванов
Я бы на месте Хави , неважно как закончиться ,после матча подошел бы к Милитао и поздравил его с первым голом за Барселону.
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Dark.Babysitter
Ох жарааа!!!
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