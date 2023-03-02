Судья после ВАР засчитал автогол Милитао – 13-й в истории класико. Сперва была отмена из-за возможного офсайда у Кессиэ

после общения с видеоассистентом засчитал гол «Барселоны».

На 26-й минуте главный судья полуфинальной игры Кубка Испании принял решение отменить автогол защитника « » из-за нахождения хавбека каталонцев вне игры в ходе атаки.

Рефери проконсультировался с помощником, но сам смотреть повтор не стал. Он изменил свое решение и засчитал взятие ворот.

Это 13-й автогол в истории противостояния «Реала» с «Барселоной». 9 из них забиты мадридцами.

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