Экс-вратарь Аргентины Гатти о победе Скалони на The Best: «Анчелотти добился большего, но на ЧМ его не было. По всем достижениям преимущество у итальянца»

Бывший вратарь сборной высказался о вручении Лионелю Скалони награды .

Главный тренер сборной Аргентины получил приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

– Заслужил ли Скалони этот приз больше, чем Анчелотти?

– Нет, но он чемпион мира. Это The Best чемпионата мира.

Анчелотти добился большего, еще на протяжении многих лет. Но на чемпионате мира его не было.

По всем достижениям преимущество у итальянца. На мой взгляд, добился большего успеха», – сказал в эфире El Chiringuito.

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