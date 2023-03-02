Экс-вратарь Аргентины Гатти о победе Скалони на The Best: «Анчелотти добился большего, но на ЧМ его не было. По всем достижениям преимущество у итальянца»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Уго Гатти ЧМ-2022 The Best Футбол

Бывший вратарь сборной Аргентины высказался о вручении Лионелю Скалони награды The Best.

Главный тренер сборной Аргентины получил приз лучшему тренеру года по версии ФИФА. 

– Заслужил ли Скалони этот приз больше, чем Анчелотти?

– Нет, но он чемпион мира. Это The Best чемпионата мира.

Анчелотти добился большего, еще на протяжении многих лет. Но на чемпионате мира его не было.

По всем достижениям преимущество у итальянца. На мой взгляд, Анчелотти добился большего успеха», – сказал Уго Гатти в эфире El Chiringuito.

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8 комментариев

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Unnamed80
Просто аргентинский иноагент какой-то, тирюшкова на него нет
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Artem Piatkov
Ответ Мохнатый55
Гатти наверняка болел за Францию в финале.
Ну а ты за Аргентину болел, у всех свои предпочтения
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Михо
Я думал он личный хейтер Месси, а он оказывается всех аргентинцев не любит
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Мохнатый55
Гатти наверняка болел за Францию в финале.
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Jafarello
Справедливости ради тренер сборной может показать себя только раз в два года и выигранный ЧМ результат долгой работы. Скалони не виноват в том, что всего 7 матчей сыграли. Это я только про тренеров! Игроки это отдельная история. Куртуа 100% лучший. Месси выиграл справедливо, но и Бензема также заслужил.
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Давид Agabekyan
Ответ Artem Piatkov
Факт! Побеждать Интер, ПСЖ, Челси, Ман Сити и Ливерпуль на пути к победе в ЛЧ и Барсу, Атлетико, Валенсию гораздо сложнее, чем Австралию, Хорватию, Нидерланды и Польшу (только Франция топ-уровень) Анчи выиграл: ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА Скалони выиграл: ЧМ, Финалиссима (неофициально)
Выиграть ЧМ куда престижнее чем ЛЧ
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rigobersong
Понятна зависть старперов, единственное их достижение, при которых их вспоминали был выигранный ЧМ, с помощью арбитров которые голы руками засчитывали и тащили ради хайпа Марадону к чемпионству:) А сейчас новое поколение их затмило, вот и подгорает:))
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Artem Piatkov
Факт!

Побеждать Интер, ПСЖ, Челси, Ман Сити и Ливерпуль на пути к победе в ЛЧ и Барсу, Атлетико, Валенсию гораздо сложнее, чем Австралию, Хорватию, Нидерланды и Польшу (только Франция топ-уровень)

Анчи выиграл: ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА

Скалони выиграл: ЧМ, Финалиссима (неофициально)
+3
-4
-1
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