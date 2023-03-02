Экс-вратарь Аргентины Гатти о победе Скалони на The Best: «Анчелотти добился большего, но на ЧМ его не было. По всем достижениям преимущество у итальянца»
Бывший вратарь сборной Аргентины высказался о вручении Лионелю Скалони награды The Best.
Главный тренер сборной Аргентины получил приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.
– Заслужил ли Скалони этот приз больше, чем Анчелотти?
– Нет, но он чемпион мира. Это The Best чемпионата мира.
Анчелотти добился большего, еще на протяжении многих лет. Но на чемпионате мира его не было.
По всем достижениям преимущество у итальянца. На мой взгляд, Анчелотти добился большего успеха», – сказал Уго Гатти в эфире El Chiringuito.
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Побеждать Интер, ПСЖ, Челси, Ман Сити и Ливерпуль на пути к победе в ЛЧ и Барсу, Атлетико, Валенсию гораздо сложнее, чем Австралию, Хорватию, Нидерланды и Польшу (только Франция топ-уровень)
Анчи выиграл: ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА
Скалони выиграл: ЧМ, Финалиссима (неофициально)