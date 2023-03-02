Бускетс побил рекорд Месси и Рамоса по числу класико. У хавбека «Барсы» 46 матчей
Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс принимает участие в 46-м класико.
34-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Реалом» в первом матче полуфинале Кубка Испании.
Хавбек побил рекорд, принадлежавший защитнику Серхио Рамосу и форварду Лионелю Месси.
Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию класико.
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Вот поэтому и теневой))
Буся если вы хотите знать один из героев который вёл Барсу к победам последние 10-15 лет...
почему он теневой? это странно как минимум...
это космос
Теневой герой этой Барсы последних лет 15-ти (не так пропиарен, как остальные, но играл не менее важную роль в успехах Барсы, чем те же Хави, Иньеста)