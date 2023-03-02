Бускетс побил рекорд Месси и Рамоса по числу класико. У хавбека «Барсы» 46 матчей

Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига Кубок Испании рекорды Серджи Бускетс Класико Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс принимает участие в 46-м класико.

34-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Реалом» в первом матче полуфинале Кубка Испании.

Хавбек побил рекорд, принадлежавший защитнику Серхио Рамосу и форварду Лионелю Месси.

Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию класико.

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9 комментариев

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Artem Piatkov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
теневой??? Буся если вы хотите знать один из героев который вёл Барсу к победам последние 10-15 лет... почему он теневой? это странно как минимум...
Мало пиара и скандалов вокруг него

Вот поэтому и теневой))
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rigobersong
Величайший опорник в истории, уникальный как по стилю игры, так и по достижением, ведь более титулованного опорника нет в мире:) Так что хейтеры могут только вытирать слезы!:))
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Artem Piatkov
Железный Бускетс Теневой герой этой Барсы последних лет 15-ти (не так пропиарен, как остальные, но играл не менее важную роль в успехах Барсы, чем те же Хави, Иньеста)
теневой???

Буся если вы хотите знать один из героев который вёл Барсу к победам последние 10-15 лет...
почему он теневой? это странно как минимум...
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Badinoko
В течении месяца ещё улучшит эту статистику, скорее всего.
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Sevuska
Легенда класико 👍
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Этот Райола хочет денег
Последний из сине-гранатовых могикан.
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Crowned Salmon
46 матчей...

это космос
+3
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Artem Piatkov
Железный Бускетс
Теневой герой этой Барсы последних лет 15-ти (не так пропиарен, как остальные, но играл не менее важную роль в успехах Барсы, чем те же Хави, Иньеста)
+3
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+3
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А. Мостовой
зато рекорд по симуляциям он побил еще в первые 10 матчей
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-5
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