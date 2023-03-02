Бускетс побил рекорд Месси и Рамоса по числу класико. У хавбека «Барсы» 46 матчей

Полузащитник «Барселоны» принимает участие в 46-м класико.

34-летний футболист вышел в стартовом составе на игру с «Реалом» в первом матче полуфинале Кубка Испании.

Хавбек побил рекорд, принадлежавший защитнику и форварду Лионелю Месси.

Со статистикой выступлений Бускетса можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию класико.

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