Татьяна Тарасова: «Нет слов, чтобы описать зарплаты футболистов в России. Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет»
Татьяна Тарасова высказалась об уровне зарплат в российском футболе.
«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почете, но только мы у футбола – нет.
Несправедливость – нет слов, чтобы описать такие зарплаты футболистов в России.
Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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А теория малых дел ?
Step by step !
Не надо Тарасовой критиковать вид спорта, к которому она не имеет никакого отношения..Тем более считать чужие деньги.
Она может на это повлиять? Нет, не может. Какой смысл хлопать крыльями?))).
Самое на ЧМ большое достижение 8 место
Но до футболистов и хоккеистов фигуристам далековато конечно. Это в футболе можно запасным просидеть на лавке весь сезон в клубе-середнячке - а зарплата регулярная, согласно контракта, вынь да положь.
Вот и получается, что Мамаев с Кокориным за одну ночь в пафосном ресторане Куршавеля потратят больше, чем зарплата всей женской сборной по фигурному катанию за год.
И много из перечисленных к сборной даже не подошла.
А я назову Вам фигуристов получивших дисквалификацию за применение допинга в последние годы.
Валиева
Бережная
Боброва
Сотсткова
Ларионов
Шакун.
Кошевая.
И это только те кого поймали.
Уберите из нашего футбола участие государства и ему конец завтра же настанет. Какие билеты? ))))
Повысить доходы фигуристов? Тоже не может на это повлиять.
И вообще, отстаньте Татьяна Анатольевна от футбола, у них своя жизнь. И в ФК они свой нос не суют.
Тарасовой через Роднину Законопроект в Думу :
О принудительной любви к фигурному катанию всех граждан Российской Федерации мужеского пола !