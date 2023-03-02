Татьяна Тарасова: «Нет слов, чтобы описать зарплаты футболистов в России. Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова деньги Футбол

Татьяна Тарасова высказалась об уровне зарплат в российском футболе. 

«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почете, но только мы у футбола – нет.

Несправедливость – нет слов, чтобы описать такие зарплаты футболистов в России.

Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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54 комментария

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OldRedWhite
Ответ Саша Пушкин
Правительством еще до конца не реализован проект принудительной любви народа к правительству, а тут такие мелочи.
Вы - максималист !
А теория малых дел ?
Step by step !
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Rush
Ответ Ахимассс
А зарплаты депутатов ее не волнуют, пол ляма в месяц? Там не то что пользы нет, одно только вредительство.
У футболистов скока?
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Саша Пушкин
Ответ OldRedWhite
Выход есть ! Тарасовой через Роднину Законопроект в Думу : О принудительной любви к фигурному катанию всех граждан Российской Федерации мужеского пола !
Правительством еще до конца не реализован проект принудительной любви народа к правительству, а тут такие мелочи.
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Olga.t
Ответ Rush
Понятно что своя жизнь у футболистов. Самое на ЧМ большое достижение 8 место
Никто и не переоценивает уровень российского футбола. Суть не в этом.
Не надо Тарасовой критиковать вид спорта, к которому она не имеет никакого отношения..Тем более считать чужие деньги.
Она может на это повлиять? Нет, не может. Какой смысл хлопать крыльями?))).
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Rush
Ответ Damien King
Такое празднование, как победу над Нидерландами в 2008, никакое золото фигурки не вызовет
А 2018г.за 8 место футболисты получили плюшки больше чем ЧОИ фигурного.
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Roman Roman
Ответ Quiet Dad
В футболе и от проданных билетов всё зависит? В нашем футболе от билетов???? Уберите из нашего футбола участие государства и ему конец завтра же настанет. Какие билеты? ))))
а если убрать госучастие из ФК, конец наступит через 7 секунд
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Ирина Чернявская
Фигурное катание, конечно, очень высокого уровня в России! Хоть я из Украины, но российские фигуристы- лучшие в мире. Эх, россияне, мы вами так гордились всегда, болели за вас.. зачем вы ЭТО наделали? Ведь у нас родственники в России, друзья…
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Ирина Петрова
Ответ Мария Курникова
Геммачка, милая, родненькая, ну как вы так можете говорить? Наша Женечка Медведева - настоящая балерина!
Машенька, да вы профессионально троллите
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Rush
Ответ Olga.t
Чего она хочет? Лишить футболистов высоких зарплат? Это вообще не в её компетенции. Повысить доходы фигуристов? Тоже не может на это повлиять. И вообще, отстаньте Татьяна Анатольевна от футбола, у них своя жизнь. И в ФК они свой нос не суют.
Понятно что своя жизнь у футболистов.
Самое на ЧМ большое достижение 8 место
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Ка Ман
А футболисты здесь причём? Они же не воруют. Им дают - они берут. Это у руководства клубов надо спрашивать, почему у игроков такие большие зарплаты
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Rush
Ответ Quiet Dad
В футболе и от проданных билетов всё зависит? В нашем футболе от билетов???? Уберите из нашего футбола участие государства и ему конец завтра же настанет. Какие билеты? ))))
Билеты 100 руб стоят на футбол.
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Валерий Петров
Ответ Wintersun
Да даже откатав кучу шоу, фигуристы заработают меньше чем футболисты в месяц.
В шоу попадают не все, только топы, которым ещё платят зарплату сборников. Остальные на самообеспечении (родителей в основном).
Но до футболистов и хоккеистов фигуристам далековато конечно. Это в футболе можно запасным просидеть на лавке весь сезон в клубе-середнячке - а зарплата регулярная, согласно контракта, вынь да положь.
Вот и получается, что Мамаев с Кокориным за одну ночь в пафосном ресторане Куршавеля потратят больше, чем зарплата всей женской сборной по фигурному катанию за год.
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Rush
Ответ Назар Игорь
Татьяна Анатольевна, назовите фамилии футболистов пойманных на употреблении допинга. А я назову Вам фигуристов получивших дисквалификацию за применение допинга в последние годы. Валиева Бережная Боброва Сотсткова Ларионов Шакун. Кошевая. И это только те кого поймали.
Сотскова уже как 5 лет не выступала. Не фантазируйте.
И много из перечисленных к сборной даже не подошла.
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Rush
Ответ Olga.t
Этак она скоро до тенниса доберётся, готовьтесь ребята))
Теннисисты в авангарде.
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uchiyamada
Скажу за себя: про фигуристов я вспоминаю раз в 4 года, аккурат когда у них победная страда, а вот футболистов, даже отечественных, смотрю почти каждый день. На этой неделе посмотрел 3 матча Кубка России, на удивление было довольно увлекательно. Даже без еврокубков отечественный футбол иногда может выдать какой-никакой контент.
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Olga.t
Этак она скоро до тенниса доберётся, готовьтесь ребята))
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Назар Игорь
Татьяна Анатольевна, назовите фамилии футболистов пойманных на употреблении допинга.
А я назову Вам фигуристов получивших дисквалификацию за применение допинга в последние годы.
Валиева
Бережная
Боброва
Сотсткова
Ларионов
Шакун.
Кошевая.
И это только те кого поймали.
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Quiet Dad
Ответ Анастасия Ларина
Так а... Не государство же футболистам платит, не? 🤔 Это же клуб так-то делает. Или я не правильно что-то поняла? Оплата им как спортсменам, я думаю, не очень различается. За соревнования платят спонсоры и здесь и там – все зависит от проданных билетов. Ну, что ж поделать, если футбол больше зрителей собирает. Потом, еще права на трансляции. Реклама, участие в каких-то шоу, сторонние заработки – все индивидуально для каждого спортсмена. Всё-таки фигурка – это не супер распространённый вид спорта. Страны, где он реально популярен, можно по пальцам пересчитать. А вот в футболе легче назвать страны, где его не смотрят.
В футболе и от проданных билетов всё зависит? В нашем футболе от билетов????
Уберите из нашего футбола участие государства и ему конец завтра же настанет. Какие билеты? ))))
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Olga.t
Чего она хочет? Лишить футболистов высоких зарплат? Это вообще не в её компетенции.

Повысить доходы фигуристов? Тоже не может на это повлиять.

И вообще, отстаньте Татьяна Анатольевна от футбола, у них своя жизнь. И в ФК они свой нос не суют.
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
фигуристы обзавидовались 😆 сравнили, конечно, популярный во всем мире футбол с этим недобалетом на льду, который даже в японии теперь на низком уровне, а у нас так и вовсе дом-2 на коньках
Геммачка, милая, родненькая, ну как вы так можете говорить? Наша Женечка Медведева - настоящая балерина!
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OldRedWhite
Ответ Саша Пушкин
Чего они всё грызутся между собой? Скоро всем им урежут пайку. Тучные годы закончились. Или они осознают это и доказывают через СМИ в интервью, что именно их цех должен сохранить денежные вливания от хозяев страны? Грядёт передел во всех сферах жизни!
Выход есть !
Тарасовой через Роднину Законопроект в Думу :
О принудительной любви к фигурному катанию всех граждан Российской Федерации мужеского пола !
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Валерий Петров
Ответ Геннадий Тёкин
Худож...футболиста каждый обидеть может! А ваши фигуристы смогут с двух метров в ворота не попасть? То то же!!!
Как говорил защитник Ковтун - забить гол в чужие ворота каждый сможет, а ты попробуй в свои!
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Самасебезвезда
Вот пристала-то к этим футболистам. У фигуриста 6 важных стартов в год и то у топов, а у футболистов?
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Dexter Dallas
тётя таня. ответ простой. в сравнение с футболом твоя фигурка никому не нужна. вообще никому. тк помимо футбола в стране еще еще есть виды спорта, в которых зарабатывают больше нежели в фигурке. у половины людей телевизор идет на фоне. так что не думайте что у вас там есть какие-то рейтинги.
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Самозанятый
Когда нет слов, надо книжку почитать, кино хорошее посмотреть. Ну в случае, когда необходимо выразить свое искреннее и яростное недовольство, граничащее с завистью, сойдет и смена в компании портовых грузчиков.
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