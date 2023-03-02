Татьяна Тарасова: «Нет слов, чтобы описать зарплаты футболистов в России. Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет»

высказалась об уровне зарплат в российском футболе.

«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. У нас футбол в почете, но только мы у футбола – нет.

Несправедливость – нет слов, чтобы описать такие зарплаты футболистов в России.

Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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