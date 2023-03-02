У «Динамо» новый титульный спонсор – BetBoom. Контракт – на 3,5+ млрд рублей за 3,5 года

« » и букмекерская компания BetBoom заключили соглашение о сотрудничестве.

Московский клуб заключил с BetBoom соглашение о сотрудничестве, по которому букмекерская компания станет новым титульным спонсором команды. Срок соглашения – 3,5 года. Сумма – более 3,5 млрд рублей.

«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.

Еще во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры. Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнером», – заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

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