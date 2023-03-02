У «Динамо» новый титульный спонсор – BetBoom. Контракт – на 3,5+ млрд рублей за 3,5 года

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва игровая форма деньги Футбол

«Динамо» и букмекерская компания BetBoom заключили соглашение о сотрудничестве.

Московский клуб заключил с BetBoom соглашение о сотрудничестве, по которому букмекерская компания станет новым титульным спонсором команды. Срок соглашения – 3,5 года. Сумма – более 3,5 млрд рублей.

«Для «Динамо» 2023 год – это год столетия, поэтому у нашего клуба запланирована очень масштабная программа активаций, связанных с праздничной датой. Приятно, что эти планы мы будем реализовывать совместно с таким успешным брендом, как BetBoom − праздновать всегда хочется вместе с друзьями и единомышленниками.

Еще во время переговоров мы почувствовали синергию, поняли, что на многие вещи смотрим одинаково − на стратегию и бренд-позиционирование, на выбор и работу с целевой аудиторией, на развитие футбола и спортивной культуры. Надеюсь, динамовским болельщикам понравятся совместные активации с новым сильным партнером», – заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

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35 комментариев

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Тимур Таубаев
Ахиреть , 47 лямов долларов за 3,5 года , неплохо так нагнули буков
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shishorin
Ответ Pertinax Gandi
Экономно проживём. Говорят у ВТБ колоссальные убытки, они в начале марта 22 года скупили кучу баксов по 120 р. Вот такой там менеджмент, небось чьи-то пристроенные детишки.
ВТБ скупил доллары по 120р, потому что у них их не было в таком количестве, чтобы выдать всем вкладчикам, которые запросили валюту. Костин говорил об этом в одном интервью
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Zenith forever
Ответ MrManchester
"наверное потому что 10 и 100 похожие цифры" >Числа Чис-ла
Именно цифры в этих числах. Все-таки у 10 и 100, как чисел, огромная разница.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Максим Алдошин
У Динамо есть все (спонсоры, крутое СММ, один из лучших стадионов), но не хватает главного - нормальных футболистов
Там тренер слабый , до этого был немец который показалч то и такими игроками можно играть в атакующий футбол , а этот Югослав не того формата тренер не под игроков
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MrManchester
Ответ Zenith forever
100-летие клуба - это серьезная дата. Один наш известный клуб в честь столетия на 10 место свалился, наверное потому что 10 и 100 похожие цифры. Судя на играм Динамо с КС, они готовы повторить такое.
"наверное потому что 10 и 100 похожие цифры"
>Числа Чис-ла
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Российский пользователь
Признайтесь, просто нагнули конторку
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Человек_Легенда
Кто проживает на дне окена?
BetBoom московское Динамо!
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Кеша
Самый большой праздник , который мы ждём с 1976 года и от которого были бы счастливы сотни тысяч болельщиков по всей стране , видимо , никогда не придет . Скоморохи и шуты -наши праздники одни . Футбольные болельщики Динамо заходите на хоккейную ветку поддержать динамовцев . Сегодня Торпедо -Динамо первый матч плей офф. Начало в 19-30.
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Вадим Макаров
Ответ Максим Алдошин
У Динамо есть все (спонсоры, крутое СММ, один из лучших стадионов), но не хватает главного - нормальных футболистов
Тренера, футболёры хорошие
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Peter Lapatuhin
Ответ Eugn_eugn
Уже представил как Убого эти разноцветные буквы будут смотреться на форме. Надеюсь хоть под цвет сделают, но деньги есть деньги.
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Совесть Черданцева
Звуки довольного Ильи Рожкова
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Игорь Горочкин
Ответ Eugn_eugn
Уже представил как Убого эти разноцветные буквы будут смотреться на форме. Надеюсь хоть под цвет сделают, но деньги есть деньги.
под цвет сделали, уже есть фото формы
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Александр Калачев
Ответ Raybay
почему игорый бизнес (казино) все закона (за искл игорных зон) а букмейкерский бизнес нет?
Так казино тоже в стране Нор существует онлайн-казино, всякие лотереи, которых с каждым годом больше
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Наталья Ларионова
У Уфы отжали?
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Иван Павлов
Ответ Максим Алдошин
У Динамо есть все (спонсоры, крутое СММ, один из лучших стадионов), но не хватает главного - нормальных футболистов
Нормальные футболисты есть, вот только тренера нет.
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Raybay
почему игорый бизнес (казино) все закона (за искл игорных зон) а букмейкерский бизнес нет?
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Slavnov
раньше газ,нефть,вокруг спорта были,теперь одни букмекеры,куда не глянь,сколько же они дурачков в день разводят...
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Seven2482
нехило лудики донатят букам раз миллиардами ворочают
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-1
-1
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Zenith forever
100-летие клуба - это серьезная дата. Один наш известный клуб в честь столетия на 10 место свалился, наверное потому что 10 и 100 похожие цифры. Судя на играм Динамо с КС, они готовы повторить такое.
+6
-1
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Трент Резнор
У BetBoom был слоган «Дам бесплатно».
0
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Eugn_eugn
Уже представил как Убого эти разноцветные буквы будут смотреться на форме. Надеюсь хоть под цвет сделают, но деньги есть деньги.
0
-1
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vjp6cmm2f9
Ответ Максим Алдошин
У Динамо есть все (спонсоры, крутое СММ, один из лучших стадионов), но не хватает главного - нормальных футболистов
Найти нормального тренера бы им тоже не помешало
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Darken United
Урааааааа
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Стас Трыкин
А тренер и футболисты когда будут?
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-1
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Xameleon1992
"Зачем нам ставки, Динамоо?")
+3
-2
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