Тарасов о секрете успеха «Зенита»: «Не жалеют денег на хороших игроков. В этом сезоне снова станут чемпионами, думаю»
Дмитрий Тарасов поделился мнением о «Зените».
– Кто для вас сейчас лидер чемпионата, очевидно, «Зенит»?
– «Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат – победы, медали и кубки. «Зенит», думаю, в этом сезоне, снова станет чемпионом.
– В чем секрет «Зенита»?
– Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.
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