Тарасов о секрете успеха «Зенита»: «Не жалеют денег на хороших игроков. В этом сезоне снова станут чемпионами, думаю»

Теги Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс деньги Футбол

Дмитрий Тарасов поделился мнением о «Зените».

– Кто для вас сейчас лидер чемпионата, очевидно, «Зенит»?

– «Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат – победы, медали и кубки. «Зенит», думаю, в этом сезоне, снова станет чемпионом.

– В чем секрет «Зенита»?

– Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.

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11 комментариев

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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Не жалеют государственных денег
Пластинку смени. Заело.
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Spartakus1984
Не жалеют государственных денег
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Nick150486
В смысле не жалеют? А московские клубы жаба душит, по этому за такие же деньги покупаю шлак?)
+4
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+4
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schwein
Берем хороших футболистов, даем их хорошему тренеру. Но это большой секрет
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Ковид 07.10.52
Не жалеют денег...которые отбирают у народа без его согласия...тьфу...
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Hong Kil
Так и есть, а московские не жалеют денег на плохих игроков. Вот и вся разница.
+7
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charly_54
Ответ Саша Казанов
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Пока здесь только какой то налёт образовался
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Алексей Минин
Ответ Саша Казанов
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Ну, пока кроме тебя здесь никого не видно.
+3
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Подкат Мальдини
Ответ Саша Казанов
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Че ты несешь?
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Злодей Спб
"Это незаконно. Поэтому Локомотив никогда так не делал" добавил Тарасов.

#irony
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Вратарь Бага
Зенит Рио-де-Жанейро)
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Саша Казанов
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