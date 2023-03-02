Роднина о зарплатах в футболе: «В России много спортсменов на господдержке, они не могут получать как футболисты»

Теги премьер-лига Россия Ирина Роднина Государственная дума Политика деньги Футбол

Ирина Роднина поделилась мнением о зарплатах футболистов.

«Футбольные клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет – вопрос, который нужно адресовать футбольным клубам. В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы как у футболистов.

Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

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11 комментариев

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Ковид 07.10.52
В России много учителей и врачей и они не могут получать, как болтуны из думки....
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андрэ
рассуждать депутату о ЗП это дичь зашкварная
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Сади Самедов
Чья бы корова мычала
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Barsa! bolshe chem klub
самые высокооплачиваемые спортсмены в России:

1)спортсмены пенсионеры из Госдумы.
2) футболисты...
3).... и тд
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Геннадий Тёкин
Ответ savik-A.M.
Можно бесконечно выигрывать все в условном бадминтоне , но кому это интересно . К примеру условный Спартак проводит в год на своем стадионе 20 игр , и в нормальные годы умножаем это 27 000 зрителей .
Смешно.
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savik-A.M.
Ответ Геннадий Тёкин
Кто то побеждает на ЧМ и ОИ, а кто получает большие деньги. "Кто не работает тот ест")).
Можно бесконечно выигрывать все в условном бадминтоне , но кому это интересно . К примеру условный Спартак проводит в год на своем стадионе 20 игр , и в нормальные годы умножаем это 27 000 зрителей .
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dr.us
Я чего то не пойму, она наконец в адекватную превращается, здравые мысли в голове появились
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Геннадий Тёкин
Кто то побеждает на ЧМ и ОИ, а кто получает большие деньги. "Кто не работает тот ест")).
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ARIGAMI ARIGAMI
Кто о чем, в Роднина о деньгах
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savik-A.M.
Депутаты получают больше дворников , я категорически против
+5
-1
+4
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жизнь висит на нитке
тебе тоже платят незаслуженные деньги, дармоедка.
уж лучше платить спортсменам, чем тебе
+10
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+10
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