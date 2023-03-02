Роднина о зарплатах в футболе: «В России много спортсменов на господдержке, они не могут получать как футболисты»
Ирина Роднина поделилась мнением о зарплатах футболистов.
«Футбольные клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет – вопрос, который нужно адресовать футбольным клубам. В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы как у футболистов.
Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.
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1)спортсмены пенсионеры из Госдумы.
2) футболисты...
3).... и тд
уж лучше платить спортсменам, чем тебе