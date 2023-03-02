«Клаттенбург сказал Дринкуотеру: «Надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли». Хорошо, что не было ВАР». Экс-защитник «Лестера» Симпсон о чемпионском сезоне
Дэнни Симпссон рассказал, что судья отказался удалять игрока «Лестера» в матче чемпионского сезона.
«Лисы» стали победителями АПЛ в сезоне-2015/16.
«Я помню Клаттенбурга. Вау. Кажется, он должен был кого-то удалить. Он сказал что-то вроде: «Мне надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли».
Чувак, это было безумие. Это было безумие, клянусь богом. Хорошо, что не было ВАР. Мне пришлось притвориться, что я этого не слышал. Внутри я хохотал до упаду и подумал: «Да, мы сделаем это».
Кажется, он сказал это Дринки [Дэниэлу Дринкуотеру]. Тот должен был получить вторую желтую карточку или что-то в этом роде, и он [Клаттенбург] мог легко его удалить, но не сделал этого», – сказал бывший защитник «Лестера» в подкасте Under The Cosh.
В сезоне-2015/16 Клаттенбург работал на четырех матчах «Лестера»: с «Норвичем» (2:1), «Челси» (2:1), «Вест Бромвичем» (2:2) и «Суонси» (4:0).
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
По поводу Лестера, разве это не повод начать расследование и лишить их титула? Или в суд только на Сити, потому что там владелец не богатый американец?
глянул стату этих матчей, нигде Дринкуотер желтые не получал.
Гораздо более подходит к теме новости, Клаттенбург всё-таки судил.
Уэбб такой же был, и сейчас Оливер такой же.
У них это "традициями" называется
Догадки подтверждаются
и подтвердили все догадки про его низкую категорию)
«Я помню Иванова. Вау. Кажется, он должен был кого-то удалить. Он сказал что-то вроде: «Мне надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли».
Чувак, это было безумие. Это было безумие, клянусь богом. Хорошо, что на ВАР всем наплевать. Мне пришлось притвориться, что я этого не слышал. Внутри я хохотал до упаду и подумал: «Да, мы сделаем это».
Кажется, он сказал это Хлущу [Даниилу Хлусевичу]. Тот должен был получить вторую желтую карточку или что-то в этом роде, и он [Иванов] мог легко его удалить, но не сделал этого».