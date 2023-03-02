«Клаттенбург сказал Дринкуотеру: «Надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли». Хорошо, что не было ВАР». Экс-защитник «Лестера» Симпсон о чемпионском сезоне

Дэнни Симпссон рассказал, что судья отказался удалять игрока «Лестера» в матче чемпионского сезона.

«Лисы» стали победителями в сезоне-2015/16.

«Я помню . Вау. Кажется, он должен был кого-то удалить. Он сказал что-то вроде: «Мне надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли».

Чувак, это было безумие. Это было безумие, клянусь богом. Хорошо, что не было ВАР. Мне пришлось притвориться, что я этого не слышал. Внутри я хохотал до упаду и подумал: «Да, мы сделаем это».

Кажется, он сказал это Дринки [ ]. Тот должен был получить вторую желтую карточку или что-то в этом роде, и он [Клаттенбург] мог легко его удалить, но не сделал этого», – сказал бывший защитник «Лестера» в подкасте Under The Cosh.

В сезоне-2015/16 Клаттенбург работал на четырех матчах « »: с «Норвичем» (2:1), «Челси» (2:1), «Вест Бромвичем» (2:2) и «Суонси» (4:0).

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