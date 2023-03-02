«Клаттенбург сказал Дринкуотеру: «Надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли». Хорошо, что не было ВАР». Экс-защитник «Лестера» Симпсон о чемпионском сезоне

Теги премьер-лига Англия судьи Лестер Дэнни Симпсон Дэниэл Дринкуотер Марк Клаттенбург Футбол

Дэнни Симпссон рассказал, что судья отказался удалять игрока «Лестера» в матче чемпионского сезона. 

«Лисы» стали победителями АПЛ в сезоне-2015/16. 

«Я помню Клаттенбурга. Вау. Кажется, он должен был кого-то удалить. Он сказал что-то вроде: «Мне надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли».

Чувак, это было безумие. Это было безумие, клянусь богом. Хорошо, что не было ВАР. Мне пришлось притвориться, что я этого не слышал. Внутри я хохотал до упаду и подумал: «Да, мы сделаем это».

Кажется, он сказал это Дринки [Дэниэлу Дринкуотеру]. Тот должен был получить вторую желтую карточку или что-то в этом роде, и он [Клаттенбург] мог легко его удалить, но не сделал этого», – сказал бывший защитник «Лестера» в подкасте Under The Cosh.

В сезоне-2015/16 Клаттенбург работал на четырех матчах «Лестера»: с «Норвичем» (2:1), «Челси» (2:1), «Вест Бромвичем» (2:2) и «Суонси» (4:0). 

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29 комментариев

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Ман Сити
Наличие вар никак не влияет на то как свистки продолжают тащить "традиционные" проекты вроде маню или ливера. Вар просто не смотрят когда нужно или смотрят так что маню засчитывают голы с километровых офсайдов.

По поводу Лестера, разве это не повод начать расследование и лишить их титула? Или в суд только на Сити, потому что там владелец не богатый американец?
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Анатолий Дмитриевич
В сезоне-2015/16 Клаттенбург работал на четырех матчах «Лестера»: с «Норвичем» (2:1), «Челси» (2:1), «Вест Бромвичем» (2:2) и «Суонси» (4:0).

глянул стату этих матчей, нигде Дринкуотер желтые не получал.
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Из всего сезона Лестера хорошо запомнились три игры: одна уже в ранге чемпионов и две игры с Арсеналом - и если в первом круге гуннеры разгромили противника, то вторая победа была какой-то судейской, помню, что удивился удалению защитника "лис", когда ни на какую жк нарушения не тянули, и гол на 90+хрен знает сколько там минут после начала и с подозрением на оффсайд. 🤷🏻‍♂️ Это был момент, когда приятно, что твоя команда побеждает, но на душе какой-то осадок неприятный
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Хызыр
Ответ бек саидов
Кашшай с Чакыром ничего не сказали?
Расчет обиженных барсаглоров под комментом окончен
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бек саидов
Ответ Хызыр
Эвребе сказал Абидалю: «Надо бы удалить тебя, а то они все поймут»
Кашшай с Чакыром ничего не сказали?
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Marcus-light
Ответ Born is the King
Примерно так он каждый раз засуживал Челси. Просто потому что команда ему не нравилась. Тейлор тоже так сколько трофеев забрал у Челси
Клаттенбург засуживал все топ-клубы, кроме может МЮ (но им не помогало). В этом плане всегда было интересно смотреть матчи с его участием)
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Павел Ларичев
Ответ Андрей Белов
У Челси был аткинсон который их тащил
И Дин.
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DolJun
кому как не воспитаннику мю ему это говорить)
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Родя Раскольников
Ответ Хызыр
Эвребе сказал Абидалю: «Надо бы удалить тебя, а то они все поймут»
Или Рамосу в финале ЛЧ-16: «Надо бы отменить гол забитый из километрового офсайда, но я хочу чтобы вы выиграли».

Гораздо более подходит к теме новости, Клаттенбург всё-таки судил.
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Lukarelli
Оказывается не у всех британских судей вместо сердца мусорный бак
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Stasinho7
Ответ Red Line
вот и Клатта заложили) и подтвердили все догадки про его низкую категорию)
Да типичный английский арбитр с "понятиями".
Уэбб такой же был, и сейчас Оливер такой же.
У них это "традициями" называется
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wshnmn
Ответ jem777
Мерзкий арбитр был этот Клаттенбург.
Не Уээб конечно, но тоже тот ещё "Антон"
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wshnmn
Этот штопанный судья всегда чудил в матчах с Челси. Чего стоит матч с МЮ, где он дал вторую желтую Торресу и засчитал гол из офсайда Чичарито.
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Ansu Fati
Ответ Хызыр
Эвребе сказал Абидалю: «Надо бы удалить тебя, а то они все поймут»
Хызыр сказал: «Пользуясь случаем надо написать что-нибудь про Эвребе. Ведь это проверенный способ собрать плюсиков». А так ты ловко увернул угол атаки от легенды Реала, кому они обязаны чашечкой ЛЧ))
+11
-14
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fellx
Ответ окечуква
Оно и понятно, для капитализации АПЛ нужна зрелищность, а лучше маленького чуда, которое сотворил Лестер, ничего и не придумаешь в этом контексте.
Про ЧМ в Катаре можно сказать то же самое. Организаторы и судьи дали ровно тот результат, который ждали миллионы глоров.
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Андрей Белов
Ответ Born is the King
Примерно так он каждый раз засуживал Челси. Просто потому что команда ему не нравилась. Тейлор тоже так сколько трофеев забрал у Челси
У Челси был аткинсон который их тащил
+8
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Мгер Цолакян
Клаттенбург сказал Рамосу: «Надо бы отменить твой гол, но я хочу, чтобы вы выиграли». Хорошо, что не было ВАР».
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-3
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King_X
Боюсь тогда представить, как он МанЮ тащил из личных предпочтений
Догадки подтверждаются
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Red Line
вот и Клатта заложили)
и подтвердили все догадки про его низкую категорию)
+16
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AF007
Клаттенбург сказал Рамосу: Мне надо было зафиксировать офсайд, но я хочу, чтобы вы выиграли. Экс-нападающий Реала Роналду о финале ЛЧ-2016
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Gari Voter come back...
тогда кажется все хотели что бы Лестер взял чемпионство,это было спортивным чудом
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Ебздрогыч
Михаил Игнатов рассказал, что судья отказался удалять игрока «Спартака» в матче кубка России.

«Я помню Иванова. Вау. Кажется, он должен был кого-то удалить. Он сказал что-то вроде: «Мне надо бы удалить тебя, но я хочу, чтобы вы выиграли».

Чувак, это было безумие. Это было безумие, клянусь богом. Хорошо, что на ВАР всем наплевать. Мне пришлось притвориться, что я этого не слышал. Внутри я хохотал до упаду и подумал: «Да, мы сделаем это».

Кажется, он сказал это Хлущу [Даниилу Хлусевичу]. Тот должен был получить вторую желтую карточку или что-то в этом роде, и он [Иванов] мог легко его удалить, но не сделал этого».
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Born is the King
Примерно так он каждый раз засуживал Челси. Просто потому что команда ему не нравилась. Тейлор тоже так сколько трофеев забрал у Челси
+11
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окечуква
Оно и понятно, для капитализации АПЛ нужна зрелищность, а лучше маленького чуда, которое сотворил Лестер, ничего и не придумаешь в этом контексте.
+2
-2
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Хызыр
Эвребе сказал Абидалю: «Надо бы удалить тебя, а то они все поймут»
+69
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