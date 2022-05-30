Клаттенбург об отмене гола Бензема: «Ошибка, «Ливерпулю» повезло. Справедливость восторжествовала»

Марк Клаттенбург считает, что гол Карима Бензема в финале Лиги чемпионов отменили ошибочно.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу Винисиуса Жуниора на 59-й минуте.
Бензема забил в концовке первого тайма, но бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном отменила этот гол из-за офсайда, хотя мяч к форварду, действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника Фабиньо.
«Реал» чувствует, что справедливость восторжествовала, ведь гол Карима Бензема в первом тайме был отменен – и ошибочно.
Федерико Вальверде первым добрался до мяча, но очевидно, что последнее касание сделал Фабиньо. ВАР должен был решить, было ли это касание случайным или преднамеренным. Учитывая, что Фабиньо тянулся вперед, чтобы добраться до мяча, я бы назвал это преднамеренным действием.
Однако ВАР решил, что это не так. Возможно, они решили поддержать решение, принятое арбитрами на поле. «Ливерпулю» повезло», – написал бывший футбольный арбитр.
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