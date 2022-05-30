Клаттенбург об отмене гола Бензема: «Ошибка, «Ливерпулю» повезло. Справедливость восторжествовала»

считает, что гол Карима Бензема в финале отменили ошибочно.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу Винисиуса Жуниора на 59-й минуте.

Бензема забил в концовке первого тайма, но бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном отменила этот гол из-за офсайда, хотя мяч к форварду, действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника Фабиньо.

«Реал» чувствует, что справедливость восторжествовала, ведь гол в первом тайме был отменен – и ошибочно.

первым добрался до мяча, но очевидно, что последнее касание сделал . ВАР должен был решить, было ли это касание случайным или преднамеренным. Учитывая, что Фабиньо тянулся вперед, чтобы добраться до мяча, я бы назвал это преднамеренным действием.

Однако ВАР решил, что это не так. Возможно, они решили поддержать решение, принятое арбитрами на поле. «Ливерпулю» повезло», – написал бывший футбольный арбитр.

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