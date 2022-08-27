Галлахер получил две желтые за 6 минут в 1-м тайме матча «Челси» с «Лестером»

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«Челси» остался в меньшинстве в первом тайме матча 4-го тура АПЛ с «Лестером».

На 22-й минуте полузащитник лондонцев Конор Галлахер толкнул в спину хавбека Кирнана Дьюзбери-Холла и получил за это предупреждение.

На 28-й минуте судья Пол Тирни показал игроку «Челси» вторую желтую карточку и удалил его с поля за срыв контратаки.

Для Галлахера это первая красная карточка в карьере. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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