Галлахер получил две желтые за 6 минут в 1-м тайме матча «Челси» с «Лестером»

«Челси» остался в меньшинстве в первом тайме матча 4-го тура с «Лестером».

На 22-й минуте полузащитник лондонцев толкнул в спину хавбека и получил за это предупреждение.

На 28-й минуте судья Пол Тирни показал игроку «Челси» вторую желтую карточку и удалил его с поля за срыв контратаки.

Для Галлахера это первая красная карточка в карьере. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Челси» – «Лестер». Стерлинг, Хавертц и Варди в старте. Онлайн-трансляция