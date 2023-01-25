Президент «Замалека» заявил, что Клаттенбург гей и бросил жену ради жизни с мужчиной. Экс-судья покинул Египет после угроз от фанатов
Экс-судья АПЛ Марк Клаттенбург покинул Египет из-за слухов о его сексуальной ориентации.
Как передает The Sun, президент «Замалека» Мортада Мансур критиковал деятельность главы судейского комитета, а также «ошибочно» утверждал, что англичанин ушел от жены ради гомосексуальных отношений.
Клаттенбург принял решение подать в отставку и уехать из страны из-за опасений за свою безопасность на фоне угроз со стороны болельщиков «Замалека».
Ориентация обязывает.
Вмконце-концов, чего побоялся?
Его могла удовлетворить толпа мужиков.
"Судья Клаттенбург!!!
Ту-ту-ту-ту-ту-ту!
Езжай в Петербург!!!
Ту-ту-ту-ту-ту!!!"
Ведь всем известно, что с трибун кричат во время ошибок, которые допускает судья!