Президент «Замалека» заявил, что Клаттенбург гей и бросил жену ради жизни с мужчиной. Экс-судья покинул Египет после угроз от фанатов

Экс-судья АПЛ Марк Клаттенбург покинул Египет из-за слухов о его сексуальной ориентации.

Как передает The Sun, президент «Замалека» Мортада Мансур критиковал деятельность главы судейского комитета, а также «ошибочно» утверждал, что англичанин ушел от жены ради гомосексуальных отношений.

Клаттенбург принял решение подать в отставку и уехать из страны из-за опасений за свою безопасность на фоне угроз со стороны болельщиков « ».