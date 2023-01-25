Президент «Замалека» заявил, что Клаттенбург гей и бросил жену ради жизни с мужчиной. Экс-судья покинул Египет после угроз от фанатов

Теги премьер-лига Англия происшествия судьи болельщики Замалек высшая лига Египет Марк Клаттенбург ЛГБТ контент Футбол

Экс-судья АПЛ Марк Клаттенбург покинул Египет из-за слухов о его сексуальной ориентации.

Как передает The Sun, президент «Замалека» Мортада Мансур критиковал деятельность главы судейского комитета, а также «ошибочно» утверждал, что англичанин ушел от жены ради гомосексуальных отношений.

Клаттенбург принял решение подать в отставку и уехать из страны из-за опасений за свою безопасность на фоне угроз со стороны болельщиков «Замалека».

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36 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Ответ Давид Agabekyan
Если против него ополчились болельщики одного конкретного клуба, то очевидно что он им чем-то не угодил. С учётом того, что команда, которая была чемпионом 2 последних года сейчас на 5 месте, очевидно чем он не угодил. Причём тут его ориентация?
Он должен был гордо терпеть.
Ориентация обязывает.
Вмконце-концов, чего побоялся?
Его могла удовлетворить толпа мужиков.
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Peter Popov
Какой ревнивый араб
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Алексей Сметанин
Как судья ,был топ!
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Феоктист
Ответ adamxx
Настоящий судья пид.рас!
Ты не прав. Вот приходит мальчик к папе и спрашивает, папа, чем отличается гей от пид-раса. Понимаешь, отвечает папа, чтоб быть геем нужен второй гей, а пид-рас сам по себе пид-р.
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swinostyd
Махнёт в Марокко к своим, куда же ещё. Гыггыгыгыгыгыгыгы...
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vanek gashek
Марк-красавчик,мужикам давно пора забить на баб и любить друг друга,в сексе проблем ноль,всегда хочется)
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Leoneed222
Ещё во времена его судейской карьеры в АПЛ это было ясно.
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Spaten
Про любого судью так кричат постоянно))
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Андрей Федоров
Интересно, а как он узнал? Проверил лично?
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Скарлетт Йоханссон
Президент «Замалека» заявил, что судья - #######
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Дандрей
(на мотив "Судья-тридвараз")
"Судья Клаттенбург!!!
Ту-ту-ту-ту-ту-ту!
Езжай в Петербург!!!
Ту-ту-ту-ту-ту!!!"
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Торт Спартак
А что, Египет собрался подавать заявку на проведение Чемпионата Мира?
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feanor.84
То есть судья тридварас, это в данном случае не оскорбление а констатация!
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Денис Баранов
Сразу вспомнился момент с его реакцией на Пепе))
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НАВАЛЬНЫЙ
Читайте текст, прежде чем вешать ярлыки и оскорблять
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Great ManUtd
А я скучаю по Клатту, такой колоритный судья был. особенно запомился кадр, когда он стоял в такой же позе как и игрок, который собирался бить штрафной.
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Капитан.
Откуда эта нечесть только появляется.
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гилберт
Ебипетская сила!
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гилберт
Ответ Пепси пеналдувич
Ну угрозы это слишком. Он это не афиширует, его право. Осуждать прилюдно, это не красиво.
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Spail
Видимо к Аткинсону ушёл.
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Barcelona FC
Своих-сливочных мадридцев он никогда не бросал!
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brace
Почему обиделся и уехал?
Ведь всем известно, что с трибун кричат во время ошибок, которые допускает судья!
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Burel
Легенда Реала
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Stivi M.D.
Лично я всегда думал что этот тип гей, внешность у него больно соответствующая была
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adamxx
Настоящий судья пид.рас!
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-12
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