Роджерс считает, что Забитцера следовало удалить за фол на Фасе: «Удар прямой ногой в колено. Невозможно понять, почему это не красная»

считает, что «МЮ» должен был остаться в меньшинстве в матче с « ».

На 41-й минуте матча полузащитник « » ударил защитника «лис» прямой ногой в колено после того, как мяч был выбит за пределы штрафной площади. Арбитр назначил штрафной удар, но Забитцер не получил предупреждения.

«Это удаление – удар прямой ногой в колено. Невероятно, как это не увидели и не посчитали таковым. Я не знаю [почему эпизод не был рассмотрен]. Кто-то сказал, что, возможно, это было после эпизода, но, если честно, я в это не верю.

Если посмотреть на пенальти «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити», Эдди Нкетиа находился у ворот, он пробил, но после его исполнения был назначен пенальти, что делает его фолом. В этом случае, даже если игра остановилась, его ударили прямой ногой прямо по колену», – сказал тренер «Лестера».

«Мы должны были играть против 10 футболистов. Невозможно понять, почему это не красная», – добавил Роджерс.

Скриншот: трансляция Sky Sports

Главным рефери матча был Стюарт Эттуэлл, ВАР – Пол Тирни.