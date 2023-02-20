Роджерс считает, что Забитцера следовало удалить за фол на Фасе: «Удар прямой ногой в колено. Невозможно понять, почему это не красная»
Брендан Роджерс считает, что «МЮ» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Лестером».
На 41-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер ударил защитника «лис» Ваута Фаса прямой ногой в колено после того, как мяч был выбит за пределы штрафной площади. Арбитр назначил штрафной удар, но Забитцер не получил предупреждения.
«Это удаление – удар прямой ногой в колено. Невероятно, как это не увидели и не посчитали таковым. Я не знаю [почему эпизод не был рассмотрен]. Кто-то сказал, что, возможно, это было после эпизода, но, если честно, я в это не верю.
Если посмотреть на пенальти «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити», Эдди Нкетиа находился у ворот, он пробил, но после его исполнения был назначен пенальти, что делает его фолом. В этом случае, даже если игра остановилась, его ударили прямой ногой прямо по колену», – сказал тренер «Лестера».
«Мы должны были играть против 10 футболистов. Невозможно понять, почему это не красная», – добавил Роджерс.
Скриншот: трансляция Sky Sports
Главным рефери матча был Стюарт Эттуэлл, ВАР – Пол Тирни.
Он шарит - где люди борятся, а где начинается грязь.
Во вторых , должен быть назначен ВАР , где при подробном медленном рассмотрении это должно быть удаление 👍
тогда было бы близко к Рою Кину
а так тоже конечно приятного мало, близко к удалению, но решение рефери тоже можно понять