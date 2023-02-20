Роджерс считает, что Забитцера следовало удалить за фол на Фасе: «Удар прямой ногой в колено. Невозможно понять, почему это не красная»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Лестер Стюарт Эттуэлл Брендан Роджерс Пол Тирни Марсель Забитцер видеоповторы Ваут Фас Футбол

Брендан Роджерс считает, что «МЮ» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Лестером».

На 41-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер ударил защитника «лис» Ваута Фаса прямой ногой в колено после того, как мяч был выбит за пределы штрафной площади. Арбитр назначил штрафной удар, но Забитцер не получил предупреждения.

«Это удаление – удар прямой ногой в колено. Невероятно, как это не увидели и не посчитали таковым. Я не знаю [почему эпизод не был рассмотрен]. Кто-то сказал, что, возможно, это было после эпизода, но, если честно, я в это не верю.

Если посмотреть на пенальти «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити», Эдди Нкетиа находился у ворот, он пробил, но после его исполнения был назначен пенальти, что делает его фолом. В этом случае, даже если игра остановилась, его ударили прямой ногой прямо по колену», – сказал тренер «Лестера».

«Мы должны были играть против 10 футболистов. Невозможно понять, почему это не красная», – добавил Роджерс.

Скриншот: трансляция Sky Sports

Главным рефери матча был Стюарт Эттуэлл, ВАР – Пол Тирни.

26 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ Борис Потапкин
так-то оно всё так, но это в данном случае грубо говоря повезло. вроде как чуть ли не для профилактики таких грубых атак вводились директивы в судейство, мол, атака прямой ногой в ногу - наказывайте. могу ошибаться канеш. рад, что все целы по итогу
эпизод был в статичном положении, то есть игроки стояли в метре друг от друга в статике, там толкучка у штрафной ворот так скажем была, никто ни в кого не летел как часто это бывает на скорости и т.д. поэтому судья и принял правильное решение и даже желтой карточки не дал, обычный игровой эпизод без грубости, он не планировал его ударить и по сути не ударил, а лишь просто махнул мимо мяча потому что защитник успел сделать это раньше, в кой то веки судья этот эпизод отработал на 10 из 10 потому что был в метре от действия
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Dark.Babysitter
Брэндан Роджерс это волк старой школы.
Он шарит - где люди борятся, а где начинается грязь.
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Lavinka
Мастера подбирать самые страшные кадры , как с Каземиро . В Динамике всё по другому выглядит .
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Борис Потапкин
Ответ Тюменский медвежонок
на стоп-кадре выглядит жутко, но на самом деле в динамике он еле задел ногу, то есть удара то не было, там было лишь легкое касание потому что ногу сразу ослабил, там даже сами игроки Лестера красную не выпрашивали и сам Фаса красную для соперника не просил, бригада медицинская хоть и выбежала но помощь опять таки не потребовалась и он после эпизода практически моментально продолжил играть
так-то оно всё так, но это в данном случае грубо говоря повезло. вроде как чуть ли не для профилактики таких грубых атак вводились директивы в судейство, мол, атака прямой ногой в ногу - наказывайте. могу ошибаться канеш. рад, что все целы по итогу
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жирный кот
потому что это ман ютд. священная корова, которой тихой сапой всегда благоволят судьи в англии.
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Александра Александрова
Мю конечно судейки немного подтаскивают с Сити гол из офсайда , сегодня походу был офсайд , с Барселоной вообще 4 грубейших ошибки в пользу Мю , но Тен Хаг на судью ещё начал жаловаться , я аж офигел от такой наглости , сегодня еще красная ! Так и давление на Сити неспроста началось !наглосаксы не хотят, чтобы арабы приватизировали себе апл )
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Николай Иванов
Ответ Fan of Sport
По сути это действительно красная
Английский Вилков судил
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Sevuska
Да , это минимум жёлтая , во первых .
Во вторых , должен быть назначен ВАР , где при подробном медленном рассмотрении это должно быть удаление 👍
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Тюменский медвежонок
на стоп-кадре выглядит жутко, но на самом деле в динамике он еле задел ногу, то есть удара то не было, там было лишь легкое касание потому что ногу сразу ослабил, там даже сами игроки Лестера красную не выпрашивали и сам Фаса красную для соперника не просил, бригада медицинская хоть и выбежала но помощь опять таки не потребовалась и он после эпизода практически моментально продолжил играть
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Конь Пальто
Ответ Кукич
Проспали или спецом пропустили?Че то слишком много спорных моментов ВАР пропускает в матчах с участием Мю,Фред рукой блокирует мячи,постыдный гол Пенальдеша в дерби
По новым правилам Фернандеш забил правильно, а в этом конкретном моменте чистая красная. Судья продажная
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Kemal Gul
Ответ tonylight
не вижу ничего смешного
Аж в глазах почернело от шутки
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Under
Ответ King_X
Прав Брендан, дикое действие, явно на КК
дикое, если бы он перенёс вес на эту ногу
тогда было бы близко к Рою Кину
а так тоже конечно приятного мало, близко к удалению, но решение рефери тоже можно понять
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CyberUnited
Ответ Кукич
Проспали или спецом пропустили?Че то слишком много спорных моментов ВАР пропускает в матчах с участием Мю,Фред рукой блокирует мячи,постыдный гол Пенальдеша в дерби
Успокойся, вар столько голов отнял и пенок не поставил в пользу мю, что многим командам еще повезло в этом году))
+6
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Portugal7
Я честно говоря испугался что будет красная.Была бы полностью заслуженная! Рад что защитник остался здоров.
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Кукич
Ответ Конь Пальто
Тоже удивило что вар проспали этот момент, да и судья близко находился и видел момент
Проспали или спецом пропустили?Че то слишком много спорных моментов ВАР пропускает в матчах с участием Мю,Фред рукой блокирует мячи,постыдный гол Пенальдеша в дерби
+5
-5
0
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Конь Пальто
Тоже удивило что вар проспали этот момент, да и судья близко находился и видел момент
+3
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King_X
Прав Брендан, дикое действие, явно на КК
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Марат Романов
Чистая красная,хз с чем тут спорить можно даже
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Кукич
Чистая красная. В матче с Барсой Каземиро не дают вторую желтую, не поставили 2 пенальти,второй эпизод с рукой Фреда тянул на 100% пенальти. Вспомним офсайдный гол Пеналдеша в матче с Сити . И Лысый смеет вякать в сторону судей!!?!!!
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Gaz_11
Ответ Kemal Gul
Кто сидел на ВАР, Диана Гурцкая?
ну явно не вы
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Under
Ответ Маноло Санчи́с
Выглядит жутковато..
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tonylight
Ответ Kemal Gul
Кто сидел на ВАР, Диана Гурцкая?
не вижу ничего смешного
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Маноло Санчи́с
Выглядит жутковато..
+12
-2
+10
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Football Forever
Я хоть и за МЮ, но основания были.
+9
-1
+8
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Fan of Sport
По сути это действительно красная
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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