Судья после ВАР отменил гол Троссарда «Лестеру». Уайт схватил вратаря за руку при угловом

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Лестер Крэйг Поусон Леандро Троссард видеоповторы Дэнни Уорд Бен Уайт Футбол

Гол полузащитника «Арсенала» Леандро Троссарда «Лестеру» отменен из-за нарушения правил.

На 26-й минуте матча 25-го тура АПЛ бельгиец после углового отправил мяч в правую девятку ворот с линии штрафной площади.

Главный судья Крэйг Поусон, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, отменил гол из-за того, что защитник «канониров» Бен Уайт во время розыгрыша стандартного положения держал голкипера «лис» Дэнни Уорда за правую руку и мешал выбить мяч.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

«Лестер» – «Арсенал» – 0:0. Онлайн-трансляция. Гол Троссарда отменен после ВАР

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5 комментариев

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DekiB
Ответ Los Galácticos
На Сака был чистый пенальти, но в этом случае ВАР почему-то решили не смотреть.
Это Путин...
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Сразу же вспоминается что засчитывали в ворота арсенала в матчах с виллой брентфордом
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-1
0
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Колбаскер тут
Судья агент Путина. Это все против Зинченко.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
На Сака был чистый пенальти, но в этом случае ВАР почему-то решили не смотреть.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AndrewBegoun
Я не согласен с решением судьи. Прошу занести это в протокол
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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