Судья после ВАР отменил гол Троссарда «Лестеру». Уайт схватил вратаря за руку при угловом
Гол полузащитника «Арсенала» Леандро Троссарда «Лестеру» отменен из-за нарушения правил.
На 26-й минуте матча 25-го тура АПЛ бельгиец после углового отправил мяч в правую девятку ворот с линии штрафной площади.
Главный судья Крэйг Поусон, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, отменил гол из-за того, что защитник «канониров» Бен Уайт во время розыгрыша стандартного положения держал голкипера «лис» Дэнни Уорда за правую руку и мешал выбить мяч.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
«Лестер» – «Арсенал» – 0:0. Онлайн-трансляция. Гол Троссарда отменен после ВАР
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