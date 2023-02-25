Судья после ВАР отменил гол Троссарда «Лестеру». Уайт схватил вратаря за руку при угловом

Гол полузащитника « » « » отменен из-за нарушения правил.

На 26-й минуте матча 25-го тура бельгиец после углового отправил мяч в правую девятку ворот с линии штрафной площади.

Главный судья Крэйг Поусон, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, отменил гол из-за того, что защитник «канониров» во время розыгрыша стандартного положения держал голкипера «лис» Дэнни Уорда за правую руку и мешал выбить мяч.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

«Лестер» – «Арсенал» – 0:0. Онлайн-трансляция. Гол Троссарда отменен после ВАР