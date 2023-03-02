Зе Луиш бесплатно перейдет в «Химки» из «Хатайспора», снявшегося с чемпионата Турции. ЦСКА отказался от форварда

Зе Луиш станет игроком «Химок».

По данным Ивана Карпова, бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» перейдет в « ». До недавнего времени Зе выступал за « », который снялся с турецкого чемпионата после землетрясения.

ФИФА разрешила игрокам турецких клубов, снявшихся с чемпионата, у которых скоро заканчиваются контракты, переходить в клубы из других лиг на правах свободных агентов. Контракт Луиша с «Хатайспором» действовал до лета. Заявить таких новичков можно в течение двух недель после закрытия трансферного окна.

Вскоре Зе Луиш прибудет в Россию для подписания контракта с «Химками».

Ранее его услуги предлагали ЦСКА, но московский клуб не был заинтересован в его подписании. На решение повлияли прошлое игрока в «Спартаке», а также его общий уровень и узкая специализация.

Статистику 32-летнего нападающего можно найти здесь.

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