Зе Луиш бесплатно перейдет в «Химки» из «Хатайспора», снявшегося с чемпионата Турции. ЦСКА отказался от форварда

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Зе Луиш Хатайспор Футбол

Зе Луиш станет игроком «Химок».

По данным Ивана Карпова, бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» перейдет в «Химки». До недавнего времени Зе выступал за «Хатайспор», который снялся с турецкого чемпионата после землетрясения.

ФИФА разрешила игрокам турецких клубов, снявшихся с чемпионата, у которых скоро заканчиваются контракты, переходить в клубы из других лиг на правах свободных агентов. Контракт Луиша с «Хатайспором» действовал до лета. Заявить таких новичков можно в течение двух недель после закрытия трансферного окна.

Вскоре Зе Луиш прибудет в Россию для подписания контракта с «Химками».

Ранее его услуги предлагали ЦСКА, но московский клуб не был заинтересован в его подписании. На решение ЦСКА повлияли прошлое игрока в «Спартаке», а также его общий уровень и узкая специализация.

Статистику 32-летнего нападающего можно найти здесь.

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16 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Когда то Зе Луиш зажигал в Спартаке. Приятные воспоминания.
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Александр Малышев
В ЦСКА свой Зе есть, куда там еще одного😅
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Аркадий Аркадич
Ответ nugoboss
если он хотя бы 50% такой же какой был и я думаю пригодится
Он даже на 10% не тянет от того, что было в Спартаке. Это еще в Локо видно было. Травмы его замучили, да и в целом возраст сказывается.
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Filipp Gorski
А как Химки уместят всех легионеров? Их больше 10 уже
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SMART789
Поиграл в старшем брате Лукойла пришла очередь в младщем
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Беременный малыш
Сколько в ФНЛ легионеров можно? Куда они всю эту пачку в след.сезоне будут девать? Пилят так пилят…💸
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Бухгалтер2021
сбитый плотник
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Pertinax Gandi
Выкинули этого Зе Луиша за дверь, а он глядь - в окно лезет!
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avcgloronalduMU
где новые молодые рос игроки? или руководство Химок может только других критиковать?
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nugoboss
если он хотя бы 50% такой же какой был и я думаю пригодится
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Юрий Кечко
Для химок супермега топ, но вот будет ли играть ?))
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Арсений Элин
Химки похожи на ярмарку или даже брохолку((!не в обиду болелам Химок, но то что творит ваше руководство это арационально,это агония какая то...(
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LifeSpartak
Какой нап пропал((
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alexsem69
Зе Луиш😂😂😂
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Екн Лор
Зе Луиш вроде неплох был в Порту, но почему-то сильно деградировал
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-2
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Kemal Gul
Будет сидеть на скамейке под великим Ильёй Садыговым!
+15
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