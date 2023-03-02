Зе Луиш бесплатно перейдет в «Химки» из «Хатайспора», снявшегося с чемпионата Турции. ЦСКА отказался от форварда
Зе Луиш станет игроком «Химок».
По данным Ивана Карпова, бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» перейдет в «Химки». До недавнего времени Зе выступал за «Хатайспор», который снялся с турецкого чемпионата после землетрясения.
ФИФА разрешила игрокам турецких клубов, снявшихся с чемпионата, у которых скоро заканчиваются контракты, переходить в клубы из других лиг на правах свободных агентов. Контракт Луиша с «Хатайспором» действовал до лета. Заявить таких новичков можно в течение двух недель после закрытия трансферного окна.
Вскоре Зе Луиш прибудет в Россию для подписания контракта с «Химками».
Ранее его услуги предлагали ЦСКА, но московский клуб не был заинтересован в его подписании. На решение ЦСКА повлияли прошлое игрока в «Спартаке», а также его общий уровень и узкая специализация.
Статистику 32-летнего нападающего можно найти здесь.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
16 комментариев