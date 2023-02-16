Федор Чалов: «Цель уехать в Европу остается. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5, но Турция – нормальный шаг для продолжения»
Федор Чалов рассказал, что по-прежнему хочет уехать в клуб из топ-5 лиг Европы.
– Осенью вернулся в сборную – а понимал зачем?
– Было круто сыграть за свою страну, флаг. Полные трибуны, все болеют, без подводных камней. Чистый кайф.
– Ты получил удовольствие?
– В момент игры – точно.
– Уровень Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, грустная игра, подготовка ни к чему. Это смущало?
– Нет, находишь мотивацию в другом. Надеешься, что в будущем это пригодится для понимания партнеров.
– В чем вообще для тебя сейчас мотивация? С этим наверняка сложно после того, как не получилось с «Базелем».
– Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы – люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, – это просто эйфория.
И остается цель уехать в Европу – хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5.
– Что слышал про интерес «Венеции»?
– Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» – бывает, вкидывают кто-то из СМИ.
– А что-то конкретное было?
– Конкретно – это я мог в «Базеле» остаться.
– Ты бы на лигу пониже топ-5 согласился?
– В принципе, да.
– Так Турция – нормально или нет?
– Неплохой шаг для продолжения. Но повторю, цель – топ-5. А мечта – поиграть в Лиге чемпионов. По сути, единственная. Представляешь, играть на таком уровне каждый матч, два раза в неделю? Вот как в Англии. Я вот не представляю, – сказал нападающий ЦСКА.
В этом сезоне у 24-летнего форварда 11 голов и 1 результативная передача в 21 игре за ЦСКА в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.
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а там уже доказывай и можешь пойти на повышение, внутри топ-5 ты всегда на виду.
сиди уже дома, получай свои бабки и рассказывай, как в топ-5 хотел бы, да и в Турции неплохо было бы.
а на деле никому не нужен.
лимитным бревном, конечно, его не назову, уровень выше среднего у него, конечно, но только в рамках РПЛ.
Надеюсь, в будущем уедет в Европу и будет на хорошем счету.
А пока что пускай поможет ЦСКА выиграть медали в этом сезоне )