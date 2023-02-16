Федор Чалов: «Цель уехать в Европу остается. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5, но Турция – нормальный шаг для продолжения»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Федор Чалов Футбол

Федор Чалов рассказал, что по-прежнему хочет уехать в клуб из топ-5 лиг Европы.

– Осенью вернулся в сборную – а понимал зачем?

– Было круто сыграть за свою страну, флаг. Полные трибуны, все болеют, без подводных камней. Чистый кайф.

– Ты получил удовольствие?

– В момент игры – точно.

– Уровень Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, грустная игра, подготовка ни к чему. Это смущало?

– Нет, находишь мотивацию в другом. Надеешься, что в будущем это пригодится для понимания партнеров.

– В чем вообще для тебя сейчас мотивация? С этим наверняка сложно после того, как не получилось с «Базелем».

– Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы – люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, – это просто эйфория.

И остается цель уехать в Европу – хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5.

– Что слышал про интерес «Венеции»?

– Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» – бывает, вкидывают кто-то из СМИ.

– А что-то конкретное было?

– Конкретно – это я мог в «Базеле» остаться.

– Ты бы на лигу пониже топ-5 согласился?

– В принципе, да.

– Так Турция – нормально или нет?

– Неплохой шаг для продолжения. Но повторю, цель – топ-5. А мечта – поиграть в Лиге чемпионов. По сути, единственная. Представляешь, играть на таком уровне каждый матч, два раза в неделю? Вот как в Англии. Я вот не представляю, – сказал нападающий ЦСКА.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 11 голов и 1 результативная передача в 21 игре за ЦСКА в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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Doctor of Philosophy
Мне чем дальше, чем более жалко, что его тогда не продали в Кристал Пэлэс. Конечно, это был только шанс, который ещё надо было использовать, за который пришлось бы хвататься, побороться, но по факту он никаких дивидендов от того, что тут остался, не получил.
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Владимир Лоншаков
Большинство, безусловно, считает Чалова игроком очень слабеньким, увы, ни обводки, ни скорости, так, иногда, где-то ногу подставит, может издалеко, что редко бывает, забить, но ведь за всё время в ЦСКА у него один, более, менее, удачный сезон был, а в большинстве такой-же Заболотный, только моложе, поэтому, чем раньше он покинет ЦСКА, тем лучше для клуба. Забивать, как нап не забивает и передач от него не бывает, чтобы после них был гол.
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Valentin Kompaneytsev
Почему нет в Топ -5. Головин, Миранчук играют же. От Чалова много зависит.
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Kyancey
Ответ Кирилл
Хорошая логика у Феди, в отличие от многих паспортистов которым сразу подавай топ-5. Надеюсь, в будущем уедет в Европу и будет на хорошем счету. А пока что пускай поможет ЦСКА выиграть медали в этом сезоне )
Да им не просто топ-5 подавай, а обязательно клуб из ЛЧ-места )))
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Black Phoenix
Как показывает практика - в Турции тоже можно облажаться. Дзюба и Бесчастных не дадут соврать. Это вам не Кипр, где даже Кокорин имеет сносные статистические показатели.
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zer
Ответ Кирилл
Хорошая логика у Феди, в отличие от многих паспортистов которым сразу подавай топ-5. Надеюсь, в будущем уедет в Европу и будет на хорошем счету. А пока что пускай поможет ЦСКА выиграть медали в этом сезоне )
блин, в топ-5 далеко не все команды это Реал, МЮ или Бавария. уж в какой-нибудь аутсайдер можно попасть чтобы играть против этих самых реалов, мю и баварий. не вижу здесь ничего неадекватного.

а там уже доказывай и можешь пойти на повышение, внутри топ-5 ты всегда на виду.
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DonaldBrashear 2.0
ой, уже съездил в Швейцарию, видели.

сиди уже дома, получай свои бабки и рассказывай, как в топ-5 хотел бы, да и в Турции неплохо было бы.

а на деле никому не нужен.

лимитным бревном, конечно, его не назову, уровень выше среднего у него, конечно, но только в рамках РПЛ.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Одно ясно точно - с менталитетом у Феди полный порядок
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Злобный Конь
Не только хочет в топ-5,но и там в топ-клуб. Наивный,ей-богу! В топ-5 максимум кому он нужен - это клубы из подвалов турнирных таблиц,хотя и это большой опыт. Но на такое Чалов не согласен.
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Nuraly Amirov
Сейчас это намного сложнее
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alexis2020
условный Галатасарай был бы хорошим повышением
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Кирилл
Хорошая логика у Феди, в отличие от многих паспортистов которым сразу подавай топ-5.

Надеюсь, в будущем уедет в Европу и будет на хорошем счету.
А пока что пускай поможет ЦСКА выиграть медали в этом сезоне )
+10
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+10
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