Федор Чалов: «Цель уехать в Европу остается. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5, но Турция – нормальный шаг для продолжения»

рассказал, что по-прежнему хочет уехать в клуб из топ-5 лиг Европы.

– Осенью вернулся в сборную – а понимал зачем?

– Было круто сыграть за свою страну, флаг. Полные трибуны, все болеют, без подводных камней. Чистый кайф.

– Ты получил удовольствие?

– В момент игры – точно.

– Уровень Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, грустная игра, подготовка ни к чему. Это смущало?

– Нет, находишь мотивацию в другом. Надеешься, что в будущем это пригодится для понимания партнеров.

– В чем вообще для тебя сейчас мотивация? С этим наверняка сложно после того, как не получилось с «Базелем».

– Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы – люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков, – это просто эйфория.

И остается цель уехать в Европу – хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5.

– Что слышал про интерес «Венеции»?

– Только в медиа и слышал, правда. Даже не помню, спрашивал ли агента. Это было уже давно, задолго до трансферного окна. Знаю много таких «интересов» – бывает, вкидывают кто-то из СМИ.

– А что-то конкретное было?

– Конкретно – это я мог в «Базеле» остаться.

– Ты бы на лигу пониже топ-5 согласился?

– В принципе, да.

– Так Турция – нормально или нет?

– Неплохой шаг для продолжения. Но повторю, цель – топ-5. А мечта – поиграть в Лиге чемпионов. По сути, единственная. Представляешь, играть на таком уровне каждый матч, два раза в неделю? Вот как в Англии. Я вот не представляю, – сказал нападающий ЦСКА.

В этом сезоне у 24-летнего форварда 11 голов и 1 результативная передача в 21 игре за в Мир и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.

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