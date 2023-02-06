Российские клубы не пострадали на сборах в Турции в результате землетрясения

В российских клубах никто не пострадал в результате землетрясения в Турции.

Несколько клубов Мир и низших дивизионов проводят тренировочные сборы в этой стране. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло сегодня утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. В результате погибли больше тысячи человек, пострадали не менее 5 тысяч.

«Сегодня связывался с начальником команды. Ничего не повлияло, все в штатном режиме, в рабочем процессе. У нас сегодня выходной день, сборы начинаются 8 февраля, поэтому никак, ни на чем и ни на ком это не сказалось», – сказал генеральный директор « » Равиль Измайлов.

«Недавно разговаривал со спортивным директором – никаких проблем у нас нет. Никак не повлияло. Идет учебно-тренировочный процесс», – сообщил президент « » Василий Еремякин.

«Нет, на подготовку не повлияло, так как у нас три дня выходных. Просто проблемы с вылетом», – заявил пресс-атташе « » Иван Бодылевский.

«Друзья, в связи с последними новостями о землетрясениях в Турции, хотим сообщить, что Анталья, где команда сейчас проводит выходные между сборами, находится далеко от эпицентра случившегося. Никакой угрозы для жизни игроков, тренеров и персонала нет.

Жертвами трагедии стало огромное количество людей. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким погибших и раненых», – сказано в заявлении .

«Нас вообще не трясло, тут ведь равнинная часть. Горы тут далеко, ближайшие, наверное, в 10-15 километрах. Та часть, где Кемер, там горы и может еще что-то будет.

Но тут, в Белеке, равнина – все спокойно. У нас все в порядке, все нормально функционирует и проходит дальше в штатном режиме», – рассказал тренер «Химок» Ринат Билялетдинов.

«Волна землетрясения докатилась и до Антальи (магнитуда 2,6), где сейчас базируется клуб». Примерно в 4:20 утра некоторые футболисты и персонал проснулись от движения кроватей и предметов в номерах гостиницы», – сообщили в «СКА Хабаровск».

«Несколько футболистов «Торпедо» признались, что рано утром почувствовали признаки землетрясения. Большинство игроков говорят, что ничего подозрительного не заметили. Команда только что вернулась в свой отель в Белеке после утренней тренировки, которая прошла в плановом режиме.

От лица клуба мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате землетрясения», – сказал глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Ганичев.

«Ночью мы почувствовали землетрясение в Белеке. Большинство в нашем отеле ощутили его. Но с нами все хорошо.

Периодически такое может происходить в мире. Утром мы прочитали грустные новости. Я надеюсь, что будет как можно меньше жертв после всего случившегося.

Это некомфортное состояние, когда ты знаешь, что многие люди пострадали и продолжают страдать от последствий произошедшего. Выражаем наши соболезнования всем погибшим и пострадавшим», – сказал главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович.