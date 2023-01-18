Агент Дивеева: «Интерес европейских клубов сохраняется. Недавно был звонок из турецкой Суперлиги»
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил о желании турецкого клуба подписать игрока.
«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется.
Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», – сказал Олег Еремин.
В текущем сезоне Дивеев сыграл в Мир РПЛ 10 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Проведет всю карьеру в РПЛ, и потом будет рассказывать как им « интересовались клубы АПЛ, Турецкой суперлиги» и тд…