Агент Дивеева: «Интерес европейских клубов сохраняется. Недавно был звонок из турецкой Суперлиги»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил о желании турецкого клуба подписать игрока.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется.

Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», – сказал Олег Еремин.

В текущем сезоне Дивеев сыграл в Мир 10 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.