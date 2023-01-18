Агент Дивеева: «Интерес европейских клубов сохраняется. Недавно был звонок из турецкой Суперлиги»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Олег Еремин агенты Игорь Дивеев Футбол

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил о желании турецкого клуба подписать игрока.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется.

Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», – сказал Олег Еремин.

В текущем сезоне Дивеев сыграл в Мир РПЛ 10 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Алексей Степанов
А завтра могут позвонить и с Кипра,между прочим тоже Европа. Надоели уже сказки от этих агентов
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Ковид 07.10.52
Хорошо не из Армении или Азербайджана...
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Tigo_Volchara93
Типичный паспортист
Проведет всю карьеру в РПЛ, и потом будет рассказывать как им « интересовались клубы АПЛ, Турецкой суперлиги» и тд…
+2
-3
-1
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