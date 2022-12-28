Обляков готов уехать в Европу: «В средний клуб хорошей лиги, который борется за еврокубки. В Турцию или Португалию – в клуб с 1-го или 2-го места»
Иван Обляков рассказал, что не получал предложений из Европы.
– Летом ты продлил контракт с ЦСКА до 2027 года. Когда я вижу, что люди продлевают контракты сейчас, я их не понимаю. В чем мотивация оставаться в РПЛ, если нет еврокубков?
– А где мне играть? Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать – заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я все выиграл.
– Не всегда тебе должны предлагать. Часто агент ищет варианты вне России, предлагает тебя клубам – и кто-то соглашается.
– Ты правильно говоришь. Но ничего нет.
– Ты говорил агенту, что готов уехать?
– Да, разговаривали давно еще.
– И что он отвечает?
– Много чего, но конкретики нет.
– Куда ты готов поехать?
– В средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки.
– В Турцию и Португалию готов?
– Если туда, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место.
– Как Оздоев и как Кудряшов не поехал бы?
– Наверное, нет. Но разговаривать можно много о чем, а надо, чтобы были предложения – тогда и обсуждать будем, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.
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братан, если без шуток, то в топ 5 лигах твой уровень это не еврокубки а примерно: Нант, Страсбург, Ноттингхэм Форрест, Кадиз, Эльче, Специя, Верона
🤣🤣🤣