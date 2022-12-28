Обляков готов уехать в Европу: «В средний клуб хорошей лиги, который борется за еврокубки. В Турцию или Португалию – в клуб с 1-го или 2-го места»

Теги ЦСКА высшая лига Португалия премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Sports.ru Иван Обляков Футбол

Иван Обляков рассказал, что не получал предложений из Европы.

– Летом ты продлил контракт с ЦСКА до 2027 года. Когда я вижу, что люди продлевают контракты сейчас, я их не понимаю. В чем мотивация оставаться в РПЛ, если нет еврокубков?

– А где мне играть? Мне нравится в ЦСКА, я люблю клуб. А из Европы предложений нет. Я же не говорю, что не хочу куда-то стремиться. И что делать – заканчивать с футболом? Нужно продолжать работать, как будто в России я все выиграл.

– Не всегда тебе должны предлагать. Часто агент ищет варианты вне России, предлагает тебя клубам – и кто-то соглашается.

– Ты правильно говоришь. Но ничего нет.

– Ты говорил агенту, что готов уехать?

– Да, разговаривали давно еще.

– И что он отвечает?

– Много чего, но конкретики нет.

– Куда ты готов поехать?

– В средний клуб хорошего чемпионата, который борется за попадание в еврокубки.

– В Турцию и Португалию готов?

– Если туда, то в большой клуб. Хотелось бы тот, который занимает первое-второе место.

– Как Оздоев и как Кудряшов не поехал бы?

– Наверное, нет. Но разговаривать можно много о чем, а надо, чтобы были предложения – тогда и обсуждать будем, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.

«Федотов – справедливый мужик, говорит все в лицо». Интервью Облякова

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49 комментариев

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Дмитрий Гаврилин
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Тысяч рублей
Тугриков
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Сергей Орлов
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Русские футболисты блаженные, конечно)
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Алексей Гришанович
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в каком году и стране застряли все эти спорцмэны?
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Виктор Войнов
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Так выпьем за то , что бы наши желания совпадали с нашими возможностями))
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Максим Новиков
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То есть в Челси.. Ливерпуль))
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Жаргал Шадапов
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Ответ Alex Korolev
Вообще не понимаю хейт в его сторону. Парень работяга, строится в подкатах, отрабатывает в обороне, бывают красивые голы, выдает максимум, получается или нет это вопрос второй. Но он боец, а мешать с грязью только из-за того, что он не тянет уровень Европы.
Он очень слабый футболист, трудяга? Да, но уровень таланта уступает тому же Ахметову, но более трудолюбив нежели Ильзат. И уровню Цска явно не соответствует
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prus_3
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Жду предложений из Европы от мужчин с собственным жильем и серьезными перспективами. Веду здоровый образ жизни. Ваня, 24 года.
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Назар Игорь
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Бенфика и Порту уже дерутся за право подписать Облякова.
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Павел Мельников
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Паспортистам не смогут в ближайшие годы платить столько же, сколько последние 10 лет они получали. И тогда посмотрим, в Локомотивах и Зенитах они будут, или в Сампдориях и Леванте.
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Ahilles
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Надо адекватно оценивать себя
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Ракелль
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Ишь губы раскатал
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Плакса Джон ушел налево
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Ответ v.belorussky
Ахахаха представляю: Бенфика продаёт Энцо Фернандеса и покупает полено Облякова
Через год он побеждает в кубке Азии в составе сборной России, и уезжает в Барсу за 120 млн.
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Жоржиньо Не Вейналдум
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Ответ v.belorussky
Ахахаха представляю: Бенфика продаёт Энцо Фернандеса и покупает полено Облякова
Слишком узкое мышление. Фернандес - ограниченный футболист. Обляков может на любой позиции выйти и сыграть плохо
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Leo
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а в итоге к 30 годам будет пылить в условном урале, если уже не сейчас...
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Marcus-light
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Контракт продлил - теперь не уехать
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Shuller18
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Ответ Alex Korolev
Вообще не понимаю хейт в его сторону. Парень работяга, строится в подкатах, отрабатывает в обороне, бывают красивые голы, выдает максимум, получается или нет это вопрос второй. Но он боец, а мешать с грязью только из-за того, что он не тянет уровень Европы.
Легче всего найти одного козла отпущения.
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Екн Лор
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Ответ Murad Balta
Вместо Фенера лучше Галатасарай или Бешикташ ) Фенер уже 9 лет как чемпионат не может выиграть )
Кого-то мне этот Фенер напоминает) наверное в Турции заговор против Фенера, знаменитый админресурс Галатасарая)
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Ligalaiz
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Чалов то футболист на голову выше Облякова, и то в Базеле закрепиться не смог. А ему тут Порту и Бенфику подавай ахаха

братан, если без шуток, то в топ 5 лигах твой уровень это не еврокубки а примерно: Нант, Страсбург, Ноттингхэм Форрест, Кадиз, Эльче, Специя, Верона
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Maxximus
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Ответ Alex Korolev
Вообще не понимаю хейт в его сторону. Парень работяга, строится в подкатах, отрабатывает в обороне, бывают красивые голы, выдает максимум, получается или нет это вопрос второй. Но он боец, а мешать с грязью только из-за того, что он не тянет уровень Европы.
Да многие потянули бы на самом деле, оказавшись у грамотного "огранщика".
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Spartakus1984
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Сомневаюсь,что он пробьётся в основной состав Порту или Бенфики,там своих талантов хватает.У наших конечно самомнение зашкаливает.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ s_h_a_m_a_n
Пномпень Краун тебя ждет
Названия футбольных клубов из Азии-оскорбление?!?
🤣🤣🤣
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Maxximus
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Как все таки заголовок расходится с комментарием 😂 но все ведь ради хайпа, да авторы? 😂
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Mark Safaniev
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Ответ v.belorussky
Ахахаха представляю: Бенфика продаёт Энцо Фернандеса и покупает полено Облякова
В качестве уборщика, почему бы и нет?)
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Alex Korolev
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Вообще не понимаю хейт в его сторону. Парень работяга, строится в подкатах, отрабатывает в обороне, бывают красивые голы, выдает максимум, получается или нет это вопрос второй. Но он боец, а мешать с грязью только из-за того, что он не тянет уровень Европы.
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s_h_a_m_a_n
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Пномпень Краун тебя ждет
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