ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора» Эль-Кааби, зарплата – 600 тысяч евро (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Адана Демирспор Хатайспор Аюб Эль-Кааби Футбол

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Хатайспора» Аюба Эль-Кааби.

Турецкая команда решила не продолжать выступление в чемпионате после землетрясения, и, как утверждает инсайдер Иван Карпов, армейцы хотят бесплатно арендовать 29-летнего форварда до конца сезона.

В то же время марокканец интересен «Адана Демирспор». Эта команда предлагает ему зарплату в размере 400 тысяч евро до лета, ЦСКА – 600 тысяч евро.

Контракт марокканца рассчитан до конца текущего сезона, в случае перехода в российский клуб он может затем заключить с ним соглашение на два года.

Утверждается, что Эль-Кааби должен принять решение до завтрашнего дня.

В текущем сезоне форвард забил 8 голов в чемпионате Турции – больше всех в «Хатайспоре». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
исянов
лучше верните шкурина - вот где суперталант пропадает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матвей Суицидин
Опытный игрок, в прошлом сезоне 18 забил, играя за аутсайдера. Если перейдет, будет большая удача для ЦСКА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kk.abb
Ответ Bojco Drocic
Топовый 29 летний чувак из 14-ой команды чемпионата Турции. У вас специфическое понятие топового футболиста ))
Чемп Турции сейчас объективно сильнее нашего, ты в 2013 застрял. Чувак 8 забил за полгода. У нас на банке ЗЕ с 0 голами. Да, для ЦСКА это топ усиление.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Ну и чем он лучше бесплатного нелегионера Дзюбы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bojco Drocic
Ответ 9черное
Топовый чувак, на самом деле. Надо брать
Топовый 29 летний чувак из 14-ой команды чемпионата Турции. У вас специфическое понятие топового футболиста ))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Curry30
Ответ Aleksandr Danilov
Если хотя бы 1 из 3 моментов будет забивать, а не 1 из 10 как Чалов, станем в топ 2
топ 2 бесполезного и никому не нужного чемпионата без еврокубков - достижение, поздравляю))))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Если хотя бы 1 из 3 моментов будет забивать, а не 1 из 10 как Чалов, станем в топ 2
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Сухоруков
Как стемнеет - будем брать!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
Как говорится: « А что, а вдруг »
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9черное
Топовый чувак, на самом деле. Надо брать
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий