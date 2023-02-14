ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора» Эль-Кааби, зарплата – 600 тысяч евро (Иван Карпов)

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего « » .

Турецкая команда решила не продолжать выступление в чемпионате после землетрясения, и, как утверждает инсайдер Иван Карпов, армейцы хотят бесплатно арендовать 29-летнего форварда до конца сезона.

В то же время марокканец интересен « ». Эта команда предлагает ему зарплату в размере 400 тысяч евро до лета, – 600 тысяч евро.

Контракт марокканца рассчитан до конца текущего сезона, в случае перехода в российский клуб он может затем заключить с ним соглашение на два года.

Утверждается, что Эль-Кааби должен принять решение до завтрашнего дня.

В текущем сезоне форвард забил 8 голов в чемпионате Турции – больше всех в «Хатайспоре». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!