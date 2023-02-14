ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора» Эль-Кааби, зарплата – 600 тысяч евро (Иван Карпов)
ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Хатайспора» Аюба Эль-Кааби.
Турецкая команда решила не продолжать выступление в чемпионате после землетрясения, и, как утверждает инсайдер Иван Карпов, армейцы хотят бесплатно арендовать 29-летнего форварда до конца сезона.
В то же время марокканец интересен «Адана Демирспор». Эта команда предлагает ему зарплату в размере 400 тысяч евро до лета, ЦСКА – 600 тысяч евро.
Контракт марокканца рассчитан до конца текущего сезона, в случае перехода в российский клуб он может затем заключить с ним соглашение на два года.
Утверждается, что Эль-Кааби должен принять решение до завтрашнего дня.
В текущем сезоне форвард забил 8 голов в чемпионате Турции – больше всех в «Хатайспоре». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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