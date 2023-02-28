Фабрегас о победе Месси на The Best: «Если футболист берет награду за выступление на ЧМ, это заслуженно»

высказался о победе на премии The Best.

«Награды – часть жизни футболистов. С ними все очень сложно.

очень талантлив, а показал одно из лучших выступлений в истории Лиги чемпионов. Лео же хорошо играл в « », а затем сделал дело на чемпионате мира, что имеет большое значение.

Если футболист берет награду за выступление на чемпионате мира, то это заслуженно», – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за «Комо».

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