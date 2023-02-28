Фабрегас о победе Месси на The Best: «Если футболист берет награду за выступление на ЧМ, это заслуженно»

Теги ПСЖ Карим Бензема Франсеск Фабрегас Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Д2 Италия ЧМ-2022 Комо Килиан Мбаппе The Best Футбол

Франсеск Фабрегас высказался о победе Лионеля Месси на премии The Best.

«Награды – часть жизни футболистов. С ними все очень сложно.

Мбаппе очень талантлив, а Бензема показал одно из лучших выступлений в истории Лиги чемпионов. Лео же хорошо играл в «ПСЖ», а затем сделал дело на чемпионате мира, что имеет большое значение.

Если футболист берет награду за выступление на чемпионате мира, то это заслуженно», – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за «Комо».

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78 комментариев

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Айлин 1990
Ответ Илья Игнатьев
Кто?
Никто.
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Arthur Jacob
Ответ DDii
Иньеста и Снайдер - обидно за них
Снайдер даже в Интере не был лучшим
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Arthur Jacob
Ответ Старый Негр
Мбаппе не только "очень талантлив". Он был лучше Месси и на ЧМ и в ПСЖ. Но это видимо другое) Не имеющее значения
Что показал Мбаппе в 1/4 и в 1/2 финалах?
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Arthur Jacob
Ответ Айлин 1990
2004, 2008, 2012, 2016, 2020 так??? А можно теперь КА Месси?))) по годам))
2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021. На 1 турнир больше но Копа-2016 это был отдельный юбилейный турнир в честь 100 летия турнира, там и трофей был даже другим
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almatbarsa
Ответ Александр Кодинков
Перформанс из 4 х из пяти пенок и я бы исполнил в свои 41)))
А ты попробуй исполнить тот самый голевой пас против Голландии, повози лучшего молодого защитника несмотря разницу в ~15 лет, заряди с 30 метров против Мексики имея один шанс и находясь под давлением вылета, ну и напоследок забей 2 гола и начни крутую голевую атаку против Франции в финале, тогда и поговорим
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Причёска Бэйла
Ответ Artem Piatkov
Копа Америка >> ЛЧ? Прости, но это бред ))
Ты смотри как тебя фанатки гнома заминусили)
Секта)
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people people
Ответ Oleg
Просто хотелось бы осязаемые факты этого мощного сезона, он же не опорник)))
И что если не опорник? Он ЦП, кто видел его игры в тот сезон знает, за что он получил. А если ты типичный "а он же полузащитник, где его ассисты", то у Роналду больше ассистов, чем у Хави и Иньесты, по твоей логике они созидании хуже Роналду, а как так, они же не опорники)
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Илья Игнатьев
Ответ Айлин 1990
У кого там на ЧМ 2010 10 результативных действий??? Кто там на ЧМ2010 лучший игрок турнира??? Кто там на ЧМ2010 забил и ассистировал на всех стадиях плей-офф ЧМ??
Кто?
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Экспертное мнение
Ответ Azamat Taalaibekuluu
А почему тогда в 2010 не дали Иниесту Виллью или тот же Снейдеру?А 2014 За Нойеру или Швайнштайгеру или Роббену?
Месси по дефолту имеет больше шансов на ЗМ, потому что играет в футбол как никто другой. Месси-2010 это был фурор для всего мира, так никто до него не играл, уровень игры перевесил командные достижения. В то же время сложно выделить кого-то из Иньесты и Хави, поэтому они отобрали голоса друг у друга - нужно было ставить на кого-то одного, может имел бы шанс в голосовании.

Примерно в то время до людей дошло, ведь если мы будем отдавать награду лучшему по игре в футбол, то Месси вообще всегда будет получать эту награду? Это не устраивало никого, поэтому вытянули мнимую конкуренцию в лице Роналду, который в 2013 стал первым и единственным футболистом с ЗМ, у которого в году не было командных титулов, случилось это после беспросветных 4 ЗМ подряд лучшему футболисту мира Лео Месси. Отсюда берет виток новая эра наград: фарс, пиар, обидки, не посещение церемонии и прочий бред в виде "кому-угодно, лишь бы не Месси".
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Игорь Борисов
Ответ Игорь Климов
Кубки национальных сборных котируются намного выше, всех Кубков клубных турниров.
Выше чем нет ничего.
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fellx
Ответ DDii
Иньеста и Снайдер - обидно за них
Это другое)
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fellx
Ответ Arthur Jacob
То что для Месси является обыденным сезоном в котором он ничего не показывает — это величайшие и феноменальные сезоны для Бензема и Левандовски В этом и гениальность Лео, настолько он поднял планку
Месси настолько крут, что скоро может быть обгонит Роналду по голам, по голам из штрафных, по хет трикам и тп. Реально зверь
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Azamat Taalaibekuluu
А почему тогда в 2010 не дали Иниесту Виллью или тот же Снейдеру?А 2014 За Нойеру или Швайнштайгеру или Роббену?
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-3
-1
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Oleg
Ответ people people
А у тебя все гол+пас решает?
Просто хотелось бы осязаемые факты этого мощного сезона, он же не опорник)))
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Анатолий
Ответ ConorNite
Не тот случай. Лионель велик, но эта награда, также как последний его Золотой Мяч, высосаны из пальца. В последние годы ничего выдающегося он не показывает. Весь мир это видит. Работает лишь хайп успехов прошлого. К тому уже, Аргентину откровенно тащили весь турнир, судьи были к ним чересчур блакосклонны. Да и какой реакции ждать от Фабрегаса. Он предвзят
За него проголосовали ведущие футболисты своих сборных, не считая тренеров. Им виднее кто из них был лучше
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Oleg
Ответ Старый Негр
И кто был лучшим на ЧМ?)
Бездарь из аль насры. Если бы шейхи не купили Марокко, он бы показал кузькину мать.
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ almatbarsa
За календарный год у Месси 35+30 и 4 трофея, включая ЧМ где он выдал сумасшедший перформанс, вот и все
Голы ворота СА,ОАЭ, Гондурас, Эстонии и всякими Дижонам.
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Айлин 1990
Ответ Temp LC
Роналду сыграл на один турнир меньше чем Месси
2004, 2008, 2012, 2016, 2020 так???

А можно теперь КА Месси?)))
по годам))
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Oleg
Ответ DeltaForce
От Фабрегаса объективности точно ждать не стоит..Они дружат семьями с Месси,так что тут все понятно..
Ну давай за объективность:
Зе Бест награда за календарный год.

Где объективно был бензема с августа по декабрь 2022?
Это пол гола как бы)))
+3
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ROBINZON
Сеск :" Если Лео берёт награду и не краснеет,значит он не животное,а обыкновенная скотина".
+1
-4
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people people
Ответ Oleg
Можно статистику этого мощного сезона?)
А у тебя все гол+пас решает?
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Oleg
Ответ people people
Але, Модрич мощный сезон провел, выиграл ЛЧ, и провел хорошо ЧМ, что ты несешь
Можно статистику этого мощного сезона?)
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Айлин 1990
Ответ MMMinor
Да. более того, награды лучшим игрокам турнира итак вручаются по итогу каждого турнира.
Тогда надо убрать Зе Бест и ЗМ.)))
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Oleg
Ответ MMMinor
Награды за ЧМ должны вручать во время ЧМ, всё. Привязывать награду общую к одному турниру - бред.
Ну и что скажешь по:
1994 Ромарио
1998 Зидан
2002 Зубастик
2006 Каннаваро

или это другое?
+1
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Юлия Ким
Ответ ConorNite
Не тот случай. Лионель велик, но эта награда, также как последний его Золотой Мяч, высосаны из пальца. В последние годы ничего выдающегося он не показывает. Весь мир это видит. Работает лишь хайп успехов прошлого. К тому уже, Аргентину откровенно тащили весь турнир, судьи были к ним чересчур блакосклонны. Да и какой реакции ждать от Фабрегаса. Он предвзят
и кто из пальца высасывает?) голосуют капитаны и тренеры сборных мира, их всех купил Месси?)
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