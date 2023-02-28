Фабрегас о победе Месси на The Best: «Если футболист берет награду за выступление на ЧМ, это заслуженно»
Франсеск Фабрегас высказался о победе Лионеля Месси на премии The Best.
«Награды – часть жизни футболистов. С ними все очень сложно.
Мбаппе очень талантлив, а Бензема показал одно из лучших выступлений в истории Лиги чемпионов. Лео же хорошо играл в «ПСЖ», а затем сделал дело на чемпионате мира, что имеет большое значение.
Если футболист берет награду за выступление на чемпионате мира, то это заслуженно», – сказал бывший игрок «Барселоны», выступающий за «Комо».
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Секта)
Примерно в то время до людей дошло, ведь если мы будем отдавать награду лучшему по игре в футбол, то Месси вообще всегда будет получать эту награду? Это не устраивало никого, поэтому вытянули мнимую конкуренцию в лице Роналду, который в 2013 стал первым и единственным футболистом с ЗМ, у которого в году не было командных титулов, случилось это после беспросветных 4 ЗМ подряд лучшему футболисту мира Лео Месси. Отсюда берет виток новая эра наград: фарс, пиар, обидки, не посещение церемонии и прочий бред в виде "кому-угодно, лишь бы не Месси".
А можно теперь КА Месси?)))
по годам))
Зе Бест награда за календарный год.
Где объективно был бензема с августа по декабрь 2022?
Это пол гола как бы)))
1994 Ромарио
1998 Зидан
2002 Зубастик
2006 Каннаваро
или это другое?