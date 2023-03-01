прокомментировал итоги вручения наград The Best.

Призы лучшему игроку, вратарю и тренеру прошедшего года по версии ФИФА получили представители сборной – , и Лионель Скалони.

«Для нас это не слишком важно. На чемпионате мира Аргентина заслуженно победила. Это нормально, что Месси, Эмилиано, Скалони выиграли эти награды.

Это не привлекло моего внимания, это нормально, что в тройку лидеров попали эти футболисты. Я не могу выбрать троих лучших, у меня конфликт интересов. Но я уверен, что они из « », – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы