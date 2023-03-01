Анчелотти о победе Месси, Мартинеса и Скалони на The Best: «Это нормально – Аргентина заслуженно выиграла ЧМ. Но я уверен, что трое лучших – из «Реала»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес The Best Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал итоги вручения наград The Best.

Призы лучшему игроку, вратарю и тренеру прошедшего года по версии ФИФА получили представители сборной АргентиныЛионель Месси, Эмилиано Мартинес и Лионель Скалони. 

«Для нас это не слишком важно. На чемпионате мира Аргентина заслуженно победила. Это нормально, что Месси, Эмилиано, Скалони выиграли эти награды.

Это не привлекло моего внимания, это нормально, что в тройку лидеров попали эти футболисты. Я не могу выбрать троих лучших, у меня конфликт интересов. Но я уверен, что они из «Мадрида», – сказал главный тренер «Реала». 

«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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73 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Oleg
Вылетев в 1/8 ЛЧ, заняв если не ошибаюсь пятое место в лиге, Куртуа лучшего голкипера по версии ФИФА получил как раз за выступление на ЧМ.
Это неправильно (если в сезоне не было более стабильного и сильного вратаря, да еще и при трофеях). Тем более Бельгия ЧМ не взяла.
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ArturoRiina
Ответ Магомед Курбанов
Иньеста улыбнулся бы)
Иньеста не был прям лидером сборной. В той Испания вся команда гениальной была
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Alex Mahone21
Ответ ArturoRiina
Нейтральный зритель - не синоним слова «хейтер Месси» и «болельщик Реала»
Мне все равно на Реал,я за них не болею ) можешь профиль открыть и посмотреть
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Мадрид наказывает!
Ответ llolishe
Мне не интересно сколько лет ты болеешь за Реаль
ты прекрасно знаешь, о чем я, дружок
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Магомед Курбанов
Ответ ArturoRiina
Чемпионат Мира всегда важнее
Иньеста улыбнулся бы)
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да здравствует лодка
Ответ Last Hero
Так не важно, поэтому и не поехали, было бы важно поехали бы))
Если внимательно прочитать новости, то Реал не поехал, потому что их не устроило отсутствие Винисиуса среди номинантов, и то что Куртуа и Бензема без награды
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Тиль Улленшпигель
Его Мадридейшество
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Борис Моисеев
Ответ Lionel Van Damme
дык в след году на ЗМ будет вообще истерика
Как раз твки ЗМ Месси будет логичен, а Зе Бест не логичен
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llolishe
Ответ Мадрид наказывает!
24 года, дружок, 24 года
Мне не интересно сколько лет ты болеешь за Реаль
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Oleg
Ответ Игорь Новиков
Я не помню, если честно.
Вылетев в 1/8 ЛЧ, заняв если не ошибаюсь пятое место в лиге, Куртуа лучшего голкипера по версии ФИФА получил как раз за выступление на ЧМ.
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Last Hero
Ответ да здравствует лодка
Если для вас это не слишком важно, то почему клуб обиделся и не поехал на церемонию? И Бензема постит в соцсетях посты тпшки-обиженки?)
Так не важно, поэтому и не поехали, было бы важно поехали бы))
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Nasyranaldu krish
Ответ Фанат Лионеля Месси
Спорить можно только с наградой Мартинеса Месси и Скалони полностью заслужили свои награды
Анчелотти не может вот так откровенно говарить что нац.сборная предел мечтаний любого игрока и сборной. Деффки потом не даст им работать дальше в реале
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Александра Александрова
Лучшие игроки реала были в кубке кашшаи , а этот туринир уступает даже лиги конференций , поэтому и награды бумажные, все честно !
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TravenS
Ответ Мадрид наказывает!
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В том случае, когда надо высказаться, что-то признать не в свою пользу, порадоваться за чужой успех — у сливочных яиц нет
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Nasyranaldu krish
Ответ llolishe
Лучшие из Реаля - Ковач,Монсано ,а кто третий то?
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Мадрид наказывает!
Ответ TravenS
Команда фас дана, сейчас все, кто относится к Реалу, будет плакать) воистину люди без яиц и собственного мнения (или с ним, но оправдываются типа Алабы — ведь заклюют свои же фанаты) 😂
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server34
Ответ ArturoRiina
Чемпионат Мира всегда важнее
Почему тогда в 2010-м приз не дали Иньесте или Снейдеру?
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Влад Яшнов
Ответ Zidan GOAT
Бензема за 1,5 года, которые учитывались для награды The Best: 63 гола 21 ассист Лига Наций🥇 Лига Чемпионов🥇 Ла Лига🥇 Суперкубок Испании🥇 Суперкубок Европы🥇 Клубный ЧМ🥇 Лучший бомбардир ЛЧ Лучший бомбардир Ла Лиги Лучший игрок ЛЧ Лучший игрок Ла Лиги Прости, но тебя зовут не Месси
На всех ветках уже это проспамил. ctrl v заело?
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Мадрид наказывает!
Ответ Фанат Лионеля Месси
Мадридские комплексы к величайшему :)
Мадрид переехал этого величайшего последний раз в ЛЧ, представляю как ты плакал тогда))
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Мадрид наказывает!
Ответ llolishe
Лучшие из Реаля - Ковач,Монсано ,а кто третий то?
24 года, дружок, 24 года
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Игорь Новиков
Ответ Oleg
Ну вот и расскажи за что награду в 2018 получил Куртуа?)
Я не помню, если честно.
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Men77
Ответ Zidan GOAT
Бензема за 1,5 года, которые учитывались для награды The Best: 63 гола 21 ассист Лига Наций🥇 Лига Чемпионов🥇 Ла Лига🥇 Суперкубок Испании🥇 Суперкубок Европы🥇 Клубный ЧМ🥇 Лучший бомбардир ЛЧ Лучший бомбардир Ла Лиги Лучший игрок ЛЧ Лучший игрок Ла Лиги Прости, но тебя зовут не Месси
1,5 года? а почему не 15 лет?
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Умар Жамийлов
Ответ Игорь Новиков
Да, но нельзя награждать только за него людей, если по сезону они так себе. Речь не про Месси, если что. ЧМ должен решать при прочих равных, а не быть мерилом всего. Тогда назовите приз - зе бест оф ворлд кап.
ЧМ это самый статусный турнир как не крути, Реал сами по себе облажались, Алаба в голосовании поставил Месси первым, Модрич первым поставил Бемзема как не крути одноклубник и как капитан должен это сделать, вот только не понятно вторым он поставил опять же Месси)) мог любого Реаловца или Хорвата пихнуть но нет. Пусть Реал прежде всего начинает с себя а не о справедливости кричать))
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Oleg
Ответ AlexZhano__
Ну так и аргентинцы получили свои награды за ЧМ в декабре. При чём тут награда The Best?
Ауууу, так за какой турнир у Куртуа награда в 2018?)
Или это другое?)))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Zlatan!
Да, гибок, как всегда. Но! 63 года - преклонный возраст?
Ну, молодым уже можно ПРЕКЛОНЯТЬСЯ перед людьми такого возраста и таких достижений🙃
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