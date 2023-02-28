Форвард « » выступил после вручения ему приза игроку года от ФИФА.

«Быть на этом мероприятии и получить награду – честь для меня. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас.

Я хочу отметить и , которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре.

Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!» – сказал Месси.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони