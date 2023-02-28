Месси о призе The Best: «Награда всей Аргентине за то, что мы сделали в Катаре. Хочу отметить Мбаппе и Бензема – у них прекрасный год»

Теги ПСЖ Карим Бензема Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ФИФА ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе The Best Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси выступил после вручения ему приза игроку года от ФИФА.

«Быть на этом мероприятии и получить награду – честь для меня. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас.

Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре.

Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.

Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!» – сказал Месси.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

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69 комментариев

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Нефанатик
Ответ Экспертное мнение
Загугли есть ли сборная кроме Аргентины, в ворота которой поставили два пенальти в финале чемпионата мира
И какой из этих пенальти вызывает у тебя сомнения? И я приведу тебе в пример 5-6 пенальти Месси (в том числе и левейший в финале)
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ZaraTorino
Лео поздравляю с заслуженной наградой. Всех для кого футбол часть праздника жизни также, независимо от предпочтений 😁
Приятно было увидеть Дель Пьеро , Роналдо, Канаварро эх были времена ) титаны 👍
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Экспертное мнение
Ответ Нефанатик
Загугли, есть ли еще кто то в истории которому стелили путь к финалу с таким количеством пенальти, я уже не говорю о левых, какие были у твоего идола
Загугли есть ли сборная кроме Аргентины, в ворота которой поставили два пенальти в финале чемпионата мира
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Философ Востока
Фанаты чемпионата пустыни, вам пора спать 😂
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Катя Бурова
вообще все результаты, как я и ожидала. Если бы еще Lloyd Banks с альбомом COTI2 взял Грэмми, это было бы идеально, но увы, такое сейчас не популярно :(
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Нефанатик
Ответ Экспертное мнение
Лаосу уже подогнали виллу в Амстердаме за левый штрафной на 90+8 минуте в ворота Аргентины, ну а Марциняк может на что-то рассчитывать от Мбаппе за 2 пенки
Загугли, есть ли еще кто то в истории которому стелили путь к финалу с таким количеством пенальти, я уже не говорю о левых, какие были у твоего идола
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Айлин 1990
Ответ ster3
Впринципе заслуженно. Хорошо провел ЧМ, хотя надо признать сомнительных пенальти все же хватало.
Кроме пенальти в ворота СА.
Можно по подробнее про остальные пенальти по фактам??
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Экспертное мнение
Ответ Нефанатик
Месси так же обязан разделить приз с Лаосом и Марциняком. Без их стараний не было бы ни этого приза, ни кубка мира
Лаосу уже подогнали виллу в Амстердаме за левый штрафной на 90+8 минуте в ворота Аргентины, ну а Марциняк может на что-то рассчитывать от Мбаппе за 2 пенки
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ster3
Впринципе заслуженно. Хорошо провел ЧМ, хотя надо признать сомнительных пенальти все же хватало.
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muslim95
Ответ Хызыр
Великий, несмотря на нарисованные для него пенки на чм!👍
Самоетзабавное, что даже при всей твоей ироничности, ты прав)) Он действительно великий футболист, неважео нарисованы эти пенки в твоем воображении или не нарисованы, просто шах и мат всем хейтерам после чемпионства))
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Комил Мирзаев
величайший игрок история футбол Месси поздравляю от души братан)
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Катя Бурова
слова чемпиона, отметил конкурентов, поблагодарил всех. Истинно мужское поведение
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Sgi
Ответ Акбар Кадыров
🐐🐐🐐
Три козла ?… Акбар?…
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Goofts
Ответ benjamin92
Сами же говорили, что Месси не будет лучшим в мире, пока не выиграет ЧМ. Вот оно, свершилось!
Победа на ЧМ мечта любого футболиста....
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Men77
Опять провел по губам гелевым. Я бы на их месте уже в суд подал.
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Айлин 1990
Ответ Водяра
Порт плачет в пустыне.
Говорят пустыня уже не пустыня, а Океан)))
Откуда у него столько слезы, это уже другая тема))
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ зак
Судей забыл упомянуть, они могут обидеться)
Забыл упомянуть фанатов Аль-Насра. Персонально поздравляю Романа, зака, psixyec, Direct Free Kick, Алонсо. Вы смотрели все матчи ПСЖ когда даже фаны ПСЖ этого не делают, Месси чувствует вашу поддержку
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Айлин 1990
КОРОЛЬ МЕССИ.
ХЕЙТЕРЫ , Месси вам пожелал спокойной ночи)))
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Экспертное мнение
Ответ benjamin92
Сами же говорили, что Месси не будет лучшим в мире, пока не выиграет ЧМ. Вот оно, свершилось!
Сами просили, чтобы выносили 8-ой ЗМ, чтож, ждём))) Не понимаю чем недовольны хейтеры, выполняют все их заказы.
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Айлин 1990
Ответ roni20
Отыграв нормально 7 матчей он заслужил?
Да хоть 1 матч.
Главный турнир мира и в истории это ЧЕМПИОНАТ МИРА.
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Игорь Климов
Успокойте кто-нибудь этого персонажа - "Роман", а то он очень сильно переживает после заслуженной победы Лео Месси.
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Водяра
Порт плачет в пустыне.
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Lionel Van Damme
Ответ Франческо Тортик
Все прекрасно кроме одного: Игроки Баварии не понимают о ком идет речь.
за последние 20 лет у Месси в 2 раза больше побед в ЛЧ, в бесконечность больше ЗМ, куча золотых бутс. ну они тогда дауны, не?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Ноги Гомеша
Месси обратился ко всем неадекватным фанатам Роналду: «Пора спать!»
завтра в школу)
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Айлин 1990
Ответ Дмитрий Дибров
Ребята , кто нибудь можете пожалуйста написать песню которая пела молодая 17 летняя певица ? The best называлась
Песня называется, скинемся на подгузники роману.
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