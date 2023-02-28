Месси о призе The Best: «Награда всей Аргентине за то, что мы сделали в Катаре. Хочу отметить Мбаппе и Бензема – у них прекрасный год»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси выступил после вручения ему приза игроку года от ФИФА.
«Быть на этом мероприятии и получить награду – честь для меня. Невозможно волноваться сильнее, чем я сейчас.
Я хочу отметить Бензема и Мбаппе, которые провели прекрасный год. Благодарен своим партнерам, Скалони и Эмилиано сегодня тоже здесь, и мы представляем всю команду. Эта награда – всей команде за то, что мы сделали в Катаре.
Это был сумасшедший год, я сумел исполнить свою мечту после стольких лет борьбы за нее, стольких лет стремления к ней. О таком мечтает каждый футболист, но мало кому удается добиться подобного.
Я хочу поблагодарить свою семью, всех аргентинцев за то, как они провели тот особенный месяц, который навсегда останется в нашей памяти. Посылаю воздушный поцелуй своим детям, которые сейчас смотрят эту церемонию. Пора спать!» – сказал Месси.
Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони
Приятно было увидеть Дель Пьеро , Роналдо, Канаварро эх были времена ) титаны 👍
Можно по подробнее про остальные пенальти по фактам??
Откуда у него столько слезы, это уже другая тема))
ХЕЙТЕРЫ , Месси вам пожелал спокойной ночи)))
Главный турнир мира и в истории это ЧЕМПИОНАТ МИРА.