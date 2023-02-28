«Два Марадоны – это Месси. Настолько он хорош». Экс-игрок «Барсы» Карраско о вручении приза The Best Лионелю
Франсиско Карраско высказался о вручении Лионелю Месси приза игроку года.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил награду The Best на вчерашней церемонии.
«Он выиграл все битвы, открыл моря. Когда он встречался с Мексикой, весь мир оказывал на него давление, им нравилось говорить: «Пятый чемпионат мира, и он опять не выиграл».
Когда он открыл счет в матче с Мексикой тем ударом левой, он осветил небо, мое небо, небо всех нас, кто любит футбол, и, прежде всего, небо Лео Месси.
Скажу как человек, который играл с Диего Армандо Марадоной: никогда не думал, что скажу это, но два Марадоны – это Месси. Настолько он хорош», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании в эфире El Chiringuito.
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Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
Я уж молчу про то, что считать трофеи Марадоны и Месси корректно только в том случае, когда их окружение было более-менее сопоставимым. И насколько Лео мог быть беспомощным и бестрофейным, когда у него уже не было такого суперзвездного окружения, мы все прекрасно видели.
Или в 2019 в соло убрал ТТХ, Лион, МЮ, Ливерпуль на Камп Ноу тоже пешочком?)
Читаешь порой спортс ру у многих хочется справки из психдиспансера спросить.
О Марадоне как о топе все говорили ещё в 78-м когда его 18 летнего в последнюю секунду исключили из заявки сборной из за требования капитана Пассареллы