«Два Марадоны – это Месси. Настолько он хорош». Экс-игрок «Барсы» Карраско о вручении приза The Best Лионелю

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Франсиско Карраско The Best Футбол

Франсиско Карраско высказался о вручении Лионелю Месси приза игроку года.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил награду The Best на вчерашней церемонии. 

«Он выиграл все битвы, открыл моря. Когда он встречался с Мексикой, весь мир оказывал на него давление, им нравилось говорить: «Пятый чемпионат мира, и он опять не выиграл».

Когда он открыл счет в матче с Мексикой тем ударом левой, он осветил небо, мое небо, небо всех нас, кто любит футбол, и, прежде всего, небо Лео Месси.

Скажу как человек, который играл с Диего Армандо Марадоной: никогда не думал, что скажу это, но два Марадоны – это Месси. Настолько он хорош», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании в эфире El Chiringuito.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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46 комментариев

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Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
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Max Payne
Ответ Андрей Евсеенко
В чем месси безусловно превосходит других - это пиар. Рядом не стоит даже тысяча Марадон, Роналду, Мбаппе вместе взятых
Спасибо Андрей. Ваше мнение очень важно для нас, к сожалению все пиар-менеджеры сейчас заняты.
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alexis2020
Ответ Arthur Jacob
Статистика Кринжа на ЧМ 🇮🇷 2006 — 1 гол с пенальти Ирану 🇰🇵 2010 — 1 гол КНДР при счёте 6:0 🇬🇭 2014 — 1 гол Гане и вылет из группы 🇪🇸 🇲🇦 2018 — 4 гола Испании и Марокко в группе (1 с пенальти) 🇬🇭 2022 — 1 гол с пенальти Гане Итого: 8 голов (2 с пенальти) и все на групповой стадии
Видел комментарии фанов кр7 мол Роналду в соло тащил Португалию до 1/2 финала ЧМ-2006). его персофаны видимо и не слышали про Деку, Фигу, Манише, Нуну Гомеша, Карвальо
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superduper
Месси=Роналдо*3
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Vankouver
Ответ TAGAY
смешно) Марадона единственный ценный трофеи в карьере выиграл из за дичайшей ошибки судьи)
Действительно смешно. А с чего ты решил, что Аргентина с Марадоной, находившимся в умопомрачительной форме, не прошла бы Англию, если бы тот гол рукой не засчитали?

Я уж молчу про то, что считать трофеи Марадоны и Месси корректно только в том случае, когда их окружение было более-менее сопоставимым. И насколько Лео мог быть беспомощным и бестрофейным, когда у него уже не было такого суперзвездного окружения, мы все прекрасно видели.
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AF007
Ответ Arthur Jacob
Тогда и футбол был другим, Кубок Чемпионов котировался ниже национальных чемпионатов, клубы из Южной Америки не сильно уступали европейским коллегам итд… О Марадоне как о топе все говорили ещё в 78-м когда его 18 летнего в последнюю секунду исключили из заявки сборной из за требования капитана Пассареллы
Ключевое слово - исключили. Еще раз - 0 чемпионств, 0 еврокубков, 0 трофеев со сборной, 0 сезонов на уровне топ-3 лучших игроков мира до июня 1986 года
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Oleg
Ответ Иван Иванов
Месси в сборной и Месси в клубе - два разных человека ,со времён Барселоны Гвардиолы он ни в одной команде не выкладывался на всю катушку , в ответственных матчах разгуливал пешочком по полю.
Я стесняюсь спросить, а в 2015 с Энрике Месси пешочком требл взял?)))
Или в 2019 в соло убрал ТТХ, Лион, МЮ, Ливерпуль на Камп Ноу тоже пешочком?)

Читаешь порой спортс ру у многих хочется справки из психдиспансера спросить.
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Alexander Gustafsson0709
Посмотрите его реакцию во время серии пенальти в финале
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Arthur Jacob
Ответ AF007
Справедливости ради, до 1986 Марадона был неплохим дриблером с нулем значимых побед, титулов и достижений, вроде Робиньо
Тогда и футбол был другим, Кубок Чемпионов котировался ниже национальных чемпионатов, клубы из Южной Америки не сильно уступали европейским коллегам итд…

О Марадоне как о топе все говорили ещё в 78-м когда его 18 летнего в последнюю секунду исключили из заявки сборной из за требования капитана Пассареллы
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Mr@k
два Марадоны-это Кварадона...)
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AF007
Ответ Arthur Jacob
Справедливости ради Марадона с момента начала карьеры, с 18 лет как и Месси был в топе
Справедливости ради, до 1986 Марадона был неплохим дриблером с нулем значимых побед, титулов и достижений, вроде Робиньо
+2
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AnMe
Ответ Isa Babaev
Ну от Месси грех было бы не требовать, сильнее всех уровнем + сборная топовая
И бесполезный тренер Марадона ))) в 2010 уверен, что будь толковый кто-то, то выгрызли бы победу спокойно. В 2014 почти удалось . В 18 был кризис в сборной с финансами и большой бардак, но проиграли то 3:4 будущим чемпам. А в 22 все же взяли наконец-то
+1
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Arthur Jacob
Ответ AF007
Месси - 16 лет в топе (2007-н.в.) Марадона - 4 года в топе (1986-1990) Два Марадоны - это 0,5 Месси
Справедливости ради Марадона с момента начала карьеры, с 18 лет как и Месси был в топе
+2
-3
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Arthur Jacob
Ответ AnMe
Честно говоря меня очень удивляет тот факт, что только от Месси требуют именно золото с ЧМ. Кто-нибудь такое заметил? Ни от Роналду, ни от Неймара, Руни, Бэйла, можно бесконечно продолжать, или всяких кто несколько сезонов стрелял или числился среди топовых топов. Именоо от него требовали все золото и столько критиковали.
Потому что у Аргентины был Марадона который вытащил сборную к триумфу, пройдут года и точно также от будущих гениев Аргентины будут сравнивать с Месси и жестко требовать ЧМ
+1
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AnMe
Ответ Altim
Ну потому что они хоть и числились среди топов, но на уровень Месси не претендовали. Так что всё логично.
Поэтому я и не понимаю тех, кто Роналду ставит чуть ли не выше Месси. Но от него не ждали столько, сколько от Лео. Это уже о многом говорит, как по мне. Тут даже нет смысла спорить как по мне. При всем уважением к Рону
+3
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Isa Babaev
Ответ AnMe
Честно говоря меня очень удивляет тот факт, что только от Месси требуют именно золото с ЧМ. Кто-нибудь такое заметил? Ни от Роналду, ни от Неймара, Руни, Бэйла, можно бесконечно продолжать, или всяких кто несколько сезонов стрелял или числился среди топовых топов. Именоо от него требовали все золото и столько критиковали.
Ну от Месси грех было бы не требовать, сильнее всех уровнем + сборная топовая
+1
0
+1
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Иван Иванов
Месси в сборной и Месси в клубе - два разных человека ,со времён Барселоны Гвардиолы он ни в одной команде не выкладывался на всю катушку , в ответственных матчах разгуливал пешочком по полю.
+2
-3
-1
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Экспертное мнение
Ответ AnMe
Честно говоря меня очень удивляет тот факт, что только от Месси требуют именно золото с ЧМ. Кто-нибудь такое заметил? Ни от Роналду, ни от Неймара, Руни, Бэйла, можно бесконечно продолжать, или всяких кто несколько сезонов стрелял или числился среди топовых топов. Именоо от него требовали все золото и столько критиковали.
Это есть планка Месси, все подсознательно понимали, что он лучший в истории, даже хейтеры. Но нужна формальность в виде кубка мира, для абсолюта.
+9
0
+9
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Пирс Морган
Ответ alexis2020
притом что Артём играл на одном ЧМ, а Криш на пяти
Вот-вот)
+2
0
+2
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Altim
Ответ AnMe
Честно говоря меня очень удивляет тот факт, что только от Месси требуют именно золото с ЧМ. Кто-нибудь такое заметил? Ни от Роналду, ни от Неймара, Руни, Бэйла, можно бесконечно продолжать, или всяких кто несколько сезонов стрелял или числился среди топовых топов. Именоо от него требовали все золото и столько критиковали.
Ну потому что они хоть и числились среди топов, но на уровень Месси не претендовали. Так что всё логично.
+6
0
+6
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alexis2020
Ответ Пирс Морган
... 770. Дзюба - 1 гол+пас на плей-офф ЧМ 771. Роналду - 0 гол+пас на плей-офф ЧМ
притом что Артём играл на одном ЧМ, а Криш на пяти
+3
0
+3
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AF007
Ответ Arthur Jacob
Статистика Кринжа на ЧМ 🇮🇷 2006 — 1 гол с пенальти Ирану 🇰🇵 2010 — 1 гол КНДР при счёте 6:0 🇬🇭 2014 — 1 гол Гане и вылет из группы 🇪🇸 🇲🇦 2018 — 4 гола Испании и Марокко в группе (1 с пенальти) 🇬🇭 2022 — 1 гол с пенальти Гане Итого: 8 голов (2 с пенальти) и все на групповой стадии
Худший игрок в истории турнира
+4
0
+4
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Андрей Евсеенко
В чем месси безусловно превосходит других - это пиар. Рядом не стоит даже тысяча Марадон, Роналду, Мбаппе вместе взятых
+1
-4
-3
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Arthur Jacob
Ответ Fooler
3 с пенальти перечислил ведь
Да, 3, ошибся
+2
-1
+1
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Fooler
Ответ Arthur Jacob
Статистика Кринжа на ЧМ 🇮🇷 2006 — 1 гол с пенальти Ирану 🇰🇵 2010 — 1 гол КНДР при счёте 6:0 🇬🇭 2014 — 1 гол Гане и вылет из группы 🇪🇸 🇲🇦 2018 — 4 гола Испании и Марокко в группе (1 с пенальти) 🇬🇭 2022 — 1 гол с пенальти Гане Итого: 8 голов (2 с пенальти) и все на групповой стадии
3 с пенальти перечислил ведь
+2
0
+2
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