«Два Марадоны – это Месси. Настолько он хорош». Экс-игрок «Барсы» Карраско о вручении приза The Best Лионелю

высказался о вручении Лионелю Месси приза игроку года.

Нападающий « » и сборной Аргентины получил награду на вчерашней церемонии.

«Он выиграл все битвы, открыл моря. Когда он встречался с Мексикой, весь мир оказывал на него давление, им нравилось говорить: «Пятый чемпионат мира, и он опять не выиграл».

Когда он открыл счет в матче с Мексикой тем ударом левой, он осветил небо, мое небо, небо всех нас, кто любит футбол, и, прежде всего, небо Лео Месси.

Скажу как человек, который играл с Диего Армандо Марадоной: никогда не думал, что скажу это, но два Марадоны – это Месси. Настолько он хорош», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании в эфире El Chiringuito.

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