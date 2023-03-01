Кроос о победе Месси на The Best: «Это не стало неожиданностью. ЧМ играет важную роль в такой год – там Лео был заметен»
Тони Кроос высказался о присуждении Лионелю Месси премии лучшему игроку года.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил от ФИФА приз The Best лучшему футболисту прошедшего года.
«В такой год, как этот, когда проходит чемпионат мира, этот турнир всегда играет важную роль, когда дело доходит до наград. Там [на ЧМ] он заметным игроком.
Так что это не стало неожиданностью», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
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Мнение местных гельков весомее.
Они вроде даже движение ГЛМ собираются организовать, а то обижают их часто.
В итоге Месси с 1/4 по финал воткнул аж 5 важнейших пенальти (включая серию), требующих ментальной стойкости. ПЯТЬ - это целая серия по сути, и он все их забил. Вы представляете? Он их все забил, а тому же Баджо или Бекхэму по сей день припоминают один-два не забитых пенальти) Уверен и Криш не вытянул бы такое давление, плей-офф ЧМ далеко не его конёк все-таки.
А стоп, Алаба тоже.
Хотя и Модрич желал Месси победу на ЧМ22.
Так он высказывался и по поводу Месси, и по поводу Суперлиги. И оправдываться, в отличие от Алабы, вряд ли будет.
И не только из-за времени проведения..
Я 20 с лишним лет смотрю футбол.. И хоть я не поклонник гения Месси, но всегда признавал его величие..
Но то что Лео вытворял в Катаре, это немыслимо.. Просто величайший перфоманс на ЧМ. Как он хладнокровно исполнял пенальти.. Ему противостояли лучшие киперы человечества, а он как одинокий стрелок на Диком Западе.. Гангфайтер Билл Хикок.. Просто не оставлял им шансов.. 6 выстрелов.. 6 пенальти.. И выжить удалось только одному..
Я как болельщик Реала должен возмущаться награде зе Бест.. Но нет, ни на секунду не сомневался в справедливости награды Лео.
Более того, я ратую всеми руками за то, что Лео забрал следующий ЗМ.. Даже если в этом сезоне условный Мбаппе или Хвича забьют в финале ЛЧ 7-8 голов и оформят 50+50 по гп..
Кроос абсолютно прав..
Ибо два месяца назад Лео просто переписал свое наследие.. Вся его карьера разделилась на до и после.. Пик Лео - ЧМ в Катаре.. Эстетическое наслаждение от исполнения пенальти..