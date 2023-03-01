Кроос о победе Месси на The Best: «Это не стало неожиданностью. ЧМ играет важную роль в такой год – там Лео был заметен»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Тони Кроос ЧМ-2022 The Best Футбол

Тони Кроос высказался о присуждении Лионелю Месси премии лучшему игроку года.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил от ФИФА приз The Best лучшему футболисту прошедшего года. 

«В такой год, как этот, когда проходит чемпионат мира, этот турнир всегда играет важную роль, когда дело доходит до наград. Там [на ЧМ] он заметным игроком.

Так что это не стало неожиданностью», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

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28 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ SayMyName
Тони импонирует тем, что высказывает своё мнение без сильной оглядки на то, чтобы ублажить определённую аудиторию. Так он высказывался и по поводу Месси, и по поводу Суперлиги. И оправдываться, в отличие от Алабы, вряд ли будет.
Вы бы открыли хотя бы новость, а не вырванную из обсуждения фразу. Его брат Феликс не был таким дипломатичным, как Тони, но он как раз высказал то, что думают они обои об "игре" престарелого пешехода в прошлом году.
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Men77
Да кто такой этот Кроос????
Мнение местных гельков весомее.
Они вроде даже движение ГЛМ собираются организовать, а то обижают их часто.
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Real_v_dushe
Феликс Кроос более конкретно высказал позицию братьев и был он абсолютно прав на счёт пиара жадного арга, жаль, что новость кастрирована и не соответствует первоисточнику.
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Real_v_dushe
Ответ Фанат Лионеля Месси
Бомбящего алжирца уже свои одноклубники на место ставят
Феликс Кроос: «Он может быть лучшим игроком на чемпионате мира, но это еще целый год. Я не думал, что он настолько «выдающийся», что должен им быть» - и Тони одобрительно кивнул.
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Goofts
Ответ Фанат Лионеля Месси
Бомбящего алжирца уже свои одноклубники на место ставят
Мне стало жалко всех хейтеров Месси после ЧМ, у них не осталось аргументов, их вера разрушилась, ведь лучше игрока чем Месси не было в истории
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9chymzyxvz
На ЧМ был замечен игрок по имени Лео Месси
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Владимир Маньков
Модрич и Кроос вызывают уважение у болельщиков других команд своей игрой, словами и поступками. Перес нашел Эльдорадо в их лице.
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Raul14
Был заметен, особенно с левыми пенками от шейхов))
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Экспертное мнение
Ответ Хызыр
Как по мне чм расставил все точки над i. Месси брать титулы без арбитров не может. Как в барсе закончился абонемент Негрейру, Месси начал позорно вылетать с лч. На чм случился цирк, не знаю шейхи от проплатили, но было стыдно смотреть как Леонель раз за разом бьет левые пенки с переменным успехом.
Забавно, что Месси на ЧМ отобрал у Роналду даже звание ментально сильного пенальтиста. Помнится, Месси все упрекали, мол, не умеет бить важные пенальти, слаб характером, только сильные духом умеют бить важные пенальти, как нящ Пеняльду! их нужно уметь забивать.

В итоге Месси с 1/4 по финал воткнул аж 5 важнейших пенальти (включая серию), требующих ментальной стойкости. ПЯТЬ - это целая серия по сути, и он все их забил. Вы представляете? Он их все забил, а тому же Баджо или Бекхэму по сей день припоминают один-два не забитых пенальти) Уверен и Криш не вытянул бы такое давление, плей-офф ЧМ далеко не его конёк все-таки.
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
а как он мог забить, если его не было на поле, Бруно отлично пробил:))
Да, Бруно и так весь ЧМ был лучшим игроком сборной Португалии.
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Хызыр
Ответ Игорь Климов
Ну, для тебя финал ЧМ 18.12.22 года, как и для всех кринжебоев, стало слишком большим ударом, крепись)
Я персональный болельщик Месси, просто сил нет больше смотреть на этот позор. Признаю, что без арбитров «гений» Месси куда то пропадает. Я знаю, что если бы не левые пенки, то арги бы с треском вылетели, но лучше так, чем позор на глазах у всего мира
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Jovid Mirzoev
Ну вот сам Кросс это говорит а тут у большинства бомбить...
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Игорь Климов
Ответ Хызыр
Как по мне чм расставил все точки над i. Месси брать титулы без арбитров не может. Как в барсе закончился абонемент Негрейру, Месси начал позорно вылетать с лч. На чм случился цирк, не знаю шейхи от проплатили, но было стыдно смотреть как Леонель раз за разом бьет левые пенки с переменным успехом.
Ну, для тебя финал ЧМ 18.12.22 года, как и для всех кринжебоев, стало слишком большим ударом, крепись)
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Arthurino
Ответ dr. cage
Не знаю как для вас всех пацаны, а для меня ЧМ в Катаре знаковый.. И не только из-за времени проведения.. Я 20 с лишним лет смотрю футбол.. И хоть я не поклонник гения Месси, но всегда признавал его величие.. Но то что Лео вытворял в Катаре, это немыслимо.. Просто величайший перфоманс на ЧМ. Как он хладнокровно исполнял пенальти.. Ему противостояли лучшие киперы человечества, а он как одинокий стрелок на Диком Западе.. Гангфайтер Билл Хикок.. Просто не оставлял им шансов.. 6 выстрелов.. 6 пенальти.. И выжить удалось только одному.. Я как болельщик Реала должен возмущаться награде зе Бест.. Но нет, ни на секунду не сомневался в справедливости награды Лео. Более того, я ратую всеми руками за то, что Лео забрал следующий ЗМ.. Даже если в этом сезоне условный Мбаппе или Хвича забьют в финале ЛЧ 7-8 голов и оформят 50+50 по гп.. Кроос абсолютно прав.. Ибо два месяца назад Лео просто переписал свое наследие.. Вся его карьера разделилась на до и после.. Пик Лео - ЧМ в Катаре.. Эстетическое наслаждение от исполнения пенальти..
Ходят слухи, что Щенсны даже хочет книгу на 900 страниц написать по мотивам взятого пенальти от гения. Хорошо, что ты пришел к осознанию! Аминь, брат! Скоро ты будешь принят в наш культ, с тобой свяжется наш главный миссионер Игорь Климов
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Спортик161
Ну хоть Кроос адекватен , остальные достали ныть .
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Айлин 1990
Неужели , единственный адекват в Реала???
А стоп, Алаба тоже.
Хотя и Модрич желал Месси победу на ЧМ22.
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Хызыр
Как по мне чм расставил все точки над i. Месси брать титулы без арбитров не может. Как в барсе закончился абонемент Негрейру, Месси начал позорно вылетать с лч. На чм случился цирк, не знаю шейхи от проплатили, но было стыдно смотреть как Леонель раз за разом бьет левые пенки с переменным успехом.
+3
-4
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cektor
болельшики реала - Кросс аут ..))
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SayMyName
Тони импонирует тем, что высказывает своё мнение без сильной оглядки на то, чтобы ублажить определённую аудиторию.
Так он высказывался и по поводу Месси, и по поводу Суперлиги. И оправдываться, в отличие от Алабы, вряд ли будет.
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Бухгалтер2021
Кросс кстати тоже заслужил золотой мяч
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Moe Joe
похоже и ему придётся оправдываться перед болельщиками Реала
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dr. cage
Не знаю как для вас всех пацаны, а для меня ЧМ в Катаре знаковый..

И не только из-за времени проведения..

Я 20 с лишним лет смотрю футбол.. И хоть я не поклонник гения Месси, но всегда признавал его величие..
Но то что Лео вытворял в Катаре, это немыслимо.. Просто величайший перфоманс на ЧМ. Как он хладнокровно исполнял пенальти.. Ему противостояли лучшие киперы человечества, а он как одинокий стрелок на Диком Западе.. Гангфайтер Билл Хикок.. Просто не оставлял им шансов.. 6 выстрелов.. 6 пенальти.. И выжить удалось только одному..

Я как болельщик Реала должен возмущаться награде зе Бест.. Но нет, ни на секунду не сомневался в справедливости награды Лео.
Более того, я ратую всеми руками за то, что Лео забрал следующий ЗМ.. Даже если в этом сезоне условный Мбаппе или Хвича забьют в финале ЛЧ 7-8 голов и оформят 50+50 по гп..
Кроос абсолютно прав..

Ибо два месяца назад Лео просто переписал свое наследие.. Вся его карьера разделилась на до и после.. Пик Лео - ЧМ в Катаре.. Эстетическое наслаждение от исполнения пенальти..
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-4
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S H A R K
Ответ ConorNite
Не согласен с Тони. Месси был заметен не из-за своей игры, а из-за своего имени. А учитывать лишь победу на ЧМ без других достижений - кощунство. Награда незаслуженная
Ну заплачь
+4
-2
+2
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Фанат Лионеля Месси
Бомбящего алжирца уже свои одноклубники на место ставят
+27
-7
+20
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Игорь Климов
Тони Кроос как обычно адекватно и объективно ответил на вопрос, признавая заслуженное получение Лео Месси The Best, респект!
+2
-3
-1
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