Кроос о победе Месси на The Best: «Это не стало неожиданностью. ЧМ играет важную роль в такой год – там Лео был заметен»

высказался о присуждении Лионелю Месси премии лучшему игроку года.

Нападающий « » и сборной получил от ФИФА приз лучшему футболисту прошедшего года.

«В такой год, как этот, когда проходит чемпионат мира, этот турнир всегда играет важную роль, когда дело доходит до наград. Там [на ЧМ] он заметным игроком.

Так что это не стало неожиданностью», – сказал полузащитник « » в подкасте Einfach mal Luppen.

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