Журавель об интервью Дзюбы: «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее»

высказался о скандальном интервью Артема Дзюбы.

«Мы-то с вами думали, что уже все о Дзюбе знаем. Но Нобель [ ] смог это опровергнуть.

С одной стороны, здорово, что Артему на любую тему есть что сказать. Думаю, если бы Нобель дошел до темы альтернативных источников электроэнергии, Дзюба и тут задвинул бы длинный спич.

Но, честно говоря, лучше бы я не знакомился с мыслями Дзюбы на все поднятые темы. Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства.

Существовавший до этого интервью образ , хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы