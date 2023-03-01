Журавель об интервью Дзюбы: «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее»
Тимур Журавель высказался о скандальном интервью Артема Дзюбы.
«Мы-то с вами думали, что уже все о Дзюбе знаем. Но Нобель [Арустамян] смог это опровергнуть.
С одной стороны, здорово, что Артему на любую тему есть что сказать. Думаю, если бы Нобель дошел до темы альтернативных источников электроэнергии, Дзюба и тут задвинул бы длинный спич.
Но, честно говоря, лучше бы я не знакомился с мыслями Дзюбы на все поднятые темы. Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства.
Существовавший до этого интервью образ Артема Дзюбы, хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».
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🤡 И остался
Хоспаде. Вот какой-то короткий комментарий если Дзюба даёт, то можно ещё подумать иногда, что просто специфичный чувак, со своими какими-то взглядами.
Большой же спич его, где успевает разогнаться с мыслями, эмоциями - это мрак, просто дурачок.
Это какой другой образ? Дзюба всегда был таким чудаком на букву М, нисколько он не меняется
Из этих характеристик Дзюба не поймет ни одной
Ну, что делать. Просто не читать его интервью. Он их всё равно будет раздавать ... attention whore