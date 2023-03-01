Журавель об интервью Дзюбы: «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Тимур Журавель Нобель Арустамян Футбол

Тимур Журавель высказался о скандальном интервью Артема Дзюбы.

«Мы-то с вами думали, что уже все о Дзюбе знаем. Но Нобель [Арустамян] смог это опровергнуть.

С одной стороны, здорово, что Артему на любую тему есть что сказать. Думаю, если бы Нобель дошел до темы альтернативных источников электроэнергии, Дзюба и тут задвинул бы длинный спич.

Но, честно говоря, лучше бы я не знакомился с мыслями Дзюбы на все поднятые темы. Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства.

Существовавший до этого интервью образ Артема Дзюбы, хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».

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26 комментариев

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alexsem69
Ответ hooligans1936@yandex.ru
А как же поддержать героя чм 2018?
Стас поддержит 😆
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Леван Мкртчян
Ответ Guillermo
Они всерьёз обсуждают недалёкого футболиста? Тоже мне Львы Толстые собрались
Вы про "далёких" Журавеля и Терюшкова?
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Kit244098
Дзюбаний своим словесным поносом себе врагов наплодил немеренно. Будут теперь жабы иметь гадюку))
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Ко-ко-джамбо
В мире есть уникальный человек который добился совершенно уникального достижения выиграв 4 раза Лигу Европы, имя этого человека - Унаи Эмери, благодаря ему мы так же узнали о существовании 🤡 Дзюбы.
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mr kovalsky
рад за спортса, теперь мнение каждого более менее популярного чела будут выкладывать и крутить трафик
0
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Ко-ко-джамбо
Дзюба был 🤡
🤡 И остался
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An Kr
Ответ Ебздрогыч
Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства. Из этих характеристик Дзюба не поймет ни одной
Ты то понял?
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An Kr
Это Журавель у нас мерила?🤣
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The world champion 1998
Ответ The world champion 1998
Бинго
Хотя, кто знает? Может чел просто в глубоком запое?
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Геннадий Тёкин
А он что ожидал что то другое от Дзюбы?
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Ilya Bobrin
Смотрел как-раз в пол глаза...
Хоспаде. Вот какой-то короткий комментарий если Дзюба даёт, то можно ещё подумать иногда, что просто специфичный чувак, со своими какими-то взглядами.
Большой же спич его, где успевает разогнаться с мыслями, эмоциями - это мрак, просто дурачок.
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KOT_B_yHTAX
Ну данное интервью это уже как окончательный приговор своей репутации. Словно последний гвоздик в гроб
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hooligans1936@yandex.ru
Ответ alexsem69
Слушал его интервью и порой было стыдно. Что он несёт!((
А как же поддержать героя чм 2018?
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Старый дед-пердун
Какой нафиг образ противоречивей? С ним стало понятно после матча Люксембурга, когда его обижали фанаты, а их за это в каталажку отводили… противоречивый, блин… Он нарцисс и эгоист, живущий в своём мире
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Сергей Логинов
Существовавший до этого интервью образ Артема Дзюбы, хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».

Это какой другой образ? Дзюба всегда был таким чудаком на букву М, нисколько он не меняется
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hooligans1936@yandex.ru
Дзюба думает многие его не любят из-за Джано оноидзе , но все его ненавидят из-за внутреннего говнеца
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alexsem69
Слушал его интервью и порой было стыдно. Что он несёт!((
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The world champion 1998
Бинго
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Ебздрогыч
Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства.

Из этих характеристик Дзюба не поймет ни одной
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kin
Не в бровь, а в глаз Журавель засветил
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Pelerin
В целом футболисты не самые образованные и воспитанные люди. Не говоря об уме, который им без надобности. А игрочишка даже на среднем футбольном фоне - хулиган.

Ну, что делать. Просто не читать его интервью. Он их всё равно будет раздавать ... attention whore
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CriminalJoint62
Два говна в очередной раз
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Товарищ Наркотик
Он всегда был немного быдловатым, но четвертьфинал ЧМ ему башню снёс будь здоров
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Гамарджоба Генацвале
Журавелю просто завидно, что Дзюба не ему дал интервью.
+1
-4
-3
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Guillermo
Они всерьёз обсуждают недалёкого футболиста? Тоже мне Львы Толстые собрались
+9
-2
+7
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