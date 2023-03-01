Дзюба о политике: «Придут большие люди к соглашениям, все вернется в свое русло. Все будут знать, что Россия – лучшая держава»
Артем Дзюба считает, что отношения между Россией и другими странами наладятся.
– Как считаешь, может при нашей жизни повториться момент радости, как на ЧМ-2018?
– Я искренне верю в это, что да.
– Что должно случиться для этого?
– Придут большие люди к соглашениям. Все обсудят, и все, что должно произойти правильно для нас, особенно для нашей страны, для безопасности, когда это все восстановится, все вернется в свое русло. Нескоро это произойдет, наверное, но, надеюсь, зацепим.
И проведут турнир огромный – неважно, по футболу или Олимпиаду в России. Спорт же всегда сближал. По крайней мере, посыл такой был. Будет такое событие спортивное, где приедут все страны и увидят, насколько наша страна дружелюбная.
Русский – это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, мы бываем угрюмыми в большинстве случаев. Но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют. На чемпионате мира же увидели, какая была широта. Все до сих пор вспоминают.
Это придет. Всему свое время. Все будут знать, что Россия – самая лучшая держава, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Не предполагал, что Дзюба настолько неуклюж в мыслях.
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Для распилов и откатов. Единственная страна где чиновник за 5 лет может стать миллиардером. Единственная страна где продукты и товары дорожают следом за повышением курса валюты, но не дешевеют при падении доллара и евро, но снова дорожают при новом росте $ ..и опять не дешевеют при его падении. Единственная страна где бензин дорожает :1. при росте мировых цен на нефть 2.при падении мировых цен.3. при стабильной мировой цене на нефть.
так подлизнуть, с таким заглотом - это сильно, Дрочиньо)
Скорее всего у него достаточно недвижимости за рубежом, в ненавистной европе или даже штатах, просто оформлено на родственников/друзей и тд)
Да и сомневаюсь, что основную часть газпромовских денег он хранит в Газпромбанке. Скорее всего где-нибудь в тихой швейцарии