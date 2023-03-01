Дзюба о политике: «Придут большие люди к соглашениям, все вернется в свое русло. Все будут знать, что Россия – лучшая держава»

Артем Дзюба считает, что отношения между Россией и другими странами наладятся.

– Как считаешь, может при нашей жизни повториться момент радости, как на ЧМ-2018?

– Я искренне верю в это, что да.

– Что должно случиться для этого?

– Придут большие люди к соглашениям. Все обсудят, и все, что должно произойти правильно для нас, особенно для нашей страны, для безопасности, когда это все восстановится, все вернется в свое русло. Нескоро это произойдет, наверное, но, надеюсь, зацепим.

И проведут турнир огромный – неважно, по футболу или Олимпиаду в России. Спорт же всегда сближал. По крайней мере, посыл такой был. Будет такое событие спортивное, где приедут все страны и увидят, насколько наша страна дружелюбная.

Русский – это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, мы бываем угрюмыми в большинстве случаев. Но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют. На чемпионате мира же увидели, какая была широта. Все до сих пор вспоминают.

Это придет. Всему свое время. Все будут знать, что Россия – самая лучшая держава, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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