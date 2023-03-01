Дзюба о политике: «Придут большие люди к соглашениям, все вернется в свое русло. Все будут знать, что Россия – лучшая держава»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ЧМ-2018 FIFA Нобель Арустамян Политика Футбол

Артем Дзюба считает, что отношения между Россией и другими странами наладятся. 

– Как считаешь, может при нашей жизни повториться момент радости, как на ЧМ-2018?

– Я искренне верю в это, что да.

– Что должно случиться для этого?

– Придут большие люди к соглашениям. Все обсудят, и все, что должно произойти правильно для нас, особенно для нашей страны, для безопасности, когда это все восстановится, все вернется в свое русло. Нескоро это произойдет, наверное, но, надеюсь, зацепим.

И проведут турнир огромный – неважно, по футболу или Олимпиаду в России. Спорт же всегда сближал. По крайней мере, посыл такой был. Будет такое событие спортивное, где приедут все страны и увидят, насколько наша страна дружелюбная.

Русский – это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, мы бываем угрюмыми в большинстве случаев. Но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют. На чемпионате мира же увидели, какая была широта. Все до сих пор вспоминают.

Это придет. Всему свое время. Все будут знать, что Россия – самая лучшая держава, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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92 комментария

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S-V-D
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Почему люди бегут из самой лучшей из мировых держав?
Это из Украины?
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BananaMama
Ответ Artuom Batishev
Почему люди так ориентированы на меньшинство? Уехали ведь меньше 1% населения. Почему мы ориентируемся на этот 1%, а не на 99% населения всетакже живущих в стране? Почему правы именно этот 1%, а остальные 99% не правы?
Ну вот и Запад решил перестать наконец ориентироваться на 1% мировой экономики и его оторванные от реальности хотелки. Все справедливо, почему прав именно этот 1%, а остальные ну пусть даже не 99% (ну даже откинем Китай и Индию, хотя они вторичные санкции вполне себе соблюдаем), но точно больше 60% - не правы?
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Старый Сухи
Не пойму, то ли он реально с головой не дружит и все свободое время смотрит первый и российский каналы по телеку, то ли в думу рвется, то ли включает полного придурка просто для прикола. Но скорее всего первое.
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Сулаквелидзе
Ответ CriminalJoint62
Дзюбе надо было в Химки
и Барсика снова ))
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Jan T
И проведут турнир огромный – неважно, по футболу или Олимпиаду в России.

Не предполагал, что Дзюба настолько неуклюж в мыслях.
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Pol Belov
Ответ distempertt
Потому что у >90% населения нет возможности свалить с этого "Мордора"
и поэтому они поддерживают вовсю этот самый Мордор? оригинально...
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Ram G
К тому времени в Гааге будешь рассказывать о державности, в лучшем случае, в худшем на столбе висеть.
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zhukas58
Поглядите что эти добряки с Бахмутом сделали
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RembaXXX
Как вчера Назаров сказал, никто из них полиграф на лояльность к власти не пройдет. Никто не верит в то, что говорят, этим они еще более омерзительны, чем ура патриоты, которые просто глупые.
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&_Bishep_&
лучшая держава»
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Для распилов и откатов. Единственная страна где чиновник за 5 лет может стать миллиардером. Единственная страна где продукты и товары дорожают следом за повышением курса валюты, но не дешевеют при падении доллара и евро, но снова дорожают при новом росте $ ..и опять не дешевеют при его падении. Единственная страна где бензин дорожает :1. при росте мировых цен на нефть 2.при падении мировых цен.3. при стабильной мировой цене на нефть.
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Ержан Урманбаев-Габдуллин
Ахинею гонит Дзюба.
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Александр Кудрявцев
Ответ Spartakus1984
Если Дзюба такой патриот,почему не идёт на СВО??
Ну да пригодился бы автоматы то чистить
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Alesha_451
Да, дружелюбные. И к своим, и, что особенно заметно, к чужим. Да.
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OldRedWhite
Ответ алексей любовь
Кучера поумнее даже
Он за кого играет ?
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distempertt
Ответ Artuom Batishev
Почему люди так ориентированы на меньшинство? Уехали ведь меньше 1% населения. Почему мы ориентируемся на этот 1%, а не на 99% населения всетакже живущих в стране? Почему правы именно этот 1%, а остальные 99% не правы?
Потому что у >90% населения нет возможности свалить с этого "Мордора"
+4
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Александр Суходолов
Да уж тебе рукой больше идёт работать, чем языком молотить
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ilmir84
Ответ QWertY
«Стоит ли нагородить горы покойников, наплодить вдов, сирот, калек, пустить прахом, по ветру труд десятков поколений, чтоб потом всё равно сесть и договориться?» не мои слова)
генерал Лебедь все в точку сказал, если бы он дожил до СВО-либо посадили, либо устранили бы за такую позицию
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Red Line
оказывается, Артёмка может не только руками работать, но и языком)
так подлизнуть, с таким заглотом - это сильно, Дрочиньо)
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distempertt
Дзюба- это собирательный образ ура-патриота.
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ilmir84
Ответ Камбоджа Иванов
Один не самый умный футболист наговорил разного, а желчь в комментариях спортса льётся уже пол дня. И самое смешное, что 90% комментаторов были бы такими же, если дорвались до подобных денег и уровня жизни. Обе стороны этой ахинеи достойны друг друга. Надеюсь, через годика так 3 он попадёт в ГД и будет писать для этих комментаторов законы.
такие как он не пишут. такие только нужную кнопку за принятие умеют нажимать. в госдуме от силы 5-7% ,понимающих суть законов, людей. остальные это кнопкодавы, ковыряющие в носу все заседания
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Игорь Новиков
Ответ ilmir84
это немцы в 30-е дрочили на своего фюрера, когда Германия катком подмяла всю Европу и его возвысили до небес. только вот с поражением в 1945г многие ярые и просто обычные фюрерофилы либо свихнулись, либо покончили жизнь самоубийством, не приняв поражение страны в той войне. с тех пор 99% немцев явно не горят желанием пройти через такие круги позора и унижения. а пропаганда уверяет что как раз таки наоборот. и вот такие дзюбы с промытыми мозгами(точнее говном вместо них) орут о крестовом походе запада
О том и речь. Россиян, очевидно, ждёт тот же процесс.
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Пугливый Кот
Ответ Артур Сергеевич
Артем Дзюба: вставил иранцу, вставит и американцу!
Все, это победа))
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ilmir84
Ответ Игорь Новиков
Немцы тоже были уверены в 30-40-х, что их страна - лучшая держава. Нет лучших стран и народов. Есть хорошие люди и не очень.
это немцы в 30-е дрочили на своего фюрера, когда Германия катком подмяла всю Европу и его возвысили до небес. только вот с поражением в 1945г многие ярые и просто обычные фюрерофилы либо свихнулись, либо покончили жизнь самоубийством, не приняв поражение страны в той войне. с тех пор 99% немцев явно не горят желанием пройти через такие круги позора и унижения. а пропаганда уверяет что как раз таки наоборот. и вот такие дзюбы с промытыми мозгами(точнее говном вместо них) орут о крестовом походе запада
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воен
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Почему люди бегут из самой лучшей из мировых держав?
Любой патриот ответит, даже не задумываясь: потому что западная пропаганда работает.
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LaffyTaffy
Только вот я очень сомневаюсь, что Дзюба держит все яйца в одной корзине))
Скорее всего у него достаточно недвижимости за рубежом, в ненавистной европе или даже штатах, просто оформлено на родственников/друзей и тд)
Да и сомневаюсь, что основную часть газпромовских денег он хранит в Газпромбанке. Скорее всего где-нибудь в тихой швейцарии
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