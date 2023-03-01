«Допускаю, что Дзюбе требуется помощь психиатра. Делает все, чтобы запомниться сказочником, мягко говоря». Малафеев о словах Артема про Захаряна и «Зенит»
Вячеслав Малафеев отреагировал на слова Артема Дзюбы про Арсена Захаряна и «Зенит».
Напомним, нападающий «Локомотива», ранее выступавший за петербуржский клуб, заявил, что Захарян не попал в «Зенит», потому что Малафеева не устраивал агент игрока.
«Что касается высказываний Артема по Захаряну – Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году.
Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо».
В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра.
Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как, мягко говоря, сказочник», – сказал экс-вратарь и бывший заместитель спортивного директора «Зенита».
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