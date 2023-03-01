«Допускаю, что Дзюбе требуется помощь психиатра. Делает все, чтобы запомниться сказочником, мягко говоря». Малафеев о словах Артема про Захаряна и «Зенит»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Вячеслав Малафеев отреагировал на слова Артема Дзюбы про Арсена Захаряна и «Зенит».

Напомним, нападающий «Локомотива», ранее выступавший за петербуржский клуб, заявил, что Захарян не попал в «Зенит», потому что Малафеева не устраивал агент игрока. 

«Что касается высказываний Артема по Захаряну – Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году.

Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо».

В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра.

Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как, мягко говоря, сказочник», – сказал экс-вратарь и бывший заместитель спортивного директора «Зенита». 

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25 комментариев

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Алексей Кожакин
почему психиатра а не психолога?
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Питекантроп
Дзюба это настоящий спартаковец все же, красно-белая душа
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валя_стакан
Заха молодец - послал на три веселых буквы политпроект
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voka25
Ответ Ебздрогыч
Дзюба - сказочный .....
А Малафеев - тот ещё сказочник.
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спокойный
раскрутка боя началась....дрочера-игрочишки Темыча против африканской звезды Славика
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Камбоджа Иванов
Ответ NaviGator
А ты подробности смерти его жены не помнишь, случайно? Почему это ему должно мешать сейчас вызывать психиатра дзюбе по поводу лютого бреда?
Напиши подробности, я отлично помню
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zhukas58
Малафеев весьма адекватно о нем высказался кстати
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Ответ tm5pvbngvj
Дзюба из тех, кто любит, чтоб его постоянно обсуждали. И неважно, говорят о нём хорошее или плохое, ему нравится постоянно быть источником инфоповодов. Может болезнь у него такая 🤷‍♂️
Attention whore
+8
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+7
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Иван Булкин
Ответ tm5pvbngvj
Дзюба из тех, кто любит, чтоб его постоянно обсуждали. И неважно, говорят о нём хорошее или плохое, ему нравится постоянно быть источником инфоповодов. Может болезнь у него такая 🤷‍♂️
Да болезнь, нарцисстическое расстройство называется
+14
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Игорь Колупанов
А он прав,Дзюба хочет остатся в памяти болельщиков ,как футболистом это не реально,а вот скандалами вполне реально
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OldRedWhite
Мы об этом почитай с утра говорим !
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Pitts
не сказочник, а мир-дверь-мяч - так у нас во дворе говорили :)
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Dinamik1
Ну как то Малофееву больше верится.
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NaviGator
Ответ Камбоджа Иванов
Про психиатра говорит чел, который привел домой любовницу чуть ли не на следующий день после смерти жены?
А ты подробности смерти его жены не помнишь, случайно? Почему это ему должно мешать сейчас вызывать психиатра дзюбе по поводу лютого бреда?
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Камбоджа Иванов
Про психиатра говорит чел, который привел домой любовницу чуть ли не на следующий день после смерти жены?
+3
-7
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Саша Казанов
Дзюба легенда! И Славик тоже. А вот по поводу этого вью. Все как обычно, не особо умные футбики высказываются друг против друга.
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Василий Никулин
Ответ Ебздрогыч
Дзюба - сказочный .....
д..чер
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Рома Политов
Вангую к лету Дзюба и с Локомотимовом разосрется
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Мукунку хороший
Где бы не был и не играл дзюба,везде оставил свой гадкий след..
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-2
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tm5pvbngvj
Дзюба из тех, кто любит, чтоб его постоянно обсуждали. И неважно, говорят о нём хорошее или плохое, ему нравится постоянно быть источником инфоповодов. Может болезнь у него такая 🤷‍♂️
+23
-3
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Sevuska
И диагноз поставил , и врача лечащего определил 👍
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lyublyu Costornaya
болтун обычный Дзюба этот и болобол
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Ебздрогыч
Дзюба - сказочный .....
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Злобный Конь
Дзюба большой ребенок. Инфантил.
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Ебздрогыч
Пошла вода горячая!
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