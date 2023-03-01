Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Государственная дума Нобель Арустамян ЛГБТ Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков согласился с высказываниями Артема Дзюбы о традиционных ценностях.

Ранее нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну признался, что выступает за традиционные ценности при подходе к гендерной политике.

«Артем – русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности. То, что происходит на коллективном Западе – пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, различных фриков и душевнобольных, не определившихся с тем, кто он, мужчина или женщина, – это воплощение самых смелых планов мировых сатанистов. Спорт для них стал инструментом реализации этих идей.

Этому находится подтверждение в их различных документах. Это и доклад Еврокомиссии, который называется «На пути к большому гендерному равенству в спорте», где авторов беспокоит мужественность и гетеронормативность, которые ущемляют права неопределившихся спортсменов, причем не с видом спорта, а с половой принадлежностью.

Это и концепция по трансгендерам МОК, которая открыла дорогу этим фрикам в большой спорт, и теперь мы наблюдаем мужчин в женском зачете тяжелой атлетики на прошедших олимпийских играх, трансгендеров в женском фигурном катании, плавании, художественной гимнастики. Разговоры о квотах для фриков – это не фэйки, а их самые смелые ожидания, вспомним слоган олимпиады в Париже – «Широко открытые игры», открыты они как раз для них.

Для реализации этих идей у МОК есть широкая сеть аффилированных национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, через которую будут допускаться на соревнования наряду с нормальными спортсменами различные фрики. Задача у таких действий только одна – это сокращение численности населения.

В России это невозможно и по нашим традициям и устоям, и законодательно. В 2020 году были внесены соответствующие изменения в основной документ страны – Конституцию, – где четко определено, что семья – это союз мужчины и женщины. В ноябре прошлого года подписан Указ Президента об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, им в помощь государственной думой принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ», – сказал депутат Госдумы.

Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»

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51 комментарий

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Kit244098
Рыбак рыбака видит издалека. Терюшкин похоже, что тоже любит лысого погонять на камеру. Надо поискать в интернете))
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Милчик
Ответ Влад Путман
Никто столько о ЛГБТ и трансгендерах не говорит, сколько верхушка России. Странные комплексы.
А вы просто спите и не видите сколько их тут развелось)
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Dandelo_O
Буду искренне переживать за будущее пары Дзюба-терюшков. Пусть у них всё получится
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несахар
Ответ Dexter Dallas
Я вот одного не пойму. Какое им дело до геев и тд. В моем окружении их нет. Мне вообще без разницы что они и где они делают. Почему их так перекашивает о того, что происходит в других странах. В своей нищета и разруха, оптимизация больниц, 30% домохозяйств с туалетами на улице, крупные города находящиеся недалеко от газопроводов топятся дровами и много чего ещё. А этих поголовно волнуют геи в других странах.
ЛГБТ для них просто удобный повод отвлечь внимание граждан от гораздо более важных проблем, только и всего. Мол, у России в этом мире важная миссия. Да, нищета и ухудшающийся уровень жизни, зато типа ведём мировую борьбу против сатанистов.
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Inside 88 LW
Ответ Аталанта расправила плечи
Я бы даже сказал: не все так однозначно! Ещё и мерзнут там наверное без отопления. С вам все понятно, дверь найдёте.
Давай успехов.
Желаю тебе побывать в сказочных странах запада - и проснутся.
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Б81
Дзюба-антипример практически всех ценностей.Если выбирать из наших футболистов, то можно - Игоря Акинфеева.Спокойно живет,показухи нет,тренера не обзывал,деньги не воровал и тд и тд.
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Аталанта расправила плечи
Ответ Inside 88 LW
В Румынии не был. Могу найти в Италии, Болгарии, Хорватии, Боснии, Франции. Не все так радужно. Да и кстати по поводу Румынии - зачем там детдома - если все граждане как правило работают в Италии?
Я бы даже сказал: не все так однозначно! Ещё и мерзнут там наверное без отопления. С вам все понятно, дверь найдёте.
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kritik777
А дзюба точно свое рукаблудство прекрасному полу отправил?😀
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hooligans1936@yandex.ru
Ответ BananaMama
Изменял жене, шарил по карманам в раздевалке, имитировал однополую любовь в раздевалке, делал Джано на камеру - вот это образец традиионных ценностей! Лучше только терюшковский хозяин, который развелся с женой ради молодой гимнастки, настрогал бастардов, регулярно уединяется в тайге с Шойгу и целует в живот маленьких мальчиков
Отборное традиционное 4%
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Тайосич
Особенно что он делал с Азмуном в раздевалке - так поступает только русский человек, который впитал это с молоком матери.
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Дмитрий Агалаков
А что делал с Азмуном в раздевалке большой любитель традиционных ценностей Дзюба?
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Inside 88 LW
Ответ Аталанта расправила плечи
Если ты сейчас сможешь найти в какой-нибудь Румынии 2 детдома, то будешь чувствовать свою моральную правоту? И дословно я написал: «Ни в одном сатанинском государстве Запада столько не видел.» значение слова столько в данном контексте сам сможешь осилить или опять пояснительная бригада требуется?
В Румынии не был.
Могу найти в Италии, Болгарии, Хорватии, Боснии, Франции. Не все так радужно.
Да и кстати по поводу Румынии - зачем там детдома - если все граждане как правило работают в Италии?
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kritik777
Господи, да как таких людей земля носит… это сплошной сюр🤦‍♂️
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Аталанта расправила плечи
Ответ Inside 88 LW
Так в "большинстве"(хотя тоже спорно) или как ты ранее сказал - "Ни в одном"?
Если ты сейчас сможешь найти в какой-нибудь Румынии 2 детдома, то будешь чувствовать свою моральную правоту?

И дословно я написал: «Ни в одном сатанинском государстве Запада столько не видел.» значение слова столько в данном контексте сам сможешь осилить или опять пояснительная бригада требуется?
+3
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+3
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BananaMama
Изменял жене, шарил по карманам в раздевалке, имитировал однополую любовь в раздевалке, делал Джано на камеру - вот это образец традиионных ценностей!
Лучше только терюшковский хозяин, который развелся с женой ради молодой гимнастки, настрогал бастардов, регулярно уединяется в тайге с Шойгу и целует в живот маленьких мальчиков
+6
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+6
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Александр Рыбаков
Депутат подрывает своим отражением в зеркале все законы, и все указы
+1
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Dexter Dallas
Я вот одного не пойму. Какое им дело до геев и тд. В моем окружении их нет. Мне вообще без разницы что они и где они делают. Почему их так перекашивает о того, что происходит в других странах. В своей нищета и разруха, оптимизация больниц, 30% домохозяйств с туалетами на улице, крупные города находящиеся недалеко от газопроводов топятся дровами и много чего ещё. А этих поголовно волнуют геи в других странах.
+7
0
+7
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Inside 88 LW
Ответ Аталанта расправила плечи
Недостоверное? Ты серьезно? Такое понятие, как детдом отсутствует в большинстве стран. Это случаи единичные. По разводам россияния впереди планеты всей. По бродячим животным выйди просто на улицу.
Так в "большинстве"(хотя тоже спорно) или как ты ранее сказал - "Ни в одном"?
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-4
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Аталанта расправила плечи
Ответ Inside 88 LW
Ты выдал недостоверную статистику - меня заинтересовал тот вопрос который я задал. Может твоё сюрреалистическое мнение - по моему вопросу объяснило бы твою логику.
Недостоверное? Ты серьезно? Такое понятие, как детдом отсутствует в большинстве стран. Это случаи единичные. По разводам россияния впереди планеты всей. По бродячим животным выйди просто на улицу.
+4
0
+4
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Serzhique
Кто там в предыдущей новости писал, мол, хватит Дзюбы, давайте Терюшкова? Ну спасибо 😂
+1
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Inside 88 LW
Ответ Аталанта расправила плечи
У тебя скрепы затрещали? Приведён конкретный вопрос в контексте педалируемой повестки традиционных ценностей, а не инфантильное высказывание: «давайте жить, как в Европе».
Ты выдал недостоверную статистику - меня заинтересовал тот вопрос который я задал. Может твоё сюрреалистическое мнение - по моему вопросу объяснило бы твою логику.
0
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-5
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Алексей Ненахов
Видели мы ценности из раздевалки Зенита
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Аталанта расправила плечи
Ответ Inside 88 LW
И почему в странах запада - трава зеленее, небо светлее, солнце ярче?
У тебя скрепы затрещали? Приведён конкретный вопрос в контексте педалируемой повестки традиционных ценностей, а не инфантильное высказывание: «давайте жить, как в Европе».
+5
-1
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Джеймс Дуглас Моррисон
А куда на Спортсе попрятались защитники традиционных ценностей, которые тут ранее кудахтали? Что, не хотите быть в одной команде с Терюшковым, Дзюбой и генералом Матовниковым?
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fbd
Ответ Аталанта расправила плечи
Почему в стране-оплоте традиционных ценностей такое количество разводов, сирот и брошенных домашних животных? Ни в одном сатанинском государстве Запада столько не видел.
Статистика по разводам и сиротам это навязанный сатанинским западом стереотип! Самое главное в традиционным ценностях - как можно громче заявлять о традиционных ценностях. Подтверждать это делом и, соответсвенно, цифрами, необязательно.
+12
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