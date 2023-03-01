Терюшков о словах Дзюбы про традиционные ценности: «Артем – русский человек, впитал это с молоком матери. На Западе идет воплощение самых смелых планов мировых сатанистов»

Роман Терюшков согласился с высказываниями о традиционных ценностях.

Ранее нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну признался, что выступает за традиционные ценности при подходе к гендерной политике.

«Артем – русский человек, который впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности. То, что происходит на коллективном Западе – пропаганда ЛГБТ, трансгендеров, различных фриков и душевнобольных, не определившихся с тем, кто он, мужчина или женщина, – это воплощение самых смелых планов мировых сатанистов. Спорт для них стал инструментом реализации этих идей.

Этому находится подтверждение в их различных документах. Это и доклад Еврокомиссии, который называется «На пути к большому гендерному равенству в спорте», где авторов беспокоит мужественность и гетеронормативность, которые ущемляют права неопределившихся спортсменов, причем не с видом спорта, а с половой принадлежностью.

Это и концепция по трансгендерам МОК, которая открыла дорогу этим фрикам в большой спорт, и теперь мы наблюдаем мужчин в женском зачете тяжелой атлетики на прошедших олимпийских играх, трансгендеров в женском фигурном катании, плавании, художественной гимнастики. Разговоры о квотах для фриков – это не фэйки, а их самые смелые ожидания, вспомним слоган олимпиады в Париже – «Широко открытые игры», открыты они как раз для них.

Для реализации этих идей у МОК есть широкая сеть аффилированных национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, через которую будут допускаться на соревнования наряду с нормальными спортсменами различные фрики. Задача у таких действий только одна – это сокращение численности населения.

В России это невозможно и по нашим традициям и устоям, и законодательно. В 2020 году были внесены соответствующие изменения в основной документ страны – Конституцию, – где четко определено, что семья – это союз мужчины и женщины. В ноябре прошлого года подписан Указ Президента об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, им в помощь государственной думой принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ», – сказал депутат Госдумы.

Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы