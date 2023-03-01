Дзюба об интимном видео: «Кто это не делал, бросьте в меня камень. Один, может, прилетит. Процентов 70-80 мужчин и женщин друг другу это пересылают, но у меня сразу резонанс»

рассказал, как относится к теме своего слитого интимного видео.

– Было много разговоров.

– Дошло до Первого канала. Малахов уже сидел это обсуждал. Я даже не знал, триумф это или фиаско. Больше склонялся, что фиаско. Сидят люди и обсуждают всего тебя. Я не смотрел, просто многие рассказывали. Особенно мама: «Сынок! Тебя у Малахова обсуждают». Я говорю: «Мам, ну вот твои пошли каналы, уже я и туда добрался».

– Реакция родных, семьи, близких. Как ты их успокаивал?

– Они все, конечно, были в шоке. А сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, дрочун мой», «сынок, может, дротики пойдем покидаем», «сын-то у нас дротист». То есть это нормально, я к этому очень легко отношусь.

Для многих это какая-то запретная тема. Я с улыбкой отношусь уже. Первую неделю мне было неприятно, и то если меня кто-то подкольнул бы, это меня никак бы не задело. Это нормально, ты должен быть к этому готовым, это случилось уже. Или ты эту ситуацию принимаешь и идешь дальше, или начинаешь загоняться. К этому я не готов. Да, ребята, это был я, все.

– Оздоев поддержал, команда поддержала и так далее. Но ты на тот момент был героем не только футбольной России. Это был этап после чемпионата мира, тебя все любили. Спонсорские контракты, ощущение человека вне футбола, намного выше. Как с этой стороны это видео повлияло на твою жизнь?

– Да никак не повлияло в целом, я серьезно говорю. Было, конечно, очень неприятно. И все, что произошло, это некрасиво в любом случае, я это прекрасно понимаю. Может у кого-то и поменялось отношение ко мне. Но давайте еще раз: кто это не делал, бросьте в меня камень. Один, может, прилетит.

– Думаешь, на видео это все делали?

– Я думаю, процентов 70-80 мужчин и женщин друг другу это пересылают. Просто если у большинства это выйдет, никто не заметит, а у меня сразу же такой резонанс. Опять же, человек определенного статуса не имеет права, чтобы такие вещи появлялись. С этим тоже согласен полностью, я никак себе оправдания в этом не нахожу.

Но это уже случилось, я просто это прошел с высоко поднятой головой. Не прятался в кусты, не зажимался, – сказал нападающий « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы