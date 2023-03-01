Дзюба об интимном видео: «Кто это не делал, бросьте в меня камень. Один, может, прилетит. Процентов 70-80 мужчин и женщин друг другу это пересылают, но у меня сразу резонанс»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Нобель Арустамян контент Футбол

Артем Дзюба рассказал, как относится к теме своего слитого интимного видео. 

– Было много разговоров.

– Дошло до Первого канала. Малахов уже сидел это обсуждал. Я даже не знал, триумф это или фиаско. Больше склонялся, что фиаско. Сидят люди и обсуждают всего тебя. Я не смотрел, просто многие рассказывали. Особенно мама: «Сынок! Тебя у Малахова обсуждают». Я говорю: «Мам, ну вот твои пошли каналы, уже я и туда добрался».

– Реакция родных, семьи, близких. Как ты их успокаивал?

– Они все, конечно, были в шоке. А сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, дрочун мой», «сынок, может, дротики пойдем покидаем», «сын-то у нас дротист». То есть это нормально, я к этому очень легко отношусь.

Для многих это какая-то запретная тема. Я с улыбкой отношусь уже. Первую неделю мне было неприятно, и то если меня кто-то подкольнул бы, это меня никак бы не задело. Это нормально, ты должен быть к этому готовым, это случилось уже. Или ты эту ситуацию принимаешь и идешь дальше, или начинаешь загоняться. К этому я не готов. Да, ребята, это был я, все.

– Оздоев поддержал, команда поддержала и так далее. Но ты на тот момент был героем не только футбольной России. Это был этап после чемпионата мира, тебя все любили. Спонсорские контракты, ощущение человека вне футбола, намного выше. Как с этой стороны это видео повлияло на твою жизнь?

– Да никак не повлияло в целом, я серьезно говорю. Было, конечно, очень неприятно. И все, что произошло, это некрасиво в любом случае, я это прекрасно понимаю. Может у кого-то и поменялось отношение ко мне. Но давайте еще раз: кто это не делал, бросьте в меня камень. Один, может, прилетит.

– Думаешь, на видео это все делали?

– Я думаю, процентов 70-80 мужчин и женщин друг другу это пересылают. Просто если у большинства это выйдет, никто не заметит, а у меня сразу же такой резонанс. Опять же, человек определенного статуса не имеет права, чтобы такие вещи появлялись. С этим тоже согласен полностью, я никак себе оправдания в этом не нахожу.

Но это уже случилось, я просто это прошел с высоко поднятой головой. Не прятался в кусты, не зажимался, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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160 комментариев

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ɔculpa
Ответ dreamstep
Ну тут спорно, я видимо вхожу в 20 процентов людей которые не дзюбят на камеру, меньшинство(
Короче, ты, как и я, входим в дроч-меньшинства☹️🤝
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Рокко Сиффредди
Ответ kokakoka
Про 70-80% загнул, конечно. Думаю, таких от силы процентов 10,а то и меньше
Нужно голосование на главной. тогда и поймем сколько процентов людей отправляют свои дзюбавидео через соцсети
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pele_kan
Ответ dreamstep
Ну тут спорно, я видимо вхожу в 20 процентов людей которые не дзюбят на камеру, меньшинство(
#ямынедзюба
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Hilo Gir
Гусь ты зюба.
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Verhovn
Лично мне и в голову не приходила мысль чтобы пересылать кому-то такой контент. Видимо я в меньшинстве 😄
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Maksim1302
Ответ dreamstep
Ну тут спорно, я видимо вхожу в 20 процентов людей которые не дзюбят на камеру, меньшинство(
Забавно, что ты уточнил про камеру, а не вообще
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pashajj
Сказочный...
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B@yern
Он сам опять пиарит эту тему.Болван.Просто не позволяй задавать эти вопросы.Всё, база.А так точно войдёт в историю.И нифига не футболистом
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Денис Капитонов
Ответ валя_стакан
Все хватит Дзюбы на сегодня, давайте Терюшкова
Бл. Ну и зачем ты накаркал??

https://www.sports.ru/football/1114941063-teryushkov-o-slovax-dzyuby-pro-tradiczionnye-czennosti-artem-russkij-c.html?sl=1
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Leonid73
«Отморозка», видимо, настолько глубока, что и батю подтянул, и своей коммуникационной забавой-дурью наделил чудовищное количество вменяемых людей. Впрочем, если в пределах его круга обозначенные проценты… А вообще-то, возмутительно, что теребят и реанимируют позорные эпизоды прошлого парня, едущего с ярмарки. Сколько можно?
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Artem Sarapulov
Ответ ЛеваяНогаХалка
А слив видео подобного формата и распространение на всю страну - не трагедия? И кто этот бред лайкает.
Жертвы турецкого замлетрясения: "Мы ничего, все нормально, кто-то умер, кто-то остался без дома, справимся. Об одном переживаем, как же Дзюба справляется со своей трагедией? То, через что прошёл Артёмка ужасно."
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BananaMama
Ответ валя_стакан
Все хватит Дзюбы на сегодня, давайте Терюшкова
Уже!

https://www.sports.ru/football/1114941063-teryushkov-o-slovax-dzyuby-pro-tradiczionnye-czennosti-artem-russkij-c.html
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marchellinos
Для чего такое снимать? Не снимаю интимные вещи и тем более не понимаю, для чего кому-то пересылать?
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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
Меня вот умиляют эти истории - коллеги, друзья поддержали. Поддержали в чем? У него трагедия какая-то случилась? Или поддержали - молодец, продолжай, давай еще!
Оп давай давай Дзюбу на ….. (все фанаты его поддерживают )
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Андрей Федоров
Ответ Ярослав Гордеев
То есть, по его мнению, 80 % людей мастурбирают на камеру и пересылают друг другу? Это шедевральное интервью, конечно, войдет в анналы истории
Эм, там вообще-то про сам процесс, а не на видео.
Ну и да, через день ты наверное перед экраном и делаешь это, только не на запись
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Андрей Федоров
Ответ МТБ
Я не делал. Где мой камень?
Пхаа такие как раз больше всего и наяривают
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Андрей Федоров
Ответ Forte Live
Засыпали ленту даже не чудачеством, а на букву М
Ну ты же тоже пишешь комменты глупые, и ничего
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иван кочубей
аутизм
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Ходор
Думаю скоро на Карпина перекинутся новости
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Forte Live
Засыпали ленту даже не чудачеством, а на букву М
+1
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Егор Дегтярев
Ответ Ебздрогыч
Меня вот умиляют эти истории - коллеги, друзья поддержали. Поддержали в чем? У него трагедия какая-то случилась? Или поддержали - молодец, продолжай, давай еще!
По-вашему поддержка равно одобрение?

Могли, например, сказать: «да ладно, не парься. Ничего страшного!» или что-то в таком духе.
Трагедия - да, случилась)
на всю страну парафинить начали)

И ведь плюсуют же такие комменты…
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charly_54
Ответ dreamstep
Ну тут спорно, я видимо вхожу в 20 процентов людей которые не дзюбят на камеру, меньшинство(
Тут скорее наоборот все, хотя смотря у кого какой круг общения
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Игорь Новиков
Ответ Спартак-лучшая команда России
Шёл бы ты на.....
И вам всего хорошего :)
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Игорь Новиков
Скоро будет.
Шёл бы ты на.....
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-6
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МТБ
Я не делал. Где мой камень?
+6
-1
+5
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