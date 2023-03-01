Валуев о словах Дзюбы: «Долг гражданина – подавать пример отношения к стране и народу»

Теги Локомотив Николай Валуев Артем Дзюба Владимир Путин Нобель Арустамян бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев отреагировал на слова Артема Дзюбы о поддержке Владимира Путина

«Все публичные люди рано или поздно встают перед выбором. Сегодня или завтра им все равно зададут неудобные вопросы.

И если им дорога Родина и родные болельщики, фанаты и почитатели таланта, то им следует подавать пример отношения к своей стране и народу, благодаря которым они стали такими известными.

Это долг гражданина и Человека. Поэтому в каждом таком случае я рад, что так происходит. Соответственно, и за Артема», – сказал Валуев.

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31 комментарий

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Павел Ларичев
Бедна та страна, для жителей которой примером являются Валуев и Дзюба.
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sled
Ответ Spartakus1984
Валуев сам какой пример подает?
Как стариков бить, а потом еще пенсионной реформой добивать
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hiper26
Что ещё может сказать Холуев.
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deimon7.7
Ответ Alexandr Sokolov
Депутат за депутата))) Артемке кресло уже пообещали и пошел по методичке: про Европу без масок, про геев и тп
Это че получает, Тарасов зря майку в Турции засветил) Боюсь Димон такого не переживает 😁
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deimon7.7
Ну прям сцена из звездного десанта. Дзюба - это Джонни Рико, а Валуев - учитель Расчек.
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Алар
Валуев не блещет и путает Родину с Вашим Превосходительством. Дзюба такой же и где-то в интервью армянину, современному последователю партии Дашнакцутюн, сказал, что не общается с жополизами... Или он не знает, что это за слово и какое оно имеет значение))
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hooligans1936@yandex.ru
Артемка все ближе к клубу приближенных
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OlegLawyer
Я вот не хочу быть примером для народа и долга у меня никакого нет
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makar251
вылез самый "умный и смышленый избранник народа "...
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Red Line
фуфельный депутат о фуфельном будущем депутате)
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Marcus-light
Ответ Денис Давыдов
Долг депутата - улучшать уровень жизни и свободы граждан. Как вы с этим справляйтесь, господин валуев?
Он, как тоже гражданин, позаботился о частичке общества в виде себя и своей семьи.
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Red Line
Ответ Денис Давыдов
Долг депутата - улучшать уровень жизни и свободы граждан. Как вы с этим справляйтесь, господин валуев?
он таких слов не знает, о чём ты?)
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Marcus-light
Ответ Spartakus1984
Валуев сам какой пример подает?
Показал, что имея только физическую мощь и литературные знания можно быть невероятно богатым ленивым избранником народа
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Jan T
"...им следует подавать пример отношения к своей стране и народу, ..."

Это не тот ли Валуев у которого недвижимость в Испании? Правда санкции некстати....
Патриотичный отношенец к отчизне...
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DrDro
Видимо пенсионер, которого как-то отбуцкал Валуев неуважительно о народе и Родине высказался.
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Гегенпрессинг Рангника
Дзюба найс пример подал, если твое мнение совпадает с рукастым значит ты неадекват ведь дзюбатор недалекий игрочишка
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Lubitel2
Что за фрики повылазили. Валуев. Монсон. Дзюба.
+1
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tankist231
Ответ atomio
Комментарий удален модератором
Значит ты полюбому пишешь с Украины))
+1
-3
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Alexandr Sokolov
Депутат за депутата))) Артемке кресло уже пообещали и пошел по методичке: про Европу без масок, про геев и тп
+20
-1
+19
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D-eisler@yandex.ru
Ответ atomio
Комментарий удален модератором
а ты откуда пишешь ?
+6
-4
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Spartakus1984
Валуев сам какой пример подает?
+3
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Gagarin Party
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать.
+1
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Пашка Донофф
Долг депутата - продвигать мнение и пожелание народа. Но это Колю не касается
+13
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Денис Давыдов
Долг депутата - улучшать уровень жизни и свободы граждан. Как вы с этим справляйтесь, господин валуев?
+54
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Александр Жердин
А депутатов это не касается? Прямо вижу, как все эти Валуевы грудью закрыли собой амбразуры. Только почему-то сидя в Москве.
+1
0
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