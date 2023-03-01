Дзюба об интимном видео: «Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают. И мужского внимания добавилось, к сожалению. Мулька пошла, что я бисексуал или баловник. Я не ваш, парни!»

рассказал о своей жизни после публикации интимного видео.

– Как видео повлияло на твою жизнь?

– Первое время было очень тяжело и больно. Тут же была игра с «Краснодаром», для меня это был самый тяжелый матч. Привык, что все поддерживают, а тогда «Вираж» стал освистывать во время пенальти. Именно тогда мне стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда играет и борется за чемпионство в такой сложный момент, а вы еще пытаетесь добить человека, то это крайне некрасиво.

Я хоть и не ощущал себя лежачим, но когда ты пытаешься добить лежачего, то было максимальное опустошение. Промелькнула мысль: «Не забью, да и хер с ним». Ваша команда играет! Пофиг на меня, но вы так гудите и свистите. Промахнулся, а в голове: «Да как же так?» А эти на трибунах довольные! Они болели за « » или против? Знаю, что ходила байка – голы Дзюбы не считаем. Тогда все смеялись: «Какое бы место вы тогда заняли?»

Той же ночью мне позвонил : «Тогда я признал в тебе истинную личность и футболиста. Ты должен был сломаться, а выкарабкался». Хотя мне было тогда тяжело, в последующие дни меня не вызвали в сборную, дали паузу, чтобы убрать шумиху. Понимал, что это решение было правильным.

Было неприятно, но потом я стал относится к этому спокойно и смешно. Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Думаешь: «Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот». А они такие: «Ну привет». Тогда точно понимал, что они видели это. Почти все видели! То есть в дальнейшем это добавило мне популярности.

И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но, увы и ах! Я не ваш, парни!

– Ты выяснил, как это видео попало в сеть?

– Я бы не хотел этого касаться. Я все выяснил. Но это пройденный этап для меня. Было и было. Тяжелый момент был. Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально.

– Ты выяснил, разобрался, поговорил с кем надо?

– Да… История об этом уже будет умалчивать. Я сделал все, чтобы меня это не сломало. Даже сделало еще сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался, – рассказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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