Дзюба об интимном видео: «Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают. И мужского внимания добавилось, к сожалению. Мулька пошла, что я бисексуал или баловник. Я не ваш, парни!»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия светская хроника происшествия болельщики брань контент Футбол

Артем Дзюба рассказал о своей жизни после публикации интимного видео. 

– Как видео повлияло на твою жизнь?

– Первое время было очень тяжело и больно. Тут же была игра с «Краснодаром», для меня это был самый тяжелый матч. Привык, что все поддерживают, а тогда «Вираж» стал освистывать во время пенальти. Именно тогда мне стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда играет и борется за чемпионство в такой сложный момент, а вы еще пытаетесь добить человека, то это крайне некрасиво.

Я хоть и не ощущал себя лежачим, но когда ты пытаешься добить лежачего, то было максимальное опустошение. Промелькнула мысль: «Не забью, да и хер с ним». Ваша команда играет! Пофиг на меня, но вы так гудите и свистите. Промахнулся, а в голове: «Да как же так?» А эти на трибунах довольные! Они болели за «Зенит» или против? Знаю, что ходила байка – голы Дзюбы не считаем. Тогда все смеялись: «Какое бы место вы тогда заняли?»

Той же ночью мне позвонил Слуцкий: «Тогда я признал в тебе истинную личность и футболиста. Ты должен был сломаться, а выкарабкался». Хотя мне было тогда тяжело, в последующие дни меня не вызвали в сборную, дали паузу, чтобы убрать шумиху. Понимал, что это решение было правильным.

Было неприятно, но потом я стал относится к этому спокойно и смешно. Идешь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Думаешь: «Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот». А они такие: «Ну привет». Тогда точно понимал, что они видели это. Почти все видели! То есть в дальнейшем это добавило мне популярности.

И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но, увы и ах! Я не ваш, парни!

– Ты выяснил, как это видео попало в сеть?

– Я бы не хотел этого касаться. Я все выяснил. Но это пройденный этап для меня. Было и было. Тяжелый момент был. Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально.

– Ты выяснил, разобрался, поговорил с кем надо?

– Да… История об этом уже будет умалчивать. Я сделал все, чтобы меня это не сломало. Даже сделало еще сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался, – рассказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну. 

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66 комментариев

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Иосиф Сталин
Где-то в Эстонии расстроился один Игорь Новиков
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Mark Renton
Нам то не гони!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Akusra
долboiop, Ты меня называла!..
Дроchильот, ты меня называла!...
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stroozh
Зачем вы пошли в спорт? Чтобы меня запомнили баловником))
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Витольд Бубеный
Ответ compila
стесняюсь спросить, что такое баловник
тот, кто ухаживает за мужчинами без серьёзных намерений, кто склонен к любовным похождениям с Азмуном
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Akusra
долboiop, Ты меня называла!..
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Вячеслав Тотров
Великовозрастный тупой ребенок
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Hvaldimir
Ответ Sevuska
Идет Артём по городу по незнакомой улице И от улыбок девичьих вся улица светла Не обижайтесь девушки но для Артёма главное Чтобы его далекая рука его ждала
надо заменить далекая на любимая
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Dinamik1
Как футболиста дзюбу скоро забудут а как дрочера ни когда.
+3
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Marcus-light
Ответ Red Line
какой же ты тупой всё же, Дзюба) как в твоей голове вообще слова в предложения складываются?) там же только деньги и дрочка)
укладываются про принципу FIFO, очевидно.
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Red Line
Артем, дегенерат и баловник - это разные вещи!))
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atomio
Ответ Eleman SPb
ещё расскажет как видео попало в сеть, этот молчать не умеет
Да тут все понятно. Его тупо слил тот, кому он его послал, вот и всё.
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Red Line
какой же ты тупой всё же, Дзюба) как в твоей голове вообще слова в предложения складываются?) там же только деньги и дрочка)
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Пинающий Достоинства
Ответ Sevuska
Идет Артём по городу по незнакомой улице И от улыбок девичьих вся улица светла Не обижайтесь девушки но для Артёма главное Чтобы его далекая рука его ждала
Пропел, стих ложится))
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ARIGAMI ARIGAMI
Как можно быть не бисексуалом, после того, что ты сотворил с Азмуном?!
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f0rmoceft
Идрочишка
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Сергей Танасийчук
Да удалите же вы это говно !
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Алексей Ненахов
Не для вас его ягодка цвела
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med-a-lion
Ответ PobeditelZ
Надо признать, что Артём - величайший персонаж в нашем футболе, такого даже представить невозможно)
делает мостового одной левой. то есть правой
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MagicWithoutBorders
Дзюба вроде женат, и жена его простила вроде, а тут он в интервью говорит, что «должен раздевать девушек»…
О ней он подумал?
Какой же он тугой 🤔
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Homelender_666
Этот баловник передёрнул русский язык.
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And-Rover
Угар начался с заголовка.
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Zakal
Да тут каждый либерал со спортса мечтает о дзюбе
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Рокко Сиффредди
Ответ Eleman SPb
ещё расскажет как видео попало в сеть, этот молчать не умеет
и так ясно. видео баловник выложил
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Pavel Tyazhev
Баловник? Напоминает фразу из Солдаты Неудачи, а точнее - трейлера фильма Переулок Сатаны: "Благословите меня, святой отец, ибо я шалун".
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