Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Политика Футбол

Артем Дзюба выступает за традиционные ценности при подходе к гендерной политике. 

«Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина. Есть папа и мама. Нет вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько мифических созданий появляется: небинарные личности, еще что-то.

Я тут прочитал от кого-то из актрис: «Я считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Ты сыграла женщину, конечно ты хорошо сыграла! Ты же не мужика играла.

Я горжусь очень сильно тем, что мы это не позволяем. Надеюсь, у нас всегда будет вот это, что в нашей стране мужчина с женщиной, родители – папа и мама.

Вот эти ценности – семья, любовь к детям – самое важное. Не хочу углубляться, но массово то, что происходит в мире, мне очень не нравится. Вот этот весь посыл, то, что сейчас происходит», – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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180 комментариев

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Влад Яшнов
Где то заплакал один Азмун
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Гекдениз Кардениз
Ответ Arthurino
Четверть населения воспитаны в однополых семьях, процент разводов каждый год бьет новые рекорды, гарант на сцене вещает о том, что семья это и есть родина, но сам развелся, скрывает своих дочерей, имеет бастардов и любовниц на стороне, сын главного пропагандиста би и работает моделью в Лондоне. Скрепно👍🏻
слова этого даже не знаю как его назвать , вобшем слова его расходятся с делом ровно на 180 градусов
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Gaiar
Ответ Aleksey Yashin
Артём гордится тем что у женщины не может быть права сделать аборт? 🤦🏼‍♂️
А должна иметь?
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Damien King
Но чемпионство Дзюба праздновал в костюме мифического западного создания Дедпула, а не православного Колобка
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Shanbi
Ответ Arthurino
Четверть населения воспитаны в однополых семьях, процент разводов каждый год бьет новые рекорды, гарант на сцене вещает о том, что семья это и есть родина, но сам развелся, скрывает своих дочерей, имеет бастардов и любовниц на стороне, сын главного пропагандиста би и работает моделью в Лондоне. Скрепно👍🏻
Лично в Вашем окружении много тех, кого вы описали? В моём, к счастью, нет. И у меня статистика от Вашей отличается сильно, выходит.
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dovlet
Есть ощущение, что такие как артем больше разгоняют и рекламируют однополые и небинарные и прочую эту чушь, чем где бы то ни было))) Если читать и смотреть госсми, то крыша быстрее поедем, чем жить в Европе)) В Испании сталкиваюсь с этим реже, чем в россми. Уже похоже на какую-то пропаганду от обратного. В стиле "вот там шоколадка лежит! Она ужасная, настолько ужасная, такая мерзкая, она уничтожит вас. Никому из вас ее нельзя. Слышите? Не вздумайте это пробовать! Хорошо, что я не пробовал и у нас официально везде говорят, что пробовать нельзя"....
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Волк16
какое же Дзюба существо подлое!!! да не нужно ты было никому!!! а теперь Россию он залюбил) как будто раньше не ясно было как к нам весь запад и пендосня относится...ненавижу эту подлую Дзюбу
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Даниил Лапарин
""Вот этот весь посыл, то, что сейчас происходит», – сказал форвард"" Артём, а что происходит? Можешь объяснить? И как думаешь без твоего мнения сколько людей смогли бы сами разобраться в вопросе?
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mihrutkanik
Вы заметили, что все спортсмены начали в запой ругать Европу и нести чушь про то как им тут прекрасно всегда было. Коллективный заказ от какого нибудь института манипулирования сознанием.
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Антиполитпроект
Ответ Артём Назмутдинов
Ну как не приплести СВО в новость про семейные ценности
А че бы и нет. Это не только семейные ценности, но и общечеловеческие. А против этого человечества совершаются военные преступления в Украине под полное одобрение объекта обожания артемки
+1
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Вован Азаров
Артёмка, а как же ручки?
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N-6 AlexanderX
Артем.
- Да
Мария или Владимир?
- Вова
Почему?
- Потому что за Маш не проголосуешь и мандат не оформишь.
Простите?
- Прощаю
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Автомобилист Зажопинск
Ответ BeastI666I
у нас в Забайкальском крае на 1000 браков 900 разводов. Это не просто один из самых больших. Это рекорд для планеты Земля.
это серьезно такая статистика есть?
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ILYA_FCB
Ответ Игорь Маскаев
имеется ввиду семьи без отцов. например мама и бабушка если ребенка вырастили или одна только мать - это уже как однополая семья.. и таких миллионы в РФ
Спасибо, что объяснил
А то я о другом подумал
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pan_admiral
Хорошо хоть соло тешиться никто не запрещает - добавил Артём.
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Vatokatya
Да какое тебе вообще дело до этой актрисы? Бегай, мячик свой пинай и не лезь к другим
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воробей джек
Мракобесие.
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Corde Fidelium
Ответ Кирилл Новокщенов
речь про семьи, где ребёнка воспитывали мама и бабушка
Не надо заднюю включать. Мама бабушка. Он про гомосеков писал и статистику привел.
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иван вербанов
Лицемерный подлиза, очень неприятный тип - Мое мнение
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ЭлектроВеник
Ответ Arthurino
Четверть населения воспитаны в однополых семьях, процент разводов каждый год бьет новые рекорды, гарант на сцене вещает о том, что семья это и есть родина, но сам развелся, скрывает своих дочерей, имеет бастардов и любовниц на стороне, сын главного пропагандиста би и работает моделью в Лондоне. Скрепно👍🏻
ты здоров?
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wRong
Ответ Рокко Сиффредди
где-то всплывала статистика, что в европе с её содомитами и миллионами лгбт кол-во родов на одну женщину > чем в РФ.
Враньё. Есть страны, где коэффициент фертильности чуть больше российского (Ирландия, Финляндия, Исландия, Турция, Черногория) - преимущественно консервативные страны. Есть страны, где меньше российского - Германия, Испания, Италия, Греция, Швейцария.
В среднем по больнице показатели у России и Европы одинаковые - 1,4-1,8 родов на женщину.
А если еще чуть глубже копнуть, то можно узнать, что в таких странах как Германия много рожают турецкие и арабские иммигрантки, которым лгбт-повестка до лампочки. а коренные немки уже не первое десятилетие снижают коэффициент фертильности
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Ганжубасс
Ответ DenSpM
Она и сделала, он просто живучий
Бан за оскорбление
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Игорь Маскаев
Ответ ILYA_FCB
Четверть населения??? Че ты гонишь???
имеется ввиду семьи без отцов. например мама и бабушка если ребенка вырастили или одна только мать - это уже как однополая семья.. и таких миллионы в РФ
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Артем Шелудков
Ответ teddy10
Чем гордились люди в СССР: наши отцы победили нацизм и начали освоение космоса + бесплатное образование и медицина, причем высокого уровня. Чем гордятся люди в РФ сейчас: наши деды победили нацизм и начали освоение космоса + гомофобия и шовинизм (с усиливающимися чертами национализма). Весьма симптоматично
Наши деды победили нацизм, а мы пока не можем. А раз не можешь победить - возглавь)
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Corde Fidelium
Ответ Akhor100
Однополая семья и семья с одним родителем это не одно и то же
Да ему ему это не надо. Лишь бы плюсов накидали.
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