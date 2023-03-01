Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»

выступает за традиционные ценности при подходе к гендерной политике.

«Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина. Есть папа и мама. Нет вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько мифических созданий появляется: небинарные личности, еще что-то.

Я тут прочитал от кого-то из актрис: «Я считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Ты сыграла женщину, конечно ты хорошо сыграла! Ты же не мужика играла.

Я горжусь очень сильно тем, что мы это не позволяем. Надеюсь, у нас всегда будет вот это, что в нашей стране мужчина с женщиной, родители – папа и мама.

Вот эти ценности – семья, любовь к детям – самое важное. Не хочу углубляться, но массово то, что происходит в мире, мне очень не нравится. Вот этот весь посыл, то, что сейчас происходит», – сказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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