Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»
Артем Дзюба выступает за традиционные ценности при подходе к гендерной политике.
«Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина. Есть папа и мама. Нет вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько мифических созданий появляется: небинарные личности, еще что-то.
Я тут прочитал от кого-то из актрис: «Я считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Ты сыграла женщину, конечно ты хорошо сыграла! Ты же не мужика играла.
Я горжусь очень сильно тем, что мы это не позволяем. Надеюсь, у нас всегда будет вот это, что в нашей стране мужчина с женщиной, родители – папа и мама.
Вот эти ценности – семья, любовь к детям – самое важное. Не хочу углубляться, но массово то, что происходит в мире, мне очень не нравится. Вот этот весь посыл, то, что сейчас происходит», – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.
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- Да
Мария или Владимир?
- Вова
Почему?
- Потому что за Маш не проголосуешь и мандат не оформишь.
Простите?
- Прощаю
А то я о другом подумал
В среднем по больнице показатели у России и Европы одинаковые - 1,4-1,8 родов на женщину.
А если еще чуть глубже копнуть, то можно узнать, что в таких странах как Германия много рожают турецкие и арабские иммигрантки, которым лгбт-повестка до лампочки. а коренные немки уже не первое десятилетие снижают коэффициент фертильности