Монсон об интервью Дзюбы Нобелю: «Артем – настоящий мужик»

Теги Локомотив Артем Дзюба Владимир Путин Джефф Монсон Нобель Арустамян Бокс/MMA/UFC

Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну, в котором футболист выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил о нежелании играть в Европе.

«Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее.

Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию.

Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», – сказал Монсон.

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

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43 комментария

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Красная стрела
Вот скажу многим болелам Зенита, вы упорно защищаете своих и вам по фиг на правду в целом. Был Дзюба у вас в команде, вы его обеляли, как могли. Сказал, что Зенит Рио де Жанейро, вы уже его гнобить будете. Любой свой минус, вы пытаетесь переделать в плюс, а если не выходит перевести стрелки на тот же Спартак😁 Это не ко всем фанатам конечно. Но ко многим🤷‍♂️и не с желанием как то обидеть. Просто такое ощущение за эти годы.
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Michael Boldyrev
Монсон Нобелю про Дзюбу.
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grek087
Ответ Marcus-light
То есть пара хороших дел могут перечеркнуть много лет гадостей? Худшие в истории люди начинали с благих дел
А что за гадости от него были замечены? Я может не в курсе, но дрочка на камеру или выбор продолжения своей карьеры сквозь ненависть болельщиков- это не гадости. Что за гадости?!
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Marcus-light
Ответ Красная стрела
Я и не спорю, что с чердаком у него не очень. Но его иногда тут представляют, чуть ли не как абсолютное зло в нашем футболе. И добавлю, хоть он яркий был порой со знаком минус, хорошо что он был. Иначе наш футбол вообще б помер от скуки. Одна серость🤷‍♂️ что на безрыбье и Дзюба…🤷‍♂️
Не зло он – дурачок. Зло у нашего футбола, как и большинства отраслей - менеджмент
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grek087
Ответ Valentin Kompaneytsev
Дзюба создал себе такую репутацию, что ему мало кто верит. У него слова расходятся с делами. Себе Дзюба поможет делом, а не разговорами.
Во всяком случае он пока ничего не открывал в эмиратах в отличии от некоторых других персонажей рос футбола. Их право, могут делать все что захотят, но не нужно было и не нужно в дальнейшем говорить о любви к Родине. У Дзюбы именно тут каких-то расхождений не замечал, а по клубной карьере и непосредственно любви фанатов или не любви- это вообще другой вопрос. Не нужно создавать путаницу
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Красная стрела
Ответ Marcus-light
У любого человека много глупых мыслей в голове. Умного человека отличает то, что он их скрывает от огласки. Глупый бахвальствует прямолинейностью
Я и не спорю, что с чердаком у него не очень. Но его иногда тут представляют, чуть ли не как абсолютное зло в нашем футболе. И добавлю, хоть он яркий был порой со знаком минус, хорошо что он был. Иначе наш футбол вообще б помер от скуки. Одна серость🤷‍♂️ что на безрыбье и Дзюба…🤷‍♂️
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Marcus-light
Ответ Красная стрела
Слушай, ты серьезно думаешь, что люди, которые его хейтят лучше его? Просто у одних всё скрыто, они не публичные, а у него на показ. Причём у него много реально не со зла, а от глупости. А какие он там хорошие дела в жизни делает, мы не знаем. Желтой прессе интересно только желтуху печатать.
У любого человека много глупых мыслей в голове. Умного человека отличает то, что он их скрывает от огласки. Глупый бахвальствует прямолинейностью
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НАВАЛЬНЫЙ
Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ну, завершая карьеру, можно и в патриоты поиграть
Турбопатриоты
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Красная стрела
Ответ Marcus-light
То есть пара хороших дел могут перечеркнуть много лет гадостей? Худшие в истории люди начинали с благих дел
Слушай, ты серьезно думаешь, что люди, которые его хейтят лучше его? Просто у одних всё скрыто, они не публичные, а у него на показ. Причём у него много реально не со зла, а от глупости. А какие он там хорошие дела в жизни делает, мы не знаем. Желтой прессе интересно только желтуху печатать.
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Valentin Kompaneytsev
Дзюба создал себе такую репутацию, что ему мало
кто верит. У него слова расходятся с делами. Себе Дзюба поможет делом, а не разговорами.
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Marcus-light
Ответ Красная стрела
Противоречивая он фигура. Но иногда в его карьере случалось реально хорошее. Как он сборную объединял на том же чм🤷‍♂️ все так орали , радовались с каждого балкона тому успеху. А потом все опять дружно стали поливать. После ЧМ я лично воздерживаюсь от хейта в его сторону. Всё же, в том числе, и его стараниями были эмоции 2018.
То есть пара хороших дел могут перечеркнуть много лет гадостей? Худшие в истории люди начинали с благих дел
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Marcus-light
Какую правду, которая повлияет на его будущее, отстаивает Дзюба? Кому надо, всём подлизал. Унизил всех, с кем больше не будет работать
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Красная стрела
Противоречивая он фигура. Но иногда в его карьере случалось реально хорошее. Как он сборную объединял на том же чм🤷‍♂️ все так орали , радовались с каждого балкона тому успеху. А потом все опять дружно стали поливать. После ЧМ я лично воздерживаюсь от хейта в его сторону. Всё же, в том числе, и его стараниями были эмоции 2018.
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Alexander p.
Настоящий мужик с сильными руками
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Beloded2007
Генерал Матовников: «Артем – настоящий мужик»
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Андрей Самойлов
Ответ Filipp Gorski
Пожалуй зайду сюда через пару минут почитаю угарные комменты
Реально, только и открыл новость, чтоб коменты прочесть)))
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Игорь Новиков
Два настоящих русских мужика. Правда, что-то не помогают стране на фронте.
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Хамыч
Ответ starfallinthesky
Ну раз Артем Дзюба настоящий мужик и так сильно поддерживает действия президента, то он он вместе с другим настоящим мужиком Джеффом Монсоном просто обязан записаться добровольцем на СВО и отправиться на штурм Бахмута, а не языком чесать.
Я вообще не понимаю как они сдерживают себя - да были бы у меня такие убеждения - я бы уже Угледар штурмовал , у меня сосед под 60 лет и тот в какие то добровольцы записался ... а тут спортсмены - патриоты ... но не как не хотят пятую точку путина защищать )
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Kit244098
Клоун клоуну - всегда друг, товарищ и брат))
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Vasily Ivanov
Ответ Filipp Gorski
Пожалуй зайду сюда через пару минут почитаю угарные комменты
Тут тебе цирк что-ле?
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Vasily Ivanov
Монсона , Дзюбу , Арустамяна -под Артемовск .под мудрое и беспристрастное командование музыкантов !
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tankist231
Ответ starfallinthesky
Ну раз Артем Дзюба настоящий мужик и так сильно поддерживает действия президента, то он он вместе с другим настоящим мужиком Джеффом Монсоном просто обязан записаться добровольцем на СВО и отправиться на штурм Бахмута, а не языком чесать.
Ну тогда по твоей логике, если кто не поддерживает, то должны свалить из России до лучших для вас времен(навсегда скорей всего), можете в Украину, в Европу, США, будете настоящими оппозиционерами)))
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Чётко_как_чечётка
Ответ Старый дед-пердун
Да он умственно Дзюба отсталый вот и всё… зачем обсуждать персонажа, который мало того, что умом не блещет, так и всех поливает обильно дерьмом? Дурачок и всё…
А ты тогда кто? И прочитал, и прокомментировал...
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Чётко_как_чечётка
Ответ Filipp Gorski
Пожалуй зайду сюда через пару минут почитаю угарные комменты
За набегут подсосники, Дзюбу не уважают, где-то даже презирают, но непременно читают его интервью и комментируют. Клоуны...
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