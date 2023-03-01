Монсон об интервью Дзюбы Нобелю: «Артем – настоящий мужик»
Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну, в котором футболист выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил о нежелании играть в Европе.
«Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее.
Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию.
Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», – сказал Монсон.
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кто верит. У него слова расходятся с делами. Себе Дзюба поможет делом, а не разговорами.