Монсон об интервью Дзюбы Нобелю: «Артем – настоящий мужик»

Бывший боец ММА Джефф Монсон отреагировал на интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну, в котором футболист выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и заявил о нежелании играть в Европе.

«Артем Дзюба – настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее.

Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию.

Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», – сказал Монсон.

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