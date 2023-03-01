Дзюба не поехал бы играть в Европу из-за ее отношения к России: «Они сняли все маски. Раз вы так, то нам вы и подавно не нужны. Терпеть их не могу»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия высшая лига Турция Адана Демирспор Политика Футбол

Артем Дзюба сказал, что не поехал бы играть в Европу из-за ее отношения к России. 

– К твоим цитатам. «Русская земля – это прям мое». Ты сказал так недавно после ухода из «Аданы». Почему?

– Я всегда это ощущал внутри себя. Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать – в Германию, в Италию… Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – меня не позовут – я бы не поехал.

– Почему?

– Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

Я почувствовал в Турции, что мне не хватает русской речи. Первое, что я сделал, когда приехал в Россию: (изображает глубокий вдох – Sports.ru) «Наконец-то я дома». Прямо все ушло, мне было очень тяжело в Турции, – сказал форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну. 

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86 комментариев

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iden prime
Есди ты такой патриот.ездей на жигулях.пользуйся только дисковым домашним телефон.а то херли.нетпутай дзюба политиков и народ
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Roman Gavrilov
Ответ Batt Monner
Зачем ехать в Европу сражаться и достигать, если можно в России целовать ноги барину и получать за это гешефт. Но у каждого свой уровень самоуважения
Ноги Бариеову*
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Ivan Ivanych
Как бы не патриотничали все эти спортсменишки, но в думе на всех мест не хватит.
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Максим Казаков
Сказал и сел в немецкий авто
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Dimonty
Ответ 4ell
Турция это разве Европа?
Причем тут Европа?
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Влад Сыроежкин
Полюбил Россию за полмиллиона долларов до конца сезона)
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Elkorazon01
А кто тебя туда позовёт?
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tankist231
Ответ Алексей Тарлыков
Интересно, а почему они так стали относиться? Ни с того, ни с сего наверное
А с чего интересно? Ах Украина, а она че в ЕС или НАТО что они так запережевали и к нам так относиться стали, а че к другим так же не относятся плохо, за Сирию, Ливию, Югославию,Палестину, ах ну да, это же другое, там люди второсортные были, а от нас они ещё угрозу почувствовали, вдруг мы их всех захватим, а вот нам их вообще бояться не надо было с их базами вокруг России, они же самые мирные люди на свете, это мы всю планету кошмарим
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nolan_90
Ответ AstaAsta
Заранее открою окно от духоты, но она австралийка))
Все эти пиндосы одним миром мазаны (sarcasm)
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Barsenoga
Ответ AstaAsta
Заранее открою окно от духоты, но она австралийка))
стала Американкой
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Russ Ivan
Дзюбу по кусочкам скармливают школотке, проверенная тактика по накрутке движка...
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Гекдениз Кардениз
-Я к Вам не поеду
-Ок ну ты сам сюда позвонил
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Dmitry Kiselev
Карьерный путь Приемки становится все прозрачнее. До конца чемпионата в Локо номер отбудет и транзитом через эксперты Матч ТВ в депутаты от Единой России махнет.
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мутятя
Ответ Сергей Понурко
Едь в ДНР . Ты под Марьянкой очень нужен
Марьянка это что?
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Буратино55
Ответ Большой Сэми
Какая удобная позиция появилась у Артёмки))) Это не меня не звали, это я сам не хочу. Посмотрели бы на его реакцию, если бы тот же Боэли затеяв очередную авантюру, решил бы купить Дзюбу...
Он сам говорит же что его не позовут
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Растишка
(изображает глубокий blowjob)
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вовочка6762
Когда никуда не берут , то сразу в патриоты приходится записываться !
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Матрос Кот
Что то не видно газовых на ветке. Шесть лет его лизали,а теперь что. Как говорится помер Максим,ну и фиг с ним? Поддержите кумира всего Питера!
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Коля Питерский
Как будто ты нужен в Европе, никак футболист, никак человек не нужен даже в россии, не то что на западе.
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Sanan1908
Кому ты нужен то в Европе ?))) тогда и на отдых, шоппинг и тд , не лети в Европу . Оставайся только в России
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dreamstep
дзюба в лучшие даже годы играл как полено и нафик в таком возрасте в АПЛ уже не нужен был никому.
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Jurgen Klinsmann
парень явно в госдуму метит
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sanek_rabona
Это он резюме для вступления в "партею" на 2 часа записал?
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Александр Тараканов
Мможно всё что угодно говорить , когда железно знаешь, что что ты там никому не нужен!
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Басанг Басангов
Алло это Перес??? Я к тебе не приеду, понял??? Скажи спасибо своим политикам, все до свидания.
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