Дзюба не поехал бы играть в Европу из-за ее отношения к России: «Они сняли все маски. Раз вы так, то нам вы и подавно не нужны. Терпеть их не могу»

сказал, что не поехал бы играть в Европу из-за ее отношения к России.

– К твоим цитатам. «Русская земля – это прям мое». Ты сказал так недавно после ухода из « ». Почему?

– Я всегда это ощущал внутри себя. Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать – в Германию, в Италию… Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – меня не позовут – я бы не поехал.

– Почему?

– Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

Я почувствовал в Турции, что мне не хватает русской речи. Первое, что я сделал, когда приехал в Россию: (изображает глубокий вдох – Sports.ru) «Наконец-то я дома». Прямо все ушло, мне было очень тяжело в Турции, – сказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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