Сперцян о болезни Галицкого: «Мы готовы свое здоровье отдать, лишь бы Сергей Николаевич был здоров. Было больно слышать об этом»

высказался о болезни владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– В твиттере Галицкий довольно часто упоминает тебя. Как ты это воспринимаешь?

– Я горжусь этим.

– А вы в жизни часто с ним контактируете?

– Практически всегда. На тренировках, на играх, очень часто общаемся на разные темы. Он может позвонить. Может и по хорошему поводу позвонить, может и где-то нет. Допустим, я плохо штрафной пробил с «Оренбургом», он может позвонить и поругать.

– Сергей Николаевич приходит к нам в эфир в «Коммент.Шоу» и на всю страну говорит о болезни. Как отреагировала команда тогда? Как вы его поддерживали?

– Когда мы это услышали, не верилось в это вообще. Ходили слухи, но когда сам он об этом сказал, это было больно слышать. Это тяжело, тяжело мне это сказать.

Мы желаем ему только здоровья. Мы готовы свое здоровье отдать, лишь бы Сергей Николаевич был здоров, – сказал хавбек « ».

«В гробу карманов нет». Галицкий прервал молчание: он серьезно болеет и все еще мечтает об 11 воспитанниках

Сперцян готов к Европе – его хотят ПСВ и «Фейеноорд». Мог уехать еще летом, но остался, чтобы помочь «Краснодару»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!