Сперцян об уходе из «Краснодара»: «Пока не думаю. Я еще не вернул клубу то, что он мне дал. Не хочется уходить без трофеев»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Sports.ru Краснодар агенты Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян в интервью Sports.ru заявил, что пока не собирается покидать «Краснодар».

– Читаешь новости о себе?

– Что-то попадается на глаза, но в основном их скидывает семья. Некоторые новости удивляют: я не знаю ни об одном конкретном предложении от европейского клуба. Со мной точно никто не связывался.

– По нашим данным, ты недавно подписал бумаги с агентством CAA Stelar, это подтверждает и профиль на Transfermarkt. Это так?

– Скажем так, с CAA у нас очень хорошие отношения. Года полтора назад ко мне подошел Крыховяк: «У тебя есть агент?» Я ответил, что нет, Гжегож сказал, что через несколько дней со мной свяжутся. Мне написали, мы немного попереписывались с ребятами.

Не так давно узнал, что они вышли на меня после рекомендации Крыховяка – именно он предложил обратить на меня внимание.

– В общении с CAA тебя что-нибудь поразило?

– Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов. Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить.

– Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Краснодара»?

– Не знаю, пока об этом не думаю. Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона.

Когда был маленьким, смотрел Лигу чемпионов, мечтал играть в ней. Когда попал в академию, мечта изменилась: попасть в главную команду «Краснодара» и закончить в ней карьеру.

Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба, – сказал полузащитник «Краснодара».

«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна

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5 комментариев

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Российский пользователь
Кому он нужен?,,,,не кто его не купит из топ-5
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Scrumhalf
Ответ Aleksey Yashin
Трофеев, с учетом сегодняшнего Зенита, можно и не дождаться. Если поступит хорошее предложение, то сполна вернешь клубу то, что он тебе дал
Краснодару как таковому трофеи вообще не светят.
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Tigo_Volchara93
Эдик не переседи!
Успеешь еще с Краснодаром закончить карьеру, а вот поиграть в ЛЧ этот шанс дается 1 раз
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zer
если Краснодар за него 15-20 лямов выручит, то это тоже большое подспорье: этих денег года на два хватит академии работать и новых пацанов растить

поэтому очень радует, что Сперцян с уважением к клубу относится, проект Галицкого заслуживает этого
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Aleksey Yashin
Трофеев, с учетом сегодняшнего Зенита, можно и не дождаться.
Если поступит хорошее предложение, то сполна вернешь клубу то, что он тебе дал
+8
-1
+7
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