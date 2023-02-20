Сперцян общается с агентством CAA. Оно ведет дела Грилиша, Сона, Камавинга, Варана, Комана

общается с одним из крупнейших футбольных агентств мира.

Об этом полузащитник « » рассказал в интервью Sports.ru.

– По нашим данным, ты недавно подписал бумаги с агентством CAA Stelar, это подтверждает и профиль на Transfermarkt. Это так?

– Скажем так, с CAA у нас очень хорошие отношения.

Года полтора назад ко мне подошел Крыховяк: «У тебя есть агент?» Я ответил, что нет, Гжегож сказал, что через несколько дней со мной свяжутся. Мне написали, мы немного попереписывались с ребятами.

Не так давно узнал, что они вышли на меня после рекомендации Крыховяка – именно он предложил обратить на меня внимание.

– В общении с CAA тебя что-нибудь поразило?

– Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов.

Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить, – рассказал Сперцян.

CAA ведет дела 514 игроков, общая трансферная стоимость которых составляет более 875 млн евро.

В число клиентов CAA входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Кингсли Коман («Бавария»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Рафаэль Варан, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Бен Чилуэлл («Челси»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Бремер («Ювентус») и многие другие игроки.

«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна