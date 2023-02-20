Сперцян общается с агентством CAA. Оно ведет дела Грилиша, Сона, Камавинга, Варана, Комана

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар агенты Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян общается с одним из крупнейших футбольных агентств мира.

Об этом полузащитник «Краснодара» рассказал в интервью Sports.ru.

– По нашим данным, ты недавно подписал бумаги с агентством CAA Stelar, это подтверждает и профиль на Transfermarkt. Это так?

– Скажем так, с CAA у нас очень хорошие отношения.

Года полтора назад ко мне подошел Крыховяк: «У тебя есть агент?» Я ответил, что нет, Гжегож сказал, что через несколько дней со мной свяжутся. Мне написали, мы немного попереписывались с ребятами.

Не так давно узнал, что они вышли на меня после рекомендации Крыховяка – именно он предложил обратить на меня внимание.

– В общении с CAA тебя что-нибудь поразило?

– Наверное, уровень профессионализма. Ребята могут создать зум-конференцию: собираемся вшестером, у них есть полный статистический расклад по мне, нарезки игровых эпизодов.

Говорят, что пока мне не хватает действий и точности в финальной трети. И что нужно чаще бить, – рассказал Сперцян.

CAA ведет дела 514 игроков, общая трансферная стоимость которых составляет более 875 млн евро.

В число клиентов CAA входят Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Кингсли Коман («Бавария»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Рафаэль Варан, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Бен Чилуэлл («Челси»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Бремер («Ювентус») и многие другие игроки.

«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна

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7 комментариев

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Ковид 07.10.52
Вот он иноагент и будущий предатель родины...Деньги западным врагам перечисляет, а потом они идут...
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zer
шансы на дорогой переход повышаются
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Marcus-light
Судя по рассказу, агентство действительно выполняет роль агентов. А не как у нас, которые только и помогают, что от полиции отмазать, квартиру купить, да переход оформить.
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Мукунку хороший
А дальше то что.?
+2
-3
-1
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Marat_NJL
Ответ Altyn Asyr
да
https://youtu.be/at7WsOtvAg0
+4
0
+4
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Pertinax Gandi
Ну молодец, что доверился профессионалам, а не здешним "жучкам".
+14
-1
+13
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Altyn Asyr
да
0
-4
-4
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