Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Роман Зобнин видеоповторы Наир Тикнизян Михаил Игнатов Футбол

Главный судья Сергей Иванов засчитал гол «Спартака» «Локомотиву» после просмотра повтора.

На 55-й минуте матча Фонбет Кубка России на краю штрафной площади железнодорожников полузащитник Михаил Игнатов, руками прихватывая защитника Наира Тикнизяна, отобрал у него мяч и отдал голевой пас хавбеку Роману Зобнину.

Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, принял решение засчитать взятие ворот.

Следует отметить, что в первом тайме с помощью ВАР был отменен пенальти в ворота «Спартака», назначенный после контакта Даниила Хлусевича и Антона Миранчука.

«Спартак» – «Локомотив». 2:1 – Зобнин забил, у Игнатова 1+1. Онлайн-трансляция

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134 комментария

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Dr Gonzo
Ответ Сергей Лепехин
Локомотив не наиграл на победу. Вар не отменял пенальти, Иванов его не назначал
Вар не отменял, но от этого ситуация выглядит ещё хуже. То есть Иванов пропускает очевидный фол, вар указывает ему на грубую ошибку и приглашает к монитору, после чего Иванов все равно не исправляет ошибку. То есть это уже не ошибка, а очевидная предвзятость. С забитым после нарушения правил голом история примерно такая же. Локомотив во времена Сухины и сам был не безгрешен, но вот за такое шоу от Иванова его должны отстранить от судейства на всех уровнях пожизненно.
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sergspartak
Вообще странно, раньше только Зеню так тянули. А тут 2 матча и даже как-то не радостно за победы с такими спорными решениями.
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csxcjwks2f
Ответ ed vas
Правила почитать тебе бы. Никто никому, даже псевдо"народным" спартаковцам, не обязан дорогу уступать.
Магистр йода, что ты сейчас написал?)) И при чем тут Спартак? Я отметил и ошибку судьи в пользу Спартака в ситуации с пенальти и правильность гола Спартака. Кстати еще отмечу что перебивка пенальти - хрень полная и ошибка, что бы тебе еще легче стало) А дорогу уступать не надо никому, и при этом адекватным оставаться))
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Владимир Молявин
Просто посмотрите повторы внимательнее.
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Antonio Romangoli
Ответ валя_стакан
Виталий Желтоусов Дата регистрации Возраст 47 Любит Спартак
А ты болельщик Динамо , и что теперь , ты то как к этому матчу относишься, тоже за Спартак болеешь ?
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ed vas
Ответ csxcjwks2f
По твои словам Тикнизян не играл в мяч, соответственно он нарушал правила))) почитай этот пункт правил)
Правила почитать тебе бы. Никто никому, даже псевдо"народным" спартаковцам, не обязан дорогу уступать.
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ivannumber1
Такое себе. Однако, наши футболисты стали как балерины падать при любом контакте. Хотя это футбол, контактный вид спорта, не балет.

По мне, если откинуть клубные пристрастия, то таков и должен быть уровень борьбы - везде, в любом матче. А то реально достали эти 100500 свистков за матч.

И так скорости не большие в РПЛ, а с постоянными свистками игра превращается в лучшее снотворное.
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добрый грек
Похоже, что Казарцев сегодня проверил-проверил и наконец закрыл гештальт.
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ed vas
Ответ Prokuror Prokurorov
Нет оснований не засчитывать гол. Судейка не свистнул в моменте, когда оба игрока боролись, используя руки, значит, дал добро на УФС. Тикнизян схватку проиграл. А посольку дали побороться и пообниматься, оснований свистеть нет.
Чушь. У Тикнизяна никаких объятий, ему и не нужно, вертелся, что не подпустить соперника к мясу, а его по-борцовски бросили. Откровеннее нарушений не бывает.
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Timur Kapkaev
Разве на Миранчуке назначали пенальти? Судья сразу показал "от ворот", а потом уже была проверка ВАР. В итоге его не отменили, а вообще не назначали.
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TheSportNik
Красивый матч, но у Спартака есть недостатки.
Это слабая оборона и Максименко косячит часто, так что у Урала есть шансы, тем более Ганчаренко снял в конце игры кубковой ведущих футболистов, а это означает, что для них важней игра в чемпионате.
Урал должен победить Спартак, но чтобы Безбородова не было на поле.
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vv10
Ответ Давид Agabekyan
Уже в партере борьбу ведут, но Иванову норм. Браво Спартак, новые подписания уже продемонстрировали. С такой игрой от судей есть шанс на чемпионство
кто еще из судей не подписан? деньги есть. иначе команда не полная ))
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Руслан Абакаров
Ответ ДаняЖигулёвск
т.е. игра локомотива это супер? только судья виноват? они в девятером весь матч играли шлюба и пиняев пешеходы
Типо если игра не шла, то ничего страшного, что их топят судьи ? Такая логика у тебя ? 😂
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AERN
Судейка даже в простых ситуациях не шарит. Сразу видна его УО, судит в пользу одной команды.
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ed vas
Ответ Посторонним В
В первом эпизоде конечно никакой пенки не было - борьба в пределах, бедро в бедро, да и то не шибко толкались, по ногам не играл. А вот почему второй гол наш засчитали - честно говоря не понял. Единственное, что могу предположить - Тикинзян играл на четвереньках, укрывая телом мяч сверху. Вроде как в футбол в партере не играют? То есть в партере правила нарушал уже он. Но мне показалось, что Игнатов его подтолкнул перед этим в спину.
Укрывал мяч Тикнизян, в обычном стиле - таких десяток каждый матч, а спартаковец его откровенным борцовский приемом, не скрывая рук, отбросил в сторону. И пенка в первом тайме - безусловная. Спартач даже вытянувшись достать мяч не может, а наотмашь бьёт по колену бьющему Миранчуку.
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vv10
Ответ Max Zhomkov
больше было похоже на дзюдо, нормально он его на ипон уложил
игра в футбол= теперь узаконеное дзюдо. сами понимаете..
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Сергей Молодых
Ответ Dr Gonzo
Я не любитель теорий заговора, но когда две игры подряд между одними и теми же командами решают в пользу одной из них судьи... Это уже не теория. Очевидная предвзятость. Спартак годами если не десятилетиями за счёт активного пиара, толпы ветеранов и сочувствующих журналистов и блогеров устраивает грандиозные истерики по поводу каждого спорного свистка в их сторону, в результате чего получает сверхлояльное судейство. Если бы оно оставалось просто лояльным, это было бы не так страшно, но мы регулярно видим очевидную предвзятость в из пользу. Выглядит очень мерзко. Надеюсь скандал поднимется соответствующий и будет иметь последствия. Если судей двух этих игр надолго отстранят (заслужили), то возможно другие арбитры начнут вести себя хотя бы немного осторожнее и так нарочито помогать "народной" команде уже не будут.
Считаю что просто отстранения недостаточно. Налицо явная предвзятость с очевидной коррупционной состовляющей. Иванов должен быть осуждён за взятку и посажен на нары. Уж в этом случае никак не получится списать на ошибку или невнимательность. Сознательное преступление налицо.
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vv10
Ответ Екн Лор
Фол на Миранчуке в первом тайме - это прям чисто момент с Альваресом из матча с Хорватией. Только тогда Альварес типа прокинул мяч через вратаря, а тут Миранчук наносил удар, это другое!
удар по бьющей ноге Миранчука был. хорошо, или заплетение бьющей ноги, можно так интерпретировать. на скорости. что и помешало последнему произвести точное завершение. какие еще нужны аргументы для назначения 100% пенальти? комментаторы, конечно как ужи вертятся и Экс‑арбитр ФИФА Алексей Николаев даже не знает какие словесные конструкции придумать, чтобы оправдать решение коллег
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Andrey Gubskiy
Ответ sbuivol
В этом году Зенит не будет чемпионом... Это прямое указание Путина, чтоб не злить граждан России... Ему доложили что всем блевать хочется увидев Дюкова и Миллера...
когда ему это мешало? обблюемся все,а зенит все равно будет чемпионом
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GasKonec
Ответ Сергей Тихов
Я худею с судейства!!!!
Я Судею с Худейства. (((
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Алекс Логинов
Ответ Александр Беляков
После такого только бестолковая Зарема будет про судейство для Зенита говорить , это просто позорище
Вольную. борьбу Cпартаку разрешили.Теперь. надо. Разрешить. бокс .Прямой в челюсть и путь к воротам открыт.Браво Иванов!Гнилая душонка ! Алекс.
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Spartak16(region)
Ответ Назар Игорь
Для болельщика Спартака ничего не жалко, тем более у вас большой праздник, героическая победа.
от тебя, немытый, ничего не нужно) иди плачь дальше)
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Ветер
Ответ Назар Игорь
Всë таки Локо молодцы. Играли на равных против команды с одним лишним игроком.
Сами виноваты что подписали Рукаку. Теперь пожинают плоды.
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Назар Игорь
Ответ Spartak16(region)
игорев Назар лучше бы ты побрился, честное слово)))
Для болельщика Спартака ничего не жалко, тем более у вас большой праздник, героическая победа.
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Ветер
Ответ brig_Mercury
Может мне кто-нибудь объяснить мне зачем Тикнизян устроил сальсу или брейк-данс около мяча, а не выбил мяч на угловой? Сам же устроил пожар в простой ситуации.
Расчёт был подставиться и упасть, чтобы Иванов зафиксировал фол. "Надёжный швейцарский план" не сработал.
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