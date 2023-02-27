Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме
Главный судья Сергей Иванов засчитал гол «Спартака» «Локомотиву» после просмотра повтора.
На 55-й минуте матча Фонбет Кубка России на краю штрафной площади железнодорожников полузащитник Михаил Игнатов, руками прихватывая защитника Наира Тикнизяна, отобрал у него мяч и отдал голевой пас хавбеку Роману Зобнину.
Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, принял решение засчитать взятие ворот.
Следует отметить, что в первом тайме с помощью ВАР был отменен пенальти в ворота «Спартака», назначенный после контакта Даниила Хлусевича и Антона Миранчука.
«Спартак» – «Локомотив». 2:1 – Зобнин забил, у Игнатова 1+1. Онлайн-трансляция
По мне, если откинуть клубные пристрастия, то таков и должен быть уровень борьбы - везде, в любом матче. А то реально достали эти 100500 свистков за матч.
И так скорости не большие в РПЛ, а с постоянными свистками игра превращается в лучшее снотворное.
Это слабая оборона и Максименко косячит часто, так что у Урала есть шансы, тем более Ганчаренко снял в конце игры кубковой ведущих футболистов, а это означает, что для них важней игра в чемпионате.
Урал должен победить Спартак, но чтобы Безбородова не было на поле.