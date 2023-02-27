Иванов засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова с Тикнизяном, посмотрев повтор. ВАР отменил пенальти в ворота «Спартака» в 1-м тайме

Главный судья засчитал гол « » « » после просмотра повтора.

На 55-й минуте матча Фонбет Кубка России на краю штрафной площади железнодорожников полузащитник , руками прихватывая защитника Наира Тикнизяна, отобрал у него мяч и отдал голевой пас хавбеку .

Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом и ознакомившись с повтором, принял решение засчитать взятие ворот.

Следует отметить, что в первом тайме с помощью ВАР был отменен пенальти в ворота «Спартака», назначенный после контакта Даниила Хлусевича и Антона Миранчука.

«Спартак» – «Локомотив». 2:1 – Зобнин забил, у Игнатова 1+1. Онлайн-трансляция