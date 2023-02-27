Конти о втором пенальти «Спартака»: «Это опорная рука, за нее не ставят. Так было везде, где я играл»
Херман Конти раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».
В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В компенсированное время арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти, один из которых – за игру рукой Конти в штрафной площади.
– Не доволен ни результатом, ни ходом игры. Надо сосредоточиться на чемпионате. Чтобы вернуть все на свои места. Как по мне, пенальти не было. Это опорная рука, за нее не ставят [пенальти]. Так было везде, где я играл.
– Какие впечатления о футболе в России?
– Очень интенсивная игра, было много прессинга. Надо адаптироваться, пока есть то, что непривычно для меня.
– Как вам судейство в целом?
– У всех своя работа. Все могут ошибаться, – сказал защитник «Локомотива».
Такие пенки только Ракицкому не ставят... реально))
И да это другое. Это не одно и тоже, когда команда ничего не показывает весь матч и побеждает ТОЛЬКО за счёт судеек.
Можете минусить. Плевать.
А тут тело уехало вперёд на паровозе и рука перестала быть опорной, увеличивая объем тела
Тут недавно левников посчитал, что опорная рука отлетела от газона вверх и не поставил пенальти. Потому что дурак
Тут случай не такой безнадёжный, но пролечиться ему следует