Конти о втором пенальти «Спартака»: «Это опорная рука, за нее не ставят. Так было везде, где я играл»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Херман Конти Матч ТВ Футбол

Херман Конти раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В компенсированное время арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти, один из которых – за игру рукой Конти в штрафной площади.

– Не доволен ни результатом, ни ходом игры. Надо сосредоточиться на чемпионате. Чтобы вернуть все на свои места. Как по мне, пенальти не было. Это опорная рука, за нее не ставят [пенальти]. Так было везде, где я играл.

– Какие впечатления о футболе в России?

– Очень интенсивная игра, было много прессинга. Надо адаптироваться, пока есть то, что непривычно для меня.

– Как вам судейство в целом?

– У всех своя работа. Все могут ошибаться, – сказал защитник «Локомотива».

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37 комментариев

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Иван Новиков
Больше всего за работу свистуна переживают покорители волг.
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Артем Киримов
Опорная рука это у дзюбы в видео.а тут рука по гахону волочится в метре от игрокаменяет траекториюувеличивает площадь..с вторым голом,на мой взгляд,ситуация намного интереснее
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buiyan@mail.ru
Ответ Гамарджоба Генацвале
А какая? Он при подкате на неё опирается, какая это рука?
Прочти правила. Опорная рука - когда она находится между телом и землей. Тут у него опора - 5я точка, а рука выставлена в сторону и увеличивает площадь тела. + он акцентированно делает движение рукой назад.
Такие пенки только Ракицкому не ставят... реально))
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Vatikan
Ответ Гамарджоба Генацвале
А какая? Он при подкате на неё опирается, какая это рука?
Он уже на жопе сидел и катился, рука уже не является опорной как в момент приземления, когда только на нее идёт упор
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Vatikan
Рука уже не опорная, посмотри повтор внимательно
А какая? Он при подкате на неё опирается, какая это рука?
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ivannumber1
По факту Спартак наиграл на победу. Объективно. Судья может и не был сегодня идеален, однако Спартак заслужил как победу сегодня, так и в противостоянии.

И да это другое. Это не одно и тоже, когда команда ничего не показывает весь матч и побеждает ТОЛЬКО за счёт судеек.

Можете минусить. Плевать.
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RAMIK
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ему по-быстрому её сломать нужно было или что? Куда нужно было её деть за доли секунды? Твои варианты, давай?
Он её выдвинул в сторону мяча. Он хотел схитрить, но Иванов тут справился. Пора уже наказывать за такие опорные.
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ЕгориЙ
Ответ llolishe
Одно ясно точно-глоры Спартака после этих двух матчей против Локо никогда не должны жаловаться на сомнительные решения судей в пользу Зенита или ЦСКА
Они щас поржут на Конти дружно, а потом мы будем слушать их нытье и то что очередного судью пожизненно надо дисквалифицировать.)
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Леонид Травильников
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: CЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.
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Николай Повалюхин
Вытянутую руку только Ракицкому не судят.
+6
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Vatikan
Ответ Гамарджоба Генацвале
И какой тогда это пенальти? Мяч попал в опорную руку, нет в правилах такого насколько именно сантиметров опорная рука может быть выставлена, потому что это предугадать невозможно. Мяча он уже не видел, потому что укатился вперёд. На затылке глаз ни у кого нет.
Рука уже не опорная, посмотри повтор внимательно
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artpal
Она была опорной до тех пор, пока Конти не вытянул её на два метра назад, прерывая передачу
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Vatikan
Ответ Владимир Молявин
Опорная была в начале момента. При касании мяча с рукой, рука была отставлена в сторону. Это хорошо видно на повторе.
По мне так дело даже не в том, что в сторону отставлена,а то, что она уже не опорная, потому что игрок спокойно сидит на пятой точке и катится уверенно вперёд
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ПАХТАКОР
Скоро рукой будут опираться об воздух и говорить что это не пенальти😂😂
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llolishe
Одно ясно точно-глоры Спартака после этих двух матчей против Локо никогда не должны жаловаться на сомнительные решения судей в пользу Зенита или ЦСКА
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Osodj Djhshs
Ответ Владимир Молявин
Никуда.
То что ее деть некуда было как то отменяет пенальти или что? А если я полечу прямой ногой с дури тебе в голень, играя в мяч, тоже будешь говорить "да ладно, ты же в мяч играл. Ну и что что открытый перелом, деть то тебе некуда ногу было"
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Илнур Кара
Ответ тренер с района
Интересно где это не до защитник играл ? В каких чемпионатах? Чемпионат водокачки? Или кубок местной газеты.
В Бразилии, Аргентине, Мексике, Португалии
+5
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llolishe
Одно ясно точно-глоры Спартака после этих двух матчей против Локо никогда не должны жаловаться на сомнительные решения судей в пользу Зенита или ЦСКА
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Владимир Молявин
Никуда.
И какой тогда это пенальти? Мяч попал в опорную руку, нет в правилах такого насколько именно сантиметров опорная рука может быть выставлена, потому что это предугадать невозможно. Мяча он уже не видел, потому что укатился вперёд. На затылке глаз ни у кого нет.
+4
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VanyaVanya063
Добро пожаловать в Лигу приколов Конти)
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Wiley Fox
Опорная - это когда на неё опирается игро

А тут тело уехало вперёд на паровозе и рука перестала быть опорной, увеличивая объем тела

Тут недавно левников посчитал, что опорная рука отлетела от газона вверх и не поставил пенальти. Потому что дурак

Тут случай не такой безнадёжный, но пролечиться ему следует
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Бременер
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ему по-быстрому её сломать нужно было или что? Куда нужно было её деть за доли секунды? Твои варианты, давай?
Вариант -то единственный - пенальти, остальное - это трёп и проблемы Конти
+3
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тренер с района
Интересно где это не до защитник играл ? В каких чемпионатах? Чемпионат водокачки? Или кубок местной газеты.
+8
-5
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selso99
Привыкай. Здесь у каждого футбольного по 50 исключений, под редакторством всяких николаевых/лапочкиных
+2
-3
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Данила Вишневский
В России свои правила. Мы же светрхдержава)
+2
-9
-7
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