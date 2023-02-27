Конти о втором пенальти «Спартака»: «Это опорная рука, за нее не ставят. Так было везде, где я играл»

раскритиковал судейство в матче со « ».

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2. В компенсированное время арбитр назначил в ворота « » два пенальти, один из которых – за игру рукой Конти в штрафной площади.

– Не доволен ни результатом, ни ходом игры. Надо сосредоточиться на чемпионате. Чтобы вернуть все на свои места. Как по мне, пенальти не было. Это опорная рука, за нее не ставят [пенальти]. Так было везде, где я играл.

– Какие впечатления о футболе в России?

– Очень интенсивная игра, было много прессинга. Надо адаптироваться, пока есть то, что непривычно для меня.

– Как вам судейство в целом?

– У всех своя работа. Все могут ошибаться, – сказал защитник «Локомотива».