Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток
Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время.
На 2-й добавленной ко второму тайму минуте защитник железнодорожников Игорь Смольников в подкате сбил в штрафной полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландец пробил в левый от себя угол, и вратарь Илья Лантратов в прыжке отразил удар.
На 6-й компенсированной минуте мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Херману Конти, и главный арбитр вновь назначил одиннадцатиметровый. Промес исполнил пенальти паненкой, Лантратов поймал мяч, но рефери велел перебить из-за преждевременного выхода голкипера с линии ворот.
С третьей попытки Промес забил – вратарь не дотянулся до мяча, летящего в сторону правой от него штанги.
И так уж и быть, объясню тебе одну мудрость, из школы, которую ты, судя по всему, прогуливал. С маленькой буквы зенит - это высшая точка небесной сферы. С большой буквы Зенит- это название команды, имя собственное.
Не благодари, александр.
Но конечно заставляют перебить - не забил же