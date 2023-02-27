Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время.

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте защитник железнодорожников в подкате сбил в штрафной полузащитника « » . Нидерландец пробил в левый от себя угол, и вратарь в прыжке отразил удар.

На 6-й компенсированной минуте мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Херману Конти, и главный арбитр вновь назначил одиннадцатиметровый. Промес исполнил пенальти паненкой, Лантратов поймал мяч, но рефери велел перебить из-за преждевременного выхода голкипера с линии ворот.

С третьей попытки Промес забил – вратарь не дотянулся до мяча, летящего в сторону правой от него штанги.