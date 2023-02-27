Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Игорь Смольников Сергей Сергеевич Иванов Квинси Промес Илья Лантратов Херман Конти Футбол

Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время.

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте защитник железнодорожников Игорь Смольников в подкате сбил в штрафной полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Нидерландец пробил в левый от себя угол, и вратарь Илья Лантратов в прыжке отразил удар.

На 6-й компенсированной минуте мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Херману Конти, и главный арбитр вновь назначил одиннадцатиметровый. Промес исполнил пенальти паненкой, Лантратов поймал мяч, но рефери велел перебить из-за преждевременного выхода голкипера с линии ворот.

С третьей попытки Промес забил – вратарь не дотянулся до мяча, летящего в сторону правой от него штанги.

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27 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ Иван Новиков
Почему матчи шапито в кубке заканчиваются скандалами? То драку придумают на ровном месте, то на еду обижаются.
Драку начал кто?
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евГений
Ответ Nastia Sergey
такого наглого и циничного подсуживания одно из команд в российском футболе я не помню с 2006 года
Сочи Ростов 2:2 август 2020. Пересматривай, 🤡
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Алексей Иванов
Танкизян руку просунул между ног Игнатова, это что? Тоже фол. Почему все молчат? Он сам фолил.
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Амаль Мустафаев
Позор судьям и с.виньям..... Зачем ставить VAR, если вы и в первом матче и сейчас, трактует эпизоды как вам удобно. Просто дно....
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Maricone
Ответ Caniball
Где он там останавливается?! Вы повтор пересмотрите. Там черпак, но конечно же вы хотите желаемое выдать за действительность.
Зарема, перелогинься, не забудь изо рта все вытащить
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Lestyv
У судьи походу экспресс летел.
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Fatty Toni
Ответ Александр Колчак
Любой матч с зенитом пересмотри, вспомнишь
У тебя фантомные боли. Галоперидола прими двойную дозу, говорят, маниакальные расстройства лечит.
И так уж и быть, объясню тебе одну мудрость, из школы, которую ты, судя по всему, прогуливал. С маленькой буквы зенит - это высшая точка небесной сферы. С большой буквы Зенит- это название команды, имя собственное.
Не благодари, александр.
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Caniball
Ответ Iuasanotu
Промес останавливается прямо перед ударом, из-за этого Лантратов уходит с линии Но конечно заставляют перебить - не забил же
Где он там останавливается?! Вы повтор пересмотрите. Там черпак, но конечно же вы хотите желаемое выдать за действительность.
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Vladimir Pustilnik
Ответ Nastia Sergey
такого наглого и циничного подсуживания одно из команд в российском футболе я не помню с 2006 года
Да ладно, хорош. Весёлое шоу получилось. С точки зрения правил всё верно сделал судья, а так, Спартак мог больше пострадать, из-за споров кому бить.
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mishakmv96
Второй пенальти - левый. Конти опирался руку и мяч туда попал, за такое точку не ставят. Для перебивания были основания, но там Промес сделал небольшую паузу перед ударом и вынудил Лантратова выдернуться. Забей Квинси никакого бы перебития бы не было. Спартак прошёл по итогам двух матчей заслуженно, а судейство дно полнейшее, и ладно бы ошибки были в обе стороны, но сегодня Иванов разве что не забил гол в ворота Локо.
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+25
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Dark.Babysitter
Ответ Мадина Уйгурова
в какой озвучке и где посмотреть первые два?
да где угодно. Хоть и ВК, например.
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Fatty Toni
Ответ Dark.Babysitter
забыл поднять табличку - "сарказм"
Он на полном серьёзе. Посмотри его ник, всё будет понятно.
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Direct free kick
Всё по правилам
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Мадина Уйгурова
Ответ Dark.Babysitter
А там уже 3-й сезон Мандалорца начнётся! :)
в какой озвучке и где посмотреть первые два?
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-1
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Dark.Babysitter
Ответ красно-белая бабирусса
Все по делу, никаких вопросов к рэфу
забыл поднять табличку - "сарказм"
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Dark.Babysitter
Ответ Мадина Уйгурова
если бы Промес не забил, то так и били бы пенки до 1 марта
А там уже 3-й сезон Мандалорца начнётся! :)
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Александр Колчак
Ответ Nastia Sergey
такого наглого и циничного подсуживания одно из команд в российском футболе я не помню с 2006 года
Любой матч с зенитом пересмотри, вспомнишь
+13
-18
-5
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Momos
Если игрок делает остановку перед ударом, то не удар перебивают, а желтую карточку ему дают.
+6
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Natan Pilkin
Ответ Nastia Sergey
такого наглого и циничного подсуживания одно из команд в российском футболе я не помню с 2006 года
Действительно, непонятно, как можно было не удалить Тикнизяна за удар коленом в грудь. Беспредел
+18
-23
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Иван Новиков
Почему матчи шапито в кубке заканчиваются скандалами? То драку придумают на ровном месте, то на еду обижаются.
+15
-13
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Евгений Кошелек
Ответ Давид Agabekyan
Кто объяснит за что второй? И забавно как уголовник уже ничего не значащий гол в добавленное время, выигранного матча, забитый с пенальти с третьей попытки празднует так как-будто решающий гол забил
А с чего он его празновать не должен? Это раз. И второе, назову ка я вас тоже уголовником. Доказательство у меня нет, но щас так модно презумпцию невиновности не замечать...
+7
-4
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красно-белая бабирусса
Все по делу, никаких вопросов к рэфу
+5
-13
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SMX
Ответ Давид Agabekyan
Кто объяснит за что второй? И забавно как уголовник уже ничего не значащий гол в добавленное время, выигранного матча, забитый с пенальти с третьей попытки празднует так как-будто решающий гол забил
Правила начни изучать, может разберёшься. А фразы типа уголовник и почему так радуется это типично для тех у кого подгорает)))))
+10
-8
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Nastia Sergey
такого наглого и циничного подсуживания одно из команд в российском футболе я не помню с 2006 года
+70
-21
+49
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Iuasanotu
Промес останавливается прямо перед ударом, из-за этого Лантратов уходит с линии
Но конечно заставляют перебить - не забил же
+75
-11
+64
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